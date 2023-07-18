7 невероятных вещей, случившихся с людьми после хирургических операций

Стоматологическая операция, после которой у пациента появился акцент.
В борьбе за качество жизни, а то и за саму жизнь люди порой оказываются в операционной под сапфирами хирургических ламп. И каждый раз хирурги делают всё возможное, чтобы вернуть пациента к нормальной жизни. Правда, последствия операций порой оказываются просто невероятными.
1. Изменение резус-фактора крови после трансплантации печени
Трансплантация печени, которая изменила резус-фактор крови пациента.
15-летняя Деми-Ли Бреннан не только получила новый шанс на жизнь благодаря пересадке печени, она также обзавелась новым резус-фактором крови. Как это ни невероятно, но новая печень изменила резус-фактор крови девочки с отрицательного на положительный. Хотя это звучит как страшный побочный эффект, Деми-Ли на самом деле очень повезло. Это означает, что ей не придется принимать лекарства против отторжения на протяжении остальной части ее жизни, как это приходится делать большинству людей, перенесших трансплантацию. Врачи говорят, что они не имеют ни малейшего понятия, как подобное могло произойти.
2. Изменение личности после трансплантации органов
Пациенты, которые утверждали, что их личность изменилась после трансплантации органов.
Случаи изменения резус-фактора крови никогда не упоминались ранее в истории, но упоминаются неоднократные другие случаи послеоперационных изменений. На самом деле, многие люди, которым пересадили органы, отмечают, что их личность, вкусы и интересы изменяются после операции. И более того - многие пациенты также обнаруживают, что им начинают нравиться те же вещи, что и донору.
Эта концепция известна как «пересадка памяти» или «память тела». Несмотря на то, что большинство людей считает такую теорию невозможной и утверждают, что это просто совпадение, некоторые результаты пересадок объяснить очень сложно. Билл Уолл, которому пересадили сердце, внезапно расплакался, слушая песню Sade по радио после операции. Только позже он узнал, что его донор был большим поклонником Sade.
Джейми Шерман из Аризоны раньше ненавидела мексиканскую еду, но после операции внезапно заметила за собой необъяснимую тягу к энчиладас с сыром, буррито с бобами и такос. Позже она обнаружила, что ее донор обожал мексиканскую еду, особенно сырные энчиладас. Точно так же Клэр Сильвия проснулась после операции и диким желанием пива, куриных наггетсов и зеленого перца.
3. Рука, начала жить своей жизнью после операции на головном мозге
Пациентка, рука которой начала жить своей жизнью после операции на головном мозге.
Карен Брюне чтобы вылечиться от эпилепсии, перенесла операцию на головном мозгу, в ходе которой ей рассекли мозолистое тело - группу нервных волокон, которые соединяют левое и правое полушарие. Хирургическое вмешательство вылечило Карен от эпилепсии, но привело к совершенно другой проблеме – синдрому чужой руки. Несмотря на смешное название, это психоневрологическое расстройство очень серьезно – оно приводит к потере контроля над одной или обеими руками.
После того, как полушария мозга Брюне были рассоединены, они начали постоянную борьбу за контроль над ее телом. Сегодня Карен постоянно принимает лекарства, которые помогают ей справиться с подобной проблемой. Однако, прежде чем врачи нашли решение, ее рука жила собственной жизнью – она начинала расстегивать блузку в неподходящее время, вынимать вещи из сумочки и оставлять их в случайных местах и даже нападать на свою хозяйку, ударяя ее по лицу.
4. Превращение в ультра-эмпата после операции на головном мозге
Женщина, которая стала ультра-эмпатом после операции на головном мозге.
Операции на головном мозгу – одни из самых сложных в хирургии, поэтому вовсе не удивительно, что у пациентов иногда возникают неожиданные осложнения (такие как синдром чужой руки у Карен Брюне). Пациентка, имя которой осталось неизвестным, подверглась операции на мозгу для лечения эпилепсии.
Вскоре после операции женщина заметила, что она стала излишне эмоционально возбудима и принимала близко к сердцу не только события из своей жизни, а даже то, что видела по телевизору или читала в книгах. Подобное длилось в течение четырнадцати лет. Как отметили врачи, это было первое проявление подобного побочного эффекта после удаления части височной доли мозга.
5. Хирургические инструменты, забытые хирургами внутри пациентов
Хирургические инструменты, забытые врачами, внутри пациентов.
Шанс того, что хирургический инструмент останется внутри тела пациента после операции составляет от 0,02% до 12,5%, в зависимости от различных статистических данных. В любом случае, сама идея того, что инородное тело останется после операции внутри тела, довольно жуткая, и эксперты сходятся во мнении, что подобное происходит намного чаще, чем людям хотелось бы думать.
Одной из таких жертв стал Дариуш Мацарей, который начал испытывать сильные боли в животе после операции. Врачи убеждали Мацарея, что с ним все в порядке и советовали обратиться к психиатру. Но когда через 2 года ему сделали МРТ, то оказалось, что внутри живота Мацарея находились 10 ретракторов, которые врачи забыли достать после операции. Один из самых шокирующих случаев такого рода произошел в Германии, где из тела пациента по имени Дирк Шредер достали 16 объектов, забытые там врачами после операции на простате. Среди них были игла, 15-сатиметровый рулон бинта, компресс, тампоны и часть хирургической маски.
6. Акцент после стоматологической операции
Стоматологическая операция, после которой у пациента появился акцент.
Казалось бы, как стоматолог может изменить акцент человеку? Но жительница Орегона Карен Батлер, придя в себя после наркоза, обнаружила, что разговаривает с новым акцентом. Теперь ее речь представляет собой странную смесь произношений ирландцев, шотландцев, англичан, австралийцев, немцев и южноафриканцев.
Врачи поставили Батлер диагноз «синдром иностранного акцента» - редкого расстройства, которым страдают менее 100 человек по всему миру. Но американка является единственным человеком, у которой появилось подобное расстройство без какого-либо повреждения головного мозга (как правило, оно возникает после инсульта).
7. Послеоперацинный метеоризм
Послеоперацинный метеоризм пациентки.
Роды являются относительно безопасным процессом в современной медицине, но риски непредвиденных осложнений остаются всегда. Оперной певице Эми Хербст такие осложнения стоили ее карьеры. Все началось, когда медсестра сделала эпизиотомию (небольшой надрез, чтобы расширить влагалище) во время родов, не спросив разрешения у Эми или ее мужа. С тех пор певица жалуется, что она страдает от ужасного метеоризма и недержания мочи, особенно во время выступлений. Она подала иск против больницы в размере $ 2,5 млн.
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