Как сделать уголок для стирки стильным и красивым

Разномастные коробочки, флакончики и банки — каждая хозяйка оставляет понравившуюся ей тару, чтобы потом хранить в ней любимые средства для стирки. Безусловно всё это удобно, но с эстетической точки зрения выглядит не очень хорошо.



Хотите, чтобы ваш уголок для стирки смотрелся стильно и красиво? Тогда потратьте немного времени и оформите любимые контейнеры и коробочки в едином стиле.

Вариант 1. Коробка для капсул.

Вариант 2. Банки для отбеливателя и пятновыводителя.

Вариант 3. Корзины для грязного белья и ёмкость для порошка.

Ниже приведена идея, как это можно сделать.Нарежьте полоски из картона по высоте коробки, которую вы отделываете. Обмотайте их тонким джутовым шнуром, закрепляя в самом начале и в конце горячим клеем. Чтобы избавиться от торчащих ворсинок, аккуратно опалите заготовки.Далее оклеиваем заготовками банку или коробку. Швы между элементами маскируем, наклеивая отрезки шнура.Крышку и дно оклеиваем более толстым (4-8 мм) канатом, на крышке формируем ручку-петлю. Все оставшиеся незакрытыми области прячем под тонким шпагатом. Им же обматываем и ручку, если она есть.Баночки, в которых хозяйки хранят сыпучие пятновыводители и отбеливатели, легко декорируются с помощью джутового каната. Просто оклеиваем тару виток за витком. Крышку довольно просто декорировать с помощью пробковой салфетки (например, из Фикс прайс). Сначала вырезаем и наклеиваем полоску материала на бортики крышки, затем обводим и вырезаем окружность для донышка.При желании можно также добавить таблички, на которых вы напишете название средства, которое храните в банке.Большие корзины для грязного белья и стирального порошка проще всего оклеить толстым шпагатом.Внутрь корзины для белья нужно сшить и вложить мешок из небелёного холста. Для ёмкости, в которой хранится порошок, крышка оформляется также, как и всё ведёрко — просто оклеивается шпагатом.