Пропаганда - один из основных видов оружия Второй мировой войны

ГЕРМАНИЯ. Пропагандистские плакаты для оккупированных территорий. РСФСР. (Рейхскомиссариат Московия (нем. Reichskommissariat Moskowien или Рейхскомиссариат Россия - нем. Reichskommissariat Russland). Примечательным в этом плакате является цитирование И. В. Сталина.