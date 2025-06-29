Породы собак, которые исчезли навсегда

Нам кажется, что любая порода собак будет с человеком всегда. Но стоит породе потерять актуальность, она быстро приходит в забвение. Ученые посчитали, что для исчезновения породы собак достаточно нескольких десятилетий. Именно так было с этими 5 породами, которых сегодня уже не существует.





Сальские шерстяные собаки

Бракк дю Пюи

Молосс

Альпийский мастиф

Московский водолаз