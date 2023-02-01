Как появились звезды Мишлен: Превращение автомобильного справочника в систему оценки ресторанов

Как братья Мишлен рекламировали шины, а создали путеводитель по лучшим ресторанам







Братья Андре и Эдуард Мишлен

Одно из первых появлений Бибендума - символа компании

Велосипедные шины «Мишлен» приносили победу участникам велогонок

Путеводитель 1929 года

От хорошей кухни к великолепной

Рестораны, удостоенные трех звезд Мишлен, заслуживают специально спланированного путешествия

Парижский путеводитель «Мишлен» 2019 года

Как и кем присуждаются звезды

Анн-Софи Пик, шеф-повар и владелица ресторанов

По гиду 2020 года знаменитый ресторан Поля Бокюза, который с 1965 года признавался «трехзвездочным», оказался удостоен лишь двух звезд Мишлен

Три мишленовские звезды имеют всего 150 ресторанов









