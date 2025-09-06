Пробить стальную броню: как в Средневековье побеждали рыцарей, с головы до ног закованных в латы

Средневековые войны обычно ассоциируются с рыцарями, закованных в тяжелые латы. И на первый взгляд они кажутся совершенно непобедимыми. Однако в реальности они не возвращались с поля боя также часто, как и другие бойцы. А всё потому, современники рыцарей разработали далеко не один способ, как пробить броню доспехов и сразить его.
Оказывается, рыцари были довольно уязвимыми на поле боя. /Фото: sites.google.com
При всем впечатляющем покрытии лат, они всё-таки не были способны полностью защитить рыцаря от повреждений или смертельных травм, даже при условии, что в те времена было по сути только холодное оружие. Например, уязвимой частью рыцарских доспехов являлись щели на стыках в районах суставов. Поэтому вражеский боец мог использовать тонкий острый клинок, на подобие мизерикордия - знаменитого кинжала милосердия: оно без труда проникало в эти щели и было способно нанести значительные повреждения. Кроме того, приложения больших усилий порой было достаточно, чтобы пробить и сами железные детали лат.
Стыки элементов лат - их слабое место. /Фото: priscilagodoy.com
Уже на закате рыцарской эпохи, в начале 16 столетия европейский оружейный арсенал пополнился стилетом, который представляет собой тонкий кинжал, способный поражать защищенных врагов. Лезвие этого клинка было достаточно маленьким, чтобы пройти между чешуйками панцирей или элементами кольчуг. Даже закованные в более монолитные латы рыцари не могли быть защищенными от стилета, ведь в любых доспехах были отверстия для глаз, а также незащищенные участки в подмышках и паху, поэтому поразить их тонким кинжалом не составляло большого труда.
Стилет - настоящая гроза рыцарей. /Фото: pikabu.ru
Но и основной тип холодного оружия самих рыцарей - мечи - являлся угрозой для них же. Тяжелая броня при приложении достаточного количества усилий могла быть разрублена скользящим ударом клинка, да и тупые удары и сотрясения также представляли опасность. Также получить травмы рыцарь мог от достаточно мощных ударов булавы или молоты. Играла роль также технология ведения боя: ключевым ходом было повалить закованного в латы всадника на землю, после чего его неуязвимость серьёзно страдала.
Пострадать рыцарь мог и от меча. /Фото: military-uniforms.ru
Интересный факт: к слову, дорогая мощная броня действительно могла защитить рыцаря от гибели на поле боя, вот только не в буквальном смысле. Всё дело в том, что оставить владельца таких доспехов порой было выгоднее, чем убить. Оказывается, рыцарей нередко предпочитали брать в плен для обмена и требования выкупа, так как считалось, что если они могут позволить себе тяжелые дорогие латы, то они достаточно состоятельны, чтобы за их жизнь хорошо заплатили.
