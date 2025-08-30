5 вкусных и полезных блюд, за которые желудок только отблагодарит

Так или иначе, но практически каждый человек стремится поддерживать себя и свой организм в форме. Да вот только, к сожалению, из-за бешенного ритма жизни не всегда это удаётся. Тем не менее, выход найден и для того, чтобы быть в тонусе, достаточно всего лишь обратить внимание на свой рацион. Ведь мы то, что мы едим, так говорили древние мудрецы.
1. Салат с морской капустой
Салат с морской капустой. \ Фото: bing.com.
Салат с морской капустой, авокадо и адыгейским сыром – занимает почётное место среди множества других полезных блюд, нормализующих микрофлору и работу желудка.
Ингредиенты:
• Морская капуста – 1 упаковка (150-200 г);
• Авокадо крупное спелое – 1 шт;
• Сыр адыгейский – 150 г;
• Соль – по вкусу;
• Чёрный молотый перец – по вкусу;
• Кинза свежая – 2-3 веточки;
• Масло оливковое – для заправки.
Лёгкий и полезный салат с морской капустой. \ Фото: delfi.lt.
Способ приготовления:
• Морскую капусту при необходимости промыть под холодной проточной водой;
• Откинуть на дуршлаг и дать стечь лишней жидкости;
• После переложить в миску;
• Авокадо вымыть;
• Очистить;
• Извлечь косточку;
• А мякоть нарезать небольшим кубиком;
• Сыр нарезать также небольшим кубиком;
• Все ингредиенты выложить в миску к капусте;
• Приправить солью и перцем по вкусу;
• Заправить оливковым маслом;
• Добавить мелко рубленную кинзу;
• Аккуратно перемешать и подать к столу.
2. Ароматный хлебушек
Нет ничего вкуснее свежевыпеченного хлеба. Тем более, когда речь идёт о домашнем хлебушке с отрубями и кориандром или тмином. С пылу, с жару румяный и ароматный, он так и просится прямо в рот.
Ингредиенты:
• Отруби овсяные – 12 ч.л;
• Отруби пшеничные – 12 ч.л;
• Творог нежирный – 1 пачка (250 г);
• Яйца – 3 шт;
• Кориандр или тмин зёрна – 2 ч.л;
• Сода – 0,5 ч.л;
• Уксус – 1 ч.л;
• Соль – 2/3 части ч.л;
• Масло подсолнечное – опционально.
Ароматный и румяный хлеб с отрубями. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• В глубокой миске смешать отруби с яйцами и творогом;
• Приправить солью и хорошенько перемешать;
• Соду погасить уксусом;
• И влить в получившуюся смесь;
• Хорошенько перемешать;
• Форму для запекания застелить фольгой;
• Тщательно смазать фольгу подсолнечным маслом;
• Затем присыпать пшеничными отрубями;
• Руки смочить в прохладной воде;
• Из получившейся массы сформировать буханку;
• Аккуратно выложить в подготовленную форму для запекания;
• Сверху посыпать кориандром;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на сорок-сорок пять минут;
• После выключить духовку и оставить хлеб в ней на двадцать пять-тридцать минут;
• Готовый хлеб достать из духовки;
• Хорошенько остудить;
• Порционно нарезать и подать к столу.
3. Рулетики из курицы
Рулетики из курицы. \ Фото: static.hayat.ba.
О пользе куриного филе знают практически все. Тем более, когда речь заходит о правильном и полезном питании. Впрочем, куриные рулетики с нежным сыром и яркими нотками шпината – лучше любых слов.
