В Китае построили шоссе вокруг дома, хозяйка которого из-за жадности отказалась съезжать оттуда



В китайской провинции Гуандун есть крошечный дом, куда водят туристов. Это строение ничем не примечательно кроме своего расположения. Домик буквально зажат между двумя полосами шоссе. Владелица наотрез отказалась выезжать из своего жилища на новое местожительства.

В Китае шоссе построили вокруг жилого дома.
В строительной среде существует такое понятие, как «дом-гвоздь». Как правило, это здание, которое выбивается из общей канвы новых кварталов или дорог своим видом и расположением. Так случилось и с домом китаянки по фамилии Лян (Liang).

Во время строительства автомагистрали местные власти переселяли жителей, чьи дома мешали осуществлению проекта. 47 домохозяйств и 7 фирм получили квартиры и сверху денежную компенсацию. Они освободили территорию еще в сентябре 2019 года.
Одноэтажный дом китаянки Лян.

 

Китаянка Лян отказывалась следовать той же схеме, чем мешала инженерам и строителям. Женщина мотивировала это тем, что, мол, размер компенсации недостаточен. Власти предлагали китаянке в обмен за ее одноэтажный дом площадью в 40 квадратных метров 2 квартиры и 186 тысяч долларов сверху. Лян показалось этого мало, и она затребовала 4 квартиры и $ 287000. В итоге через 10 лет уговоров жадной женщины было принято решение «вписать» ее дом в архитектурный проект шоссе. Здание просто оказалось зажато между дорогами.
Туристы приходят посмотреть на дом, зажатый между дорогами.

В итоге шоссе построили, китаянка осталась в своем старом доме (вернее сказать, у разбитого корыта), и ей, помимо гула машин, приходится теперь мириться с шумом туристов, которых приводят поглазеть на новую «достопримечательность».

Из-за своей жадности женщина оказалась в «ловушке» бетонных стен.

 

источник

