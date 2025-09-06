Пробить стальную броню: как в Средневековье побеждали рыцарей, с головы до ног закованных в латы

Оказывается, рыцари были довольно уязвимыми на поле боя. /Фото: sites.google.com

Стыки элементов лат - их слабое место. /Фото: priscilagodoy.com

Стилет - настоящая гроза рыцарей. /Фото: pikabu.ru

Пострадать рыцарь мог и от меча. /Фото: military-uniforms.ru