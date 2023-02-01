Как появились звезды Мишлен: Превращение автомобильного справочника в систему оценки ресторанов

Попасть на ужин в ресторан, удостоенный даже одной звезды Мишлен, – целое событие для гурмана, что уж говорить о счастливчиках, которые могут отведать блюда двухзвездочных и трехзвездочных заведений. А ведь когда-то эти отметки рядом с названием ресторана означали лишь то, что он расположен неподалеку от крупной трассы и цены в нем довольно велики; сейчас же статус «мишленовского» поднимает средний чек заведения на особенную, почетную высоту. Не в России, правда, сюда за более чем сто лет существования «Красный гид» пока не добрался.
Как братья Мишлен рекламировали шины, а создали путеводитель по лучшим ресторанам
Чтобы восстановить историю появления этих звезд, придется вернуться в позапрошлое столетие – к тем временам, когда инженер Андре Мишлен занялся довольно скромным бизнесом своего деда. Производство сельскохозяйственного оборудования, изделий из вулканизированной резины, включая ремни, клапаны и другие детали, шло не бог весть как, когда в дело вступило новое поколение семьи. Брат Андре, Эдуард, получил должность управляющего директора компании «Мишлен» - так с 1889 года стало именоваться их общее дело.
Братья Андре и Эдуард Мишлен
Однажды к Мишленам обратился велосипедист, которому требовался ремонт колеса – в те годы велосипеды были куда более распространенным средством передвижения, чем автомобили. И вот в 1891 году Эдуард становится обладателем патента на съемные велосипедные шины. Кстати, резина тогда была светлая – серовато-бежевого цвета. Потому и талисман компании – человечек Бибендум – изображается белым.
Впервые он появился на плакате, созданном для Лионской выставки 1894 года, надпись на нем гласила: Nunc Est Bibendum, то есть «теперь время выпить» на латыни. С тех пор новые продукты компании так и рекламировали – их рисовали на первом плане, на столе перед веселым Бибендумом, который держал в руке бокал «с дорожными неприятностями». Когда латинское изречение сократили до собственного имени человечка-талисмана, точно неизвестно, но в начале двадцатого века это слово уже прочно ассоциировалось с компанией «Мишлен». И даже изменение обычного цвета шин на черный – после добавления в состав резины углерода – на внешнем облике и имидже Бибендума не сказалось.
Одно из первых появлений Бибендума - символа компании
Братья Мишлен вообще знали толк в рекламе своего бизнеса. В 1900 году для того, чтобы увеличить продажи шин, компания начала делать справочники-путеводители, которые включали список адресов, полезных автовладельцам – прежде всего гаражей и пунктов техобслуживания. Первых тираж справочника был приурочен к Всемирной выставке 1900 года в Париже, да и вообще к началу нового столетия, которое должно было ознаменовать наступление новой эры – эры автомобилей.
Велосипедные шины «Мишлен» приносили победу участникам велогонок
Глобальной целью гида «Мишлен» было развитие французского автомобильного туризма, частной – продвижение шин своего бренда. Справочники содержали много разных объявлений – до 1908 года, когда «Мишлен» объявил: отныне – никакой рекламы. К этому времени в путеводителях уже несколько лет печатали информацию о гостиницах и ценах. С 1920 года компания «Мишлен» публиковала рейтинг ресторанов согласно их ценам, самые дорогие были помечены одной звездой. Кстати, и сам справочник перестал распространяться бесплатно, теперь его приобретали, пусть и за небольшие, но все же деньги.
«Звездная» классификация французских ресторанов появилась в тридцатые годы. Создатели справочника решили отмечать звездочкой не самые дорогие заведения, а те, что славились своей кухней. Правда, поначалу речь шла лишь о ресторанах, лежащих неподалеку от трасс между Парижем, Лионом и Марселем – крупнейшими городами Франции, позже карта отмеченных звездочками мест уже охватывала всю страну.
Путеводитель 1929 года
В те времена вовсе не рейтинг шеф-поваров был главной идеей красной книги «Мишлен». Справочник изготавливали, а затем покупали в основном для того, чтобы обеспечить комфортное путешествие автомобилистам, а потому издания включали и подробные карты городов, и названия достопримечательностей. Эти карты сыграли мрачную роль во время оккупации Франции гитлеровскими войсками – немцы пользовались подробными схемами из справочников «Мишлен», планируя наступление.