Ингредиенты:
• Куриное филе крупное – 3 шт;
• Фета – 200 г;
• Шпинат свежий молодой – 1 пучок;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Куриный рулет. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Куриное филе хорошенько вымыть под холодной проточной водой;
• Срезать всё лишнее, а мякоть тщательно просушить бумажными полотенцами или салфетками;
• После мякоть разрезать вдоль на две равные части;
• И каждую из них хорошенько отбить с двух сторон;
• Шпинат вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Фету размять вилкой;
• Смешать со шпинатом;
• Сдобрить солью и смесью молотых перцев;
• Перемешать до однородной массы;
• Получившуюся смесь равномерно распределить по куриным пластинкам, оставляя небольшой свободный край;
• Сформировать рулет;
• Плотно замотать в пищевую плёнку, а затем в фольгу;
• Получившиеся рулетики отправить в кипящую воду;
• Варить около тридцати-сорока минут;
• После хорошенько остудить;
• Порционно нарезать и подать к столу как самостоятельное блюдо, или с любым гарниром.
4. Паста с овощами
Макароны с овощами. \ Фото: nicematin.com.
Паста с овощами – ещё одно блюдо, которое смело может претендовать на место в списке полезных рецептов. А всё потому, что макароны из твёрдых сортов пшеницы весьма полезны для желудка, впрочем, как и клетчатка, которая на ура справляется с выведением токсинов и шлаков.
Ингредиенты:
• Макароны из твёрдых сортов пшеницы – 250 г;
• Цукини – 1 шт;
• Томаты крупные с плотной мякотью – 2 шт;
• Перец красный болгарский крупный – 1 шт;
• Брокколи – 250 г;
• Имбирь корень – 3 см;
• Бульон овощной из кубика – 1 стакан;
• Кинза – для подачи;
• Петрушка – для подачи;
• Масло подсолнечное или оливковое – для жарки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перев – по вкусу;
• Сыр твёрдых сортов – для подачи.
Паста с овощами. \ Фото: malbork.leclerc.pl.
Способ приготовления:
• Макароны отварить две-три минуты в слегка подсоленной воде;
• Откинуть на дуршлаг и остудить;
• Цуккини вымыть;
• Просушить;
• Нарезать кубиком среднего размера;
• Перец вымыть;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть нарезать кубиком среднего размера;
• Томаты вымыть;
• И острым ножом нарезать кубиком среднего размера;
• Брокколи вымыть;
• Просушить;
• Разобрать на мелкие соцветия;
• Все овощи выложить в глубокую сковороду с толстым дном и обжарить семь-восемь минут на небольшом количестве оливкового или подсолнечного масла;
• Затем добавить отваренные макароны;
• Залить стаканом горячего бульона;
• Приправить солью и перцем;
• Аккуратно перемешать;
• Тушить на среднем огне до полной готовности макарон;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной петрушкой, кинзой и тёртым сыром.
5. Красная рыба с томатами
Запечённая красная рыба. \ Фото: cdn.minhareceita.com.br.
И завершает список полезных рецептов – блюдо из красной рыбы с томатами и зеленью, запечёнными в духовке. Получается сочно, вкусно и очень-очень ароматно.
Ингредиенты:
• Филе красной рыбы – 700 г;
• Томаты черри или коктейльные – 12-14 шт;
• Сыр твёрдых сортов – 100 г;
• Кинза свежая – 3-4 веточки;
• Петрушка свежая – 3-4 веточки;
• Лимон – 1 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу
• Оливковое масло – опционально.
Сочная, румяная и ароматная красная рыба с овощами. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Рыбное филе слегка вымыть под холодной проточной водой;
• Проверить на наличие костей;
• Мякоть просушить бумажными полотенцами;
• Сбрызнуть оливковым маслом и лимонным соком со всех сторон, и хорошенько натереть солью и смесью молотых перцев;
• Оставить на пять-десять минут в прохладном месте;
• Затем рыбное филе нарезать порционными кусками;
• Выложить в форму для запекания;
• Сверху выложить нарезанные дольками помидоры;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут;
• За пять-семь минут до готовности посыпать мелко нарезанной петрушкой, кинзой и тёртым сыром;
• Готовую рыбу слегка остудить и подать к столу.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии