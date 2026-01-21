Пропаганда - один из основных видов оружия Второй мировой войны

ИТАЛИЯ. Пропагандистский плакат "США обещают итальянцам работу и деньги. Но если в этой стране на пособие по безработице живут 12 миллионов своих собственных граждан, то та работа, которую американцы станут давать представителям покоренных народов будет основываться на проявлении ими рабской покорности и бесчестия!
ГЕРМАНИЯ. Плакат "Экономьте газ в целях получения возможности для увеличения производства вооружения!". (1942 год)
ИТАЛИЯ. Пропагандистский плакат "Вот "освободители!"".
ЯПОНИЯ. Пропагандистский плакат прославляющий страны "Оси" ("Тройственный союз" Германии, Италии и Японии)
ГЕРМАНИЯ. Пропагандистские плакаты для оккупированных территорий. Польша. Генерал-губернаторство. (нем. Generalgouvernement, польск. Generalne Gubernatorstwo). "Профилактический" плакат: "Евреи - вши - сыпной тиф". 1942 г.
ГЕРМАНИЯ. Пропагандистские плакаты для оккупированных территорий. Бельгия. "Чудовище, ты заставило нас страдать". Этот немецкий плакат для Бельгии возлагал вину за войну на Черчилля.
ГЕРМАНИЯ. Пропагандистские плакаты для оккупированных территорий.
ГЕРМАНИЯ. Пропагандистские плакаты для оккупированных территорий. РСФСР. (Рейхскомиссариат Московия (нем. Reichskommissariat Moskowien или Рейхскомиссариат Россия - нем. Reichskommissariat Russland). Примечательным в этом плакате является цитирование И. В. Сталина.
ГЕРМАНИЯ. Пропагандистские плакаты для оккупированных территорий. РСФСР. (Рейхскомиссариат Московия (нем. Reichskommissariat Moskowien или Рейхскомиссариат Россия - нем. Reichskommissariat Russland). Плакат призывающий людей стать «Острбайтерами». «Остарбайтер» (нем. Ostarbeiter — работник с Востока) - определение, принятое в Третьем рейхе для обозначения людей, вывезенных из Восточной Европы с целью использования в качестве бесплатной или низкооплачиваемой рабочей силы.
ГЕРМАНИЯ. Пропагандистские плакаты для оккупированных территорий. УССР. (Рейхскомиссариат Украина (нем. Reichskommissariat Ukraine, укр. Райхскомісаріат Україна).Переводить, я думаю, не надо... Тоже приглашают поработать в Германии для обороны отчизны...
ГЕРМАНИЯ. Пропагандистские плакаты для оккупированных территорий. УССР. (Рейхскомиссариат Украина (нем. Reichskommissariat Ukraine, укр. Райхскомісаріат Україна). Переводить, я думаю, не надо...
ГЕРМАНИЯ. Пропагандистские плакаты для оккупированных территорий. УССР. (Рейхскомиссариат Украина (нем. Reichskommissariat Ukraine, укр. Райхскомісаріат Україна). Агитка призывающая к вступлению в дивизию войск СС «Галиция» (укр. дивизия СС «Галичина»).
ГЕРМАНИЯ. Поскольку антисемитизм был краеугольным камнем пропаганды Третьего рейха, подобного рода пропагандистские плакаты для оккупированных территорий выпускались огромными тиражами на разных языках. В данном случае образцы "работы" ведомства д-ра Геббельса на русском, украинском и эстонском языках.
ГЕРМАНИЯ. Пропагандистские плакаты для оккупированных территорий. УССР. (Рейхскомиссариат Украина (нем. Reichskommissariat Ukraine, укр. Райхскомісаріат Україна).Переводить, я думаю, не надо...
ГЕРМАНИЯ. Пропагандистские плакаты для оккупированных территорий. УССР. (Рейхскомиссариат Украина (нем. Reichskommissariat Ukraine, укр. Райхскомісаріат Україна). Агитка прославляющая дивизию войск СС «Галиция» (укр. дивизия СС «Галичина»).
— «Только не выбивайтесь из сил, все же, Сталин, вы же видите, что мы помогаем вам!» Германия, 17.12.1941 Simplicissimus. 1941. 17 декабря.
— Угадайте-ка, товарищ Сталин, кто там? - Если кто-то приходит с пустыми руками, это может быть только Черчилль! Германия, 02.09.1942 Simplicissimus. 1942. 2 сентября.
Утренняя зарядка Черчилля. — «Кто подумал бы, что мне однажды придется делать эти глубокие изгибы корпуса, чтобы сохранить мою фигуру!». Германия, 20.05.1942 Simplicissimus. 1942. 20 мая
с
Свежие комментарии