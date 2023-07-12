4 самых атмосферных тематических парков развлечений, откуда не вытащишь и взрослых

Поход в парк развлечений - это едва ли не канонический отдых в выходной день для всей семьи. Аттракционы, американские горки, сладости - все эти атрибуты неизменно находятся в каждом луна-парке в любой точке мира. Однако среди огромного списка этих мест для развлечений есть такие, которые не просто дарят хорошее настроение и яркие воспоминания, но создают атмосферу настоящей сказки или фантастического мира. Вашему вниманию 5 тематических парков развлечений мира, поход в который станет незабываемым для всей семьи.
1. «Долина счастья» (Пекин, Китай)
Китайский Диснейленд. /Фото: china-sky.ru
Один из крупнейших китайских парков развлечений был основан в 2006 году. Находится «Долина счастья» (англ. Happy Valley) на юго-востоке столицы КНР в районе Чаоян, рядом с восточным участком четвертой кольцевой автодороги. Территория парка разделена на 7 тематических зон, каждая из которых впечатляет разнообразием аттракционов и магазинов и кафе.
Мир развлечений с азиатским колоритом. /Фото: guide-pekin.ru
Так, в зоне «Дикий фьорд» находится аттракцион в виде поезда 19 века, которые рассекали по Дикому Западу, а также там можно увидеть шоу «Королевство Золотой маски». «Атлантида» находится в центральной части парка и впускает посетителей в неизведанный мир, дошедший до нас лишь в рассказах древнегреческих ученых.
Зона «Гавань Эгейского моря» поразит 8-минутным кругосветным путешествием, а «Затерянная майя» может похвастаться аттракционом в виде соломенных шляп. «Шангри-Ла», хоть и отражает атмосферу Тибета, но имеет дом с привидениями и даже автодром. «Королевство сладостей» является воплощением в жизнь сюжета китайского мультфильма «Шериф-бисквит», а зона «Счастливое время» представляет собой настоящий автомобильный рай.
2. Парк «Порт Авентура» (Салоу, Испания)
Испанская территория развлечений. /Фото: safetravels.info
«Порт Авентура» - самый популярный парк развлечений в Испании. Свою работу он начал в 1995 году, а расположилась эта территория для семейного досуга недалеко от Барселоны. Огромная площадь парка вмещает не только десятки аттракционов, которые разделяются на шесть тематических зон по географическому принципу, но и собственный аквапарк.
Парк поражает разнообразием аттракционов и развлекательных заведений. /Фото: parkseason.ru
Тематические зоны называют «странами», и расположены он от входа в парк следующим образом: «Средиземноморье», «Дикий Запад», «Мексика», «Китай», «Полинезия» и детская страна «Сезам». Однако на этом сюрпризы от «Порта Авентура» не заканчиваются. Помимо вышеупомянутых зон и аквапарка испанская территория развлечений может похвастаться несколькими пляжными клубами и полями для гольфа, четырьмя отелями, озером площадью 3 гектара и около сотней представлений прямо на улицах парка, которые проходят ежедневно.
3. Хершипарк (штат Пенсильвания, США)
Не просто парк развлечений, а рай для сладкоежки. /Фото: chocolatewords.ru
Конечно, мечтой всех любителей сладкого в общем и шоколада в частности является легендарное предприятие Вилли Вонка из повести Роальд Даля «Чарли и шоколадная фабрика». Однако американский Хершипарк мало того, что вполне реальный, так еще и не заканчивается только экскурсией по производству сладостей.
В парке можно даже посмотреть на производство шоколада. /Фото: newtours.com.ua
Этот самый что ни на есть тематический парк развлечений был создан в далеком 1906 году, причем первоначальное его назначение - место для отдыха сотрудников одного из крупнейших производителей шоколада Hershey, а также их семей.
Кроме жемчужины парка - собственно шоколадной фабрики - на территории также находятся музей, горки и аттракционы, коммерческий центр. А по улицам там расхаживают аниматоры в костюмах шоколадных батончиков.
4. Парк Diggerland (Великобритания, Германия, США)
Рай для технаря. /Фото: tripadvisor.com, kentpass.com
Порой парк развлечений не рассчитан исключительно на веселье и досуг, а наполнены познавательными вещами на определенную тематику. Именно таким является английский Diggerland, который является настоящим раем для любителей большой техники и примочек для строительства.
На строительной технике развлечения не заканчиваются. /Фото: amazonaws.com, njmonthly.com, diggerlandusa.com
На самом деле, Diggerland - это целая сеть парков развлечений. Только в Великобритании их четыре, еще несколько находится в Америке и Германии. Но аттракционы везде примерно одинаковые - к примеру, там можно найти зону «Парк диггеров», где играют в кегли с применением трактора с навесной кувалдой.
Также в нескольких парках открываются бассейны с горками. Но главной достопримечательностью Diggerland, конечно, являются большие машины - бульдозеры, самосвалы, экскаваторы, которые предназначены не только для катания посетителей, но и качестве наглядных пособий для изучения работы подобной техники.
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