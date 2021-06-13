Поразительные факты о британской системе правосудия 200-летней давности

Что делают люди, если они становятся жертвой преступления. В XXI веке они вызывают полицию, которая арестовывает преступника, после чего ему определяет наказание беспристрастная система правосудия. Можно жить с уверенностью, что каждый может рассчитывать на справедливое обращение с ним, а закон един для всех (по-крайней мере, в теории). В Англии до XIX века все было не так. С современной точки зрения все выглядит перевернутым с ног на голову.
1. Нужно было самому арестовывать преступников
В англосаксонской Англии не было полицейских, или, если расценивать это по-другому, каждый трудоспособный мужчина в возрасте от 15 до 60 лет был полицейским. Если кто-либо видел преступление, совершенное в его районе, он был обязан кричать что-то вроде «Лови вора!» или «Убили!», чтобы сбежались все соседи. После этого преступника ловили всей толпой. Каждый человек должен был хранить дома оружие именно для таких случаев. Чем важнее был человек, тем дороже было оружие, которое он должен был хранить дома. Рыцарям нужна была кольчуга, железный шлем, меч, нож и лошадь. Бедняками приходилось обходиться луком и стрелами. Если попытка схватить преступника не удавалась и злоумышленник скрывался, тем, кому не удалось поймать его, приходилось платить штраф. Это звучит несправедливо, но у англосаксов было очень сильное чувство ответственности сообщества. Если один человек нарушал закон, это означало, что что-то пошло не так у всего сообщества.
2. Платное пребывание в тюрьме
Сегодня деньги на кормление и содержание заключенных государство берет из налогов, но в прошлом все было не так. Тогда заключенные сами платили за свое содержание. Причем, не имело значения, признавали ли их в конечном счете невиновными — им все равно приходилось платить. Тюрьмы могли быть прибыльным бизнесом для чиновников, которые управляли ими. К примеру, начальник тюрьмы Ньюгейт заплатил правительству до 5000 фунтов стерлингов за привилегию управлять тюрьмой. Он вернул свои инвестиции сполна, заставив заключенных платить «за вход» в Ньюгейт, а также второй раз «за выход», при их освобождении. Заключенные платили за то, чтобы им предоставляли еду, свечи, мыло и постельное белье. Если заключенные умирали в тюрьме, их родственники должны были оплатить похороны. Также «новенькие» должны были платить деньги другим заключенным. Когда нового человека приводили в камеру, преступники-«старожилы» говорили ему: «Плати или раздевайся». Если у новичка не было денег, он был вынужден «подарить» часть своей одежды. Эта система была особенно жестокой по отношению к должникам, которые находились в тюрьме именно потому, что у них не было денег.
3. Могли казнить практически за что угодно
Изначально в Англии это было вовсе не так. К примеру, в 1688 году смертная казнь была вынесена только 50 преступникам. К 1815 году их число выросло до 288. Преступления, за которые могли повесить, включали в себя кражу чего-то дороже пяти шиллингов (около 40 долларов по современным ценам), кражу из кроличьих заповедников, попытку выдать себя за пенсионера, срубание молодого дерева, повреждение Вестминстерского моста и охоту в маске. Законы были настолько суровыми, что присяжные иногда отказывались осуждать обвиняемых, которые были явно виновны. Присяжные не хотели, чтобы людей казнили за мелкие преступления, поэтому они просто отпускали их на волю. В большинстве случаев к смертной казны в XVII и XVIII веках приговаривали за кражу. За это время многие люди бросали свои фермы в сельской местности и отправлялись в Лондон и другие города. Там они пытались найти работу, но часто безуспешно. В итоге в городах бурно росло количество очень бедных людей. В то же время новые изобретения в производстве привели к тому, что очень маленькое число людей стали очень богатыми. Неудивительно, что разбогатевшие граждане боялись «толпы» бедных и требовали все более суровых наказаний за воровство.
4. Уголовный кодекс часто не имел смысла
Английское право доиндустриальной эпохи по сути работало на основе ужасающих примеров казней преступников в прошлом. Надежда была на то, что люди вспомнят эти редкие, но пугающие наказания и будут слишком бояться совершать преступления. Это помогает объяснить, почему срывание плодов с чужих фруктовых деревьев считалось незначительным преступлением, а кража уже собранных фруктов каралась смертью. Могли казнить за то, что человек разбил окно, чтобы ограбить чей-то дом после наступления темноты, но если преступник подождал до рассвета, взлом и проникновение считались лишь проступком. За воровство полагалась смертная казнь, а за похищение ребенка — нет. Историк Фрэнк Маклинн хорошо подытожил ситуацию: «Уголовный кодекс был несправедливым, нерациональным и исключительно суровым».
