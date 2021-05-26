Как Китай уже десять лет грабит европейские музеи, или Дело о национальной чести

Дело о нефритовых чашах

Чаше из Даремского музея более двухсот лет.

Достояние республики

В музеях Европы полно предметов, вывезенных из Китая во время войн.

Сценарий, пригодный для кино

Развалины разрушенного европейцами дворца в Китае сохраняют из принципа.

Иногда всё по закону

Китайская экспозиция Фонтенбло полностью или почти полностью состоит из награбленного французскими войсками.