Заглох мотор и никого нет вокруг: как выпутаться из непростой ситуации

В дороге может случиться всякое. Хуже всего, когда машина глохнет и отказывается заводиться. Особенно печально, когда подобное происходит где-нибудь в далекой глушит, а прийти на помощь некому. В такой ситуации можно полагаться только на свои собственные силы, имеющиеся под рукой ресурсы и, конечно же, знания. Помочь сдвинуться с места может один проверенный «дедовский» способ.
Вопрос легко решается. /Фото: yandex.uz.
Важно: все действия, описываемые в данном способе, следует выполнять с максимальной осторожностью, чтобы не получить травм!
Итак, данный способ используется в ситуациях, когда вокруг нет ни единой живой души и «прикурить» автомобиль банально некому. Также, способ используется, когда нет второго человека, которого можно было бы посадить за руль и завести автомобиль «с толкача». Предлагаемая методика достаточно простая. В основе лежит закон дифференциала. Единственное «но» в том, что подходит данная методика только для машин с механической коробкой передач.
Поднимаем автомобиль. /Фото: storex.by.
Из багажника автомобиля достаем трос и домкрат. Машина в обязательном порядке ставится на стояночный тормоз (ручник). При помощи домкрата поднимаем автомобиль так, чтобы «вывесить» одно из ведущих колес машины. После этого наматываем на поднятое колесо приготовленный трос так, чтобы он лег на шине по крайней мере тремя слоями.
Дергаем за веревку. /Фото: mport.ua.
Возвращаемся в машину, включаем вторую или третью передачу, а также зажигание. После этого возвращаемся к поднятому колесу, берем в руки трос и немного отходим. Резко дергаем. С первого раза завести скорее всего не получится, поэтому повторяем процедуру несколько раз. Когда крутящий момент передастся от колеса к двигателю, мотор заведется.
Теперь остается поставить машину на нейтральную передачу и опустить колесо на землю.
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