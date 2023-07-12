4 самых атмосферных тематических парков развлечений, откуда не вытащишь и взрослых

1. «Долина счастья» (Пекин, Китай)

Китайский Диснейленд. /Фото: china-sky.ru

Мир развлечений с азиатским колоритом. /Фото: guide-pekin.ru

2. Парк «Порт Авентура» (Салоу, Испания)

Испанская территория развлечений. /Фото: safetravels.info

Парк поражает разнообразием аттракционов и развлекательных заведений. /Фото: parkseason.ru

3. Хершипарк (штат Пенсильвания, США)

Не просто парк развлечений, а рай для сладкоежки. /Фото: chocolatewords.ru

В парке можно даже посмотреть на производство шоколада. /Фото: newtours.com.ua

4. Парк Diggerland (Великобритания, Германия, США)

Рай для технаря. /Фото: tripadvisor.com, kentpass.com

На строительной технике развлечения не заканчиваются. /Фото: amazonaws.com, njmonthly.com, diggerlandusa.com