5. Можно было заплатить вору, чтобы поймать другого вора
В Англии не было профессиональных полицейских сил до 1829 года. До этого времени непрофессионалы по очереди работали констеблями в своих кварталах. Работа констебля заключалась в том, чтобы преследовать и ловить нарушителей, а не расследовать преступления. Но что же можно было сделать, если человек не знал, кто украл его собственность. Единственное, что он мог предпринять, это нанять своего рода частного детектива - охотника за головами, которого называли «охотником на воров». Похитители использовали свои знакомства в преступном мире, чтобы выяснить, кто украл что-то определенное. За разумную плату вора приводили к шерифу и возвращали пострадавшему его вещи. Некоторые «охотники» работали вполне легально, но неудивительно, что далеко не все люди с обширными контактами в преступном мире были честными. Некоторые похитители работали по обе стороны закона, подрабатывая «охотниками» за вознаграждение, а также требуя денег за защиту от преступников. Другие убеждали доверчивых людей совершать преступления, только потом арестовать их за вознаграждение. Самым известным из «охотников» был Джонатан Уайлд. Одно время считавшийся героем борьбы с преступностью, Уайлд тайно «находил» товары, которые сам же и украл. В разгар своей карьеры он был лидером лондонской банды и консультантом по борьбе с преступностью в британском правительстве. Неудивительно, что Уайлд рекомендовал Тайному совету предлагать более высокие награды тем, кто ловит воров. Уайлда в итоге сдали властям члены его же банды, после чего его казнили в 1725 году.
6. Можно было отлично провести время на казни
Хотя люди и были напуганы возможностью казни буквально «за что угодно», они с удовольствием помещали публичные казни. В Лондоне в XVIII веке дни повешения были праздниками. До 200 000 человек брали выходной на работе и буквально забивали 5-километровую дорогу от тюрьмы Ньюгейт до эшафота в Тибурне. Это мероприятие имело вполне понятную цель - смерть преступников вдохновляла людей быть послушными церкви и гражданским властям. Однако сами преступники редко выступали в роли раскаявшихся, и обычно проклинали суд и свидетелей обвинения. Некоторые казнимые одевались в свои лучшие наряды и вели себя так, как будто они находятся на вечеринке в свою честь. Другие были настолько пьяными, что даже не понимали, что происходит. Многие зрители тоже напивались в стельку джином и объедались закусками, продаваемыми предприимчивыми торговцами. Они приобретали места на общественных помостах, бросали камни или помидоры в непопулярных заключенных и подбадривали популярных, особенно тех, кто пришел на эшафот с мужеством. Казни были настолько популярны, что в «Путеводителе иностранцев по Лондону» 1740 года они были записаны как туристическая достопримечательность.
7. Должников - на пожизненное заключение
Невозможность выплатить долги считалась гражданским правонарушением в Англии, но из-за этого все равно могли посадить в тюрьму. Если кто-то подавал в суд за неуплату долга, суд мог постановить посадить должника в тюрьму до тех пор, пока долг не будет выплачен. А теперь на минуточку — если кто-то не мог оплатить долг, пока работал на своей работе, как он мог сделать это из тюремной камеры. С каждым днем нахождения в тюрьме, все становилось еще хуже, потому что нужно было платить тюремщику за содержание в тюрьме. Т.е. с каждым днем сумма долга только росла. У должников в тюрьме были разные способы оплаты. Некоторые получали деньги от своих семей и друзей; другие находили способы работать в тюрьме. Одни смогли пересмотреть условия долга со своими кредиторами, другие же просто умирали в тюрьме. В Лондоне XVIII века самые бедные из бедных часто оказывались в «общественной части» тюрьмы Маршалси (те, у кого было больше денег, могли заплатить, чтобы отбывать заключение в более удобной части тюрьмы «для избранных»). В общественной же части тюремщикам не давали денег на еду (собственно, нечего было давать, ведь сюда попадали самые бедные), поэтому заключенных кормили исключительно из благотворительных пожертвований, а это было крайне мало. Заключенных, которые попали в немилость у тюремщиков, иногда избивали дубинками, пытали, надевали на них кандалы или запирали в комнатах с умирающими от оспы. Смерти в тюрьмах были очень распространены. Большинство людей, которые отправлялись в тюрьму за долги, делали это за большие суммы денег, иногда во много раз больше, чем они зарабатывали за год. Хотя это не относится ко всем. В одной лондонской тюрьме в 1789 году около трети должников были должны менее 20 фунтов стерлингов. Впрочем, по нынешним меркам это от 30 до 40 тысяч долларов.