От хорошей кухни к великолепной
Французы не были бы французами, если бы не придумали систему оценки работы ресторана – мало им было рейтинга, признающего мастерство шефов, они создали и градацию такого признания. Попасть в число обладателей мишленовских звезд само по себе считается огромным успехом. При этом наличие одной звезды означает, что в своей категории ресторан отличается очень хорошей, изысканной кухней. Если заведение получает две звезды, значит, при планировании путешествия имеет смысл ради него несколько отклониться от маршрута – туриста ожидают утонченные, совершенные блюда. Три звезды – признак того, что работа шеф-повара превзошла все ожидания, а само путешествие можно планировать только ради посещения этого ресторана.
Рестораны, удостоенные трех звезд Мишлен, заслуживают специально спланированного путешествия
Включение в состав обладателей звезд Мишлен сильно сказывается на работе заведения. Оно приобретает куда большую известность, как в стране, так и за рубежом. Естественным образом с ростом спроса растут и цены. Если в ресторане, удостоенном одной звезды, еще можно найти блюда стоимостью в тридцать евро, то в трехзвездочном цены начинаются от ста. Но с успехом приходит и ответственность – ресторанам, отмеченным звездами Мишлен, приходится сохранять очень высокий уровень работы, развиваясь и усложняя свое дело. Звезды не даются раз и навсегда – следующий выпуск путеводителя может как увеличить их количество для кого-то из счастливчиков, так и уменьшить их. По этой причине в редких случаях рестораны отказываются от получения звезды: новый статус меняет ритм и стиль работы, возрастает психологическое давление, увеличиваются расходы и ответственность, владельцы порой не готовы к такому повороту в их бизнесе.
Парижский путеводитель «Мишлен» 2019 года
Присуждение звезд Мишлен происходит во время торжественной церемонии, причем часто признания добивается не ресторан, а именно шеф-повар. Бывает, что, уходя работать в другое заведение, шеф «забирает» с собой и звезды – соответствующие изменения происходят уже в следующем выпуске гида «Мишлен».
Как и кем присуждаются звезды
Рейтинг ресторанов по версии «Мишлен» уже давно вышел за пределы Франции. Сейчас путеводители выпускаются для многих стран Европы, отдельно – по городам США – Нью-Йорку, Лос-Анджелесу, Лас-Вегасу, Чикаго, Сан-Франциско. С 2008 года гид «Мишлен» пришел и в Японию, при этом Токио сразу же стал лидером среди городов-гурманов – в общей сложности ресторанам этого города присвоена 191 звезда.
Первым обладателем трех звезд в британской столице стал Гордон Рэмзи, а первой и пока единственной женщиной шеф-поваром, получившей максимальную оценку от «Мишлен», - француженка Анн-Софи Пик, владелица нескольких ресторанов в разных странах.
Анн-Софи Пик, шеф-повар и владелица ресторанов
Решение о том, какие рестораны попадут в красную книгу, коллегиально принимают инспекторы, находящиеся на службе у «Мишлен». Чтобы получить эту должность, нужно быть опытным профессионалом ресторанного дела, а кроме того – быть жителем Франции. Работа инспектора состоит в том, чтобы анонимно посещать рестораны и пробовать там еду – так же, как и обычные клиенты. В течение года приходится отведать около двух с половиной сотен блюд и написать около тысячи отчетов.
По гиду 2020 года знаменитый ресторан Поля Бокюза, который с 1965 года признавался «трехзвездочным», оказался удостоен лишь двух звезд Мишлен
Профессия инспектора в компании «Мишлен» существует с 1933 года. Главные пункты, по которым принимается решение о присвоении звезд, сводятся к оценке искусства поваров. Принимается во внимание качество продуктов – оно должно быть высочайшим, мастерство приготовления блюд, их вкус, а также изобретательность при подаче на стол. Точные критерии составляют коммерческую тайну компании «Мишлен». В любом случае, непременным условием получения рестораном звезды становится наличие шеф-повара.
Три мишленовские звезды имеют всего 150 ресторанов
Начиная с 2020 года ресторанам стали присваивать Зеленую звезду – как символ того, что в своей работе заведение сочетает гастрономию и интересы экологии. Этим знаком оказались отмечены около пятидесяти ресторанов.
Количество бумажных экземпляров Красной книги «Мишлен» сокращается, если к концу прошлого тысячелетия тираж составлял до 880 тысяч, то в начале двухтысячных – уже около 150. Всего в течение двадцатого века было продано около тридцати пяти миллионов экземпляров. А теперь перечень ресторанов со звездами можно найти на сайте компании и в специальных приложениях. Возможно, со временем бумажный вариант справочника станет букинистической редкостью, как, например, Голубая книга «Мишлен» - когда-то она содержала атлас автомобильных дорог Франции.
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