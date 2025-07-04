В поисках натуральности: какие соки на самом деле делали в СССР

Сок — это достаточно вкусный напиток, который получают из фруктов и овощей. Многие советские граждане просто обожали его и с радостью приобретали в магазинах. Ведь считается, что в то время все продукты отличались своим высоким качеством. Но так ли это было на самом деле? Из чего делали данный напиток?
Оказывается, что сок появился в нашей стране благодаря наркому пищевой промышленности. Анастас Микоян приложил для этого достаточно много усилий. Он решил съездить в США и узнать другую культуру. Когда он был в этой стране, он познакомился не только с новыми блюдами, но и с напитками.
Апельсиновый сок / Фото:ovagamer.com
Наверняка, всем известен тот факт, что в Америке по утрам многие люди пьют апельсиновый сок. На это и обратил свое внимание нарком. Ему показалось, что такой привычке будут следовать многие советские граждане. Ведь кто может отказаться от свежего сока из натуральных фруктов?
Но и здесь возникла небольшая проблема. В нашей стране не росли апельсины. Тогда Микояну пришла гениальная идея о том, что сок нужно делать из других полезных фруктов. Например, для этого можно использовать грушу, яблоки, сливу, вишню и многие другие. Да что уж скрывать, был в СССР даже овощной сок. На прилавках магазинов часто можно было заметить тыквенный и томатный напитки. А позже появился даже березовый сок.
Граждане жаловались на качество сока
Но даже несмотря на то, что в стране был широкий ассортимент данных напитков, многие советские граждане были не в восторге от качества продукции. Например, когда они пили березовый сок, то они не чувствовали того самого насыщенного вкуса. Да и аромат их не радовал, ведь, по их мнению, такой напиток должен пахнуть спиленными деревьями и лесом.
Оказывается, что в советское время сок обязательно должен был пройти термическую обработку. А как известно, в ходе данных действий, вкус продукции может быть изменен. К тому же, часто в сок добавляли сахарин и лимонную эссенцию. Это нужно было для того, чтобы усилить вкус напитка. А что же касается объема производимой продукции? Да и здесь всё просто. Как известно, в нашей стране достаточно много берёз, из которых можно с лёгкостью сделать сок.
Березы / Фото:sciencealpha.com
Да и вообще, в советский период существовал специальный ГОСТ, согласно которому и производился данный напиток. Там было написано то, что должно присутствовать в его составе, и что категорически запрещено добавлять туда. Так, например, в соке не должно было быть искусственных красителей и аскорбиновой кислоты. Также для приготовления сока подходили далеко не все фрукты. Нельзя было использовать те, в которых уровень пестицидов был нарушен. Несмотря на то, что такие фрукты проходили обработку, в них всё равно оставались вредные вещества. Именно поэтому их нельзя было использовать в производстве. Отдельно стоит отметить тот факт, что практически все соки не разбавлялись. Исключением были лишь один — это гранатовый.
Сок изготавливали согласно ГОСТу
А как же можно было узнать о том, что сок действительно натуральный? Да все достаточно легко. Просто нужно было посмотреть на этикетку, ведь именно там есть вся необходимая информация. Не секрет, что в прошлом столетии за продукцией осуществляется пристальный контроль, тем более за соблюдением ГОСТа. Так на коробке с соком можно было заметить надпись: «натуральный». А на некоторых тарах писали «с добавлением сахара». Но даже если многие и не верили в натуральность какого продукта, они могли это легко проверить. Такой сок хранился всего 1 сутки, а по истечении времени он был непригоден для употребления.
Сок продавали не только в магазинах, но и на разлив в специальных автоматах
Во времена Советского периода покупка сока была возможна не только в магазинах, но и на улицах и в специализированных ларьках. Благодаря широкому ассортименту соков, представленному в продаже, люди могли выбирать различные варианты, такие как яблочный, сливовый, томатный и другие.
Сейчас достаточно сложно найти натуральный сок
Так например, можно было купить стакан сока всего за 20 копеек, а то и меньше. Сейчас, конечно, за стакан хорошего натурального сока нужно отдать гораздо больше, да и найти его не так уж и просто.
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