Потерявшийся кот вернулся в семью иракских беженцев, преодолев полмира
Иракская семья — мать и пятеро детей — была вынуждена бежать из города Мосул, оккупированного террористами. Конечно, они не могли не взять с собой еще одного члена семьи — кота Кункуша породы турецкий ван.
В ноябре прошлого года семья, проделав нелегкий путь, прибыла на остров Лесбос, но там ее поджидало новое несчастье. В суматохе кот испугался и выпрыгнул из причалившей к берегу лодки. Мать и дети потратили не один час на его поиски, но тщетно. В итоге беженцы были вынуждены продолжить свой путь, который в конечном счете успешно завершился в Норвегии.
Кункушу тем временем тоже пришлось нелегко. Местные коты не приняли его за своего и всячески терроризировали, не подпуская к еде. К счастью, это привлекло внимание волонтеров: скромный домашний кот отличался от греческих хулиганов как внешностью, так и поведением. Зоозащитники догадались, что «аристократ», скорее всего, прибыл на одной из лодок с беженцами, и решили о нем позаботиться. Они разместили в интернете объявление о найденном коте на двух языках — английском и арабском, в социальных сетях была создана специальная группа и объявлен сбор средств для возвращения кота хозяевам.
И вот примерно через полтора месяца иракская семья наконец связалась с зоозащитной организацией через социальную сеть! Первый звонок по скайпу: женщина и дети буквально плачут от счастья, а Кункуш, слыша голоса любимых хозяев, пытается найти их за монитором ноутбука.
Кот Кункуш породы турецкий ван до того, как семье пришлось бежать из Ирака.
Кункушу пришлось нелегко в Греции. Местные коты не приняли его и всячески терроризировали, не подпуская к еде.
К счастью, поведение и внешность кота привлеки внимание волонтеров.
Кункушу дали почетное греческое имя Диас (Зевс). В Греции Диас стал полноценным гражданином Евросоюза — получил ветеринарный паспорт ЕС. Вскоре благодаря паре, взявшей на себя заботу о коте, Кункуш-Диас совершил путешествие в Берлин, где поиски хозяев продолжились.
Счастливое воссоединение.
Теперь счастливый и довольный кот отсыпается в новом доме.
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