8. Аресты за бродяжничество
Это было связано с тем, как распределялись благотворительные средства. Каждый церковный приход был подразделением графства и основной единицей английского правительства. Приходы взимали налог на имущество, называемый ставкой, со всех местных владельцев домов. Часть этих денег шла на помощь бедным людям, которые жили в приходе. Но далеко не все граждане хотели заботиться о бедных в других приходах. По этой причине бедным людям не разрешали путешествовать. «Люди, блуждающие за границей своего прихода и попрошайничающие» считались бродягами и могли подвергаться наказаниям, от позорного столба до двух лет рабства. В 1695 году двое мужчин по имени Питер Лоуман и Фрэнсис Бакли были фактически приговорены к смертной казни за бродяжничество. Практически не было разницы между «бродягами» и простыми бедняками, за исключением того, что бродяги с большей вероятностью были незнакомцами для соседей. В Закон о бродяжничестве 1744 года был включен длинный список тех, кто считался «нежелательными», были включены всевозможные путешественники, которые не имели постоянной работы, игроки нелицензированные разносчики, «лица, притворяющиеся цыганами» и т. д.
9. Обвинение в пиратстве? Без проблем!
В соответствии с Законом о пиратстве 1698 года преступным считалось «принимать у себя дома, развлекать или скрывать» пирата или любые украденные им ценности. Это все наказывалось смертью. Именно подобное и произошло с шестью англичанами, которые поднялись на борт корабля «Калико» Джека Рэкхэма в 1720 году. Они рыбачили в лодке и пытались найти черепах. Затем команда Рэкхэма, судно которого пришвартовалось рядом, пригласила их на борт и напоила пуншем. В это время, когда пираты несколько часов стояли на якоре и целенаправленно напивались со своими гостями, охотник за пиратами Джонатан Барнет сумел захватить их. Три месяца спустя пьяницы оказались под судом и были приговорены к смертной казни на основании того факта, что они якобы были вооружены и помогали Рэкхэму управлять его кораблем. Они были казнены в феврале 1721 года. Аналогичным образом, в 1722 году четверых мужчин повесили за то, что их видели выпивающими с членами экипажа «Черного Барта» Робертса. Очевидная мораль этой истории - никогда нельзя пить с пиратами, а если это происходит, то не нужно позволять кому-либо поймать себя. По сути, любое преступление, совершенное на водоеме, может считаться пиратством, и этот факт иногда приводил к неожиданным приговорам. В 1768 году человек по имени Джордж Гири был казнен за пиратство после того, как он сел на голландский корабль, ударил одного из офицеров и украл несколько его шляп.
10. Граждане не равны перед законом
Вся правовая система работала исключительно в пользу богатых и против бедных. У примеру, это можно увидеть по тому, как распределялась власть. Правительственные чиновники получали свои должности одним из двух способов. Одним из них был патронаж, при котором должностные лица выбирались на свои должности влиятельным другом, родственником или человеком, который был должен им услугу. Другой способ заключался в продаже должности. Иногда мужчины с деньгами, но без влиятельных друзей покупали себе рабочие места. Эти рабочие места тогда рассматривались как частная собственность, что было очень похоже на владение участком земли. Те, кто платил за свою должность, взимали плату за свои услуги, чтобы вернуть деньги, которые они вложили. Это не считалось коррупцией, а просто обычным бизнесом. На должность судей назначались исключительно люди, которые платили. Даже если бы бедному человеку предложили работу судьи, он не мог бы позволить себе работать бесплатно. Точно так же обстояло дело и с присяжными. Если не было денег и хороших знакомых, практически не было шансов стать важной персоной, принимающей решения. Точно так же не было никаких шансов у женщин. Только мужчинам было позволено иметь власть в сфере правления и закона. Если богатого и важного гражданина обвиняли в совершении преступления, часто было трудно найти свидетелей обвинения. Никто не хотел противопоставлять себя власть имущим. С другой стороны, свидетелей защиты всегда можно найти за определенную цену. При маловероятном случае ареста толстосума ему предоставляли возможность получить в тюрьме самые роскошные удобства, которые он мог себе позволить. У бедных не было таких преимуществ.
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