7 невероятных вещей, случившихся с людьми после хирургических операций

Стоматологическая операция, после которой у пациента появился акцент.

1. Изменение резус-фактора крови после трансплантации печени

Трансплантация печени, которая изменила резус-фактор крови пациента.

2. Изменение личности после трансплантации органов

Пациенты, которые утверждали, что их личность изменилась после трансплантации органов.







3. Рука, начала жить своей жизнью после операции на головном мозге

Пациентка, рука которой начала жить своей жизнью после операции на головном мозге.

4. Превращение в ультра-эмпата после операции на головном мозге

Женщина, которая стала ультра-эмпатом после операции на головном мозге.

5. Хирургические инструменты, забытые хирургами внутри пациентов

Хирургические инструменты, забытые врачами, внутри пациентов.

6. Акцент после стоматологической операции

Стоматологическая операция, после которой у пациента появился акцент.

7. Послеоперацинный метеоризм

Послеоперацинный метеоризм пациентки.