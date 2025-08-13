Плотины и дамбы появились ещё у древнейших цивилизаций и являются ярким примером геоинженерии, который позволял обеспечить людей водой там, где это невозможно за счёт природных ресурсов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и в современном мире эти сооружения активно строятся и функционируют по всему миру, решая множество задач, ведь они способны даже на то, чтобы кардинально поменять близлежащий ландшафт и экосистему целого региона. Вашему вниманию 10 грандиозных плотин, которые можно смело назвать шедеврами геоинженерии.
1. Плотина дружбы (Итайпу, Бразилия)
Одна из самых мощных ГЭС на планете. /Фото: lifeglobe.net
Плотина и ГЭС на реке Парана расположена на границе двух государств - Бразилии и Парагвая и является одним из символов доброжелательных отношений. К слову, второй такой находится недалеко от моста Дружбы, который также соединяет два государства. Собственно, строительство проходило при участии и Бразилии, и Парагвая, а завершилось в 1984 году. Официальное название плотины «Итайпу» было унаследовано ею от бывшего на том месте острова, а с языка гуарани переводится весьма поэтично - «звучащий камень». Гидроэлектростанция, которая работает на плотине, на сегодняшний день является второй по мощности на планете.
2. Дамба Гувера (Чёрный каньон, США)
Самая известная американская дамба. /Фото: homsk.com
Монументальная бетонная арка, высота которой составляет 221 метр, является одной из самых известных плотин в мире. При этом её удалось построить всего за пять лет - в период с 1931 по 1936 год. Дамба Гувера, которая получила название по имени на тот момент будущего американского президента и тогдашнего руководителя проекта по её же созданию, была возведена на границе штатов Аризона и Невада, рядом с Лас-Вегасом. Первоначальное назначение объекты был контроль уровня воды реки Колорадо, а на момент ввода в эксплуатацию ГЭС на плотине стала самой мощной в мире. На сегодняшний день дамба Гувера входит в Национальный реестр исторического наследия США, ещё и была наделена интересным символизмом: считается, что посетить дамбу - к удаче в азартных играх.
3. Саяно-Шушенская ГЭС (Красноярский край/Хакасия, Россия)
Мощнейшая отечественная ГЭС. /Фото: ruspeach.com
Есть на отечественных просторах свои грандиозные объекты аналогичного функционала. Речь идёт об электростанции плотинного типа, расположенной на реке Енисей - Саяно-Шушенской ГЭС, которая носит сразу несколько званий. Во-первых, она является мощнейшей российской гидроэлектростанцией на территории России, а во-вторых, самой высокой русской плотиной и одной из высочайших на планете: по данным редакции Novate.
4. Три Ущелья (провинция Хубэй, Китай)
Крупнейшая ГЭС в мире. /Фото: gge.ru
Такое поэтическое название получила ГЭС в месте, где Янцзы протекает через ущелья горной гряды Ушань. Интересно, что идея возведения объекта именно в тех координатах поднималась задолго до 2003 года, когда она была реализована - одним из тех, кто выдвигал эту идею, был Сунь Ятсен - знаменитый китайский политический деятель начала ХХ столетия. Китайская станция является мощнейшей и массивной ГЭС на планете. Вот только есть и другая сторона медали: местные экологи отмечают, что строительство дамбы уничтожило целый ряд видов речной и береговой фауны.
5. Афслёйтдейк (Ден-Увер/Зюрих, Нидерланды)
Вид на нидерландскую дамбу с высоты птичьего полёта. /Фото: wn.com
Этот объект является настоящей защитной стеной для огромной территории. На сегодняшний день самый длинный насыпной вал Afsluitdijk, название которого переводится с голландского очень точно - «закрывающая дамба», оберегает Нидерланды от морского затопления. Объект был построен ещё в 1933 году, а габариты его действительно поражают: длина составляет 32 километра, ширина - 90 метров, высота - 7,25 метра над уровнем моря. Дамбой удалось огородить залив Зёйдерзе от Северного моря, превратив его в пресноводное озеро Эйсселмер.
6. Дамба Тарбела (Харипур, Пакистан)
Чудо инженерии, создающее прекрасный вид сверху. /Фото: artsandculture.google.com
Плотинная гидроэлектростанция, построенная на реке Инд является второй по мощности в Пакистане. Отдельный интерес представляет даже её основной водный ресурс — это тающие ледники Гималаев. Вот только этот факт считается губительным для самого грандиозного сооружения: так, эти воды содержат большое количество коллоидных примесей, которые постоянно оседают на дне озера, поэтому, по словам специалистов, рано или поздно оно попросту переполнится. Отсюда и был сделан прогноз, что пакистанская плотина однажды не сможет выполнять свою основную функцию — приблизительно это случится в 2060 году.
7. Ингурская ГЭС (Самегрело-Земо Сванетия, Грузия
Дамба на самой границе Грузии. /Фото: wikipedia.org
)
Плотина, построенная на реке Ингури, достигает в высоту 221,5 метра, что делает её по состоянию на сегодняшний день второй на планете по высоте среди арочных дамб. Кроме того, она занимает шестое место по высоте среди всех плотин планеты. Основное назначение объекта - переброска части стока реки Ингури в бассейн реки Эрисцкали. Интересно её месторасположение - если сама плотина находится в Грузии, то гидроэлектростанция — на территории Абхазии. Поэтому энергией ГЭС пользуются оба государства, да и обслуживание объекта происходит специалистами с обеих сторон.
8. Плотина Контра (Тичино, Швейцария)
Плотина их фильмов об Агенте 007. /Фото: homsk.com
Плотина Контра имеет ещё одно, более известное название - гидроэлектростанция Вердзаска. Расположен объект на реке Вердзаска в швейцарском кантоне Тичино. Запущена в эксплуатацию плотина была в 1965 году. Однако мировую популярность грандиозное сооружение получило двадцать лет назад - именно оно появилось в фильме «Золотой глаз» - там снялась зрелищная сцена, в которой легендарный агент 007 Джеймс Бонд прыгает с вершины дамбы. Поэтому плотина быстро стала популярным местом среди любителей банджи-джампинга.
9. Карун-3 (Провинция Хузестан, Иран)
Дамба, создавшая озеро среди скал. /Фото: tablieh.com
Иранская гидроэлектростанция была построена сравнительно недавно - в 2005 году с целью укротить реку Карун в провинции Хузестан, которая давно имеет печальную известность своими сильными разливами и наводнениями. Собственно, от неё же дамба и получила своё название. Плотина представляет собой двойную бетонную арку, высота которой составляет 205 метров, и со своей задачей онасправилась идеально, запечатав узкое скальное ущелье таким образом, что очень быстро получилось водохранилище с одним из самых полноводных резервуаров для дамб такого типа прямо посреди скал.
10. Плотина Вайонт(Провинция Беллуно, Италия)
Печально известная итальянская дамба. /Фото: homsk.com
Более шестидесяти лет назад, в 1961 году итальянская плотина Вайонт, высота которой достигает 261,6 метр, получила звание «самой изящной и высокой в мире». На ней планировали построить также гидроэлектростанцию, однако всего через пару лет, 9 октября 1963 года, планы были нарушены буйством стихии: в резервуар обрушился оползень площадью в 2 квадратных километра, которые спровоцировал перелив массы воды через гребень плотины, что привело к уничтожению нескольких деревень - по информации редакции Novate.ru, от этой катастрофы погибли от двух до трёх тысяч человек.
