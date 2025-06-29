Породы собак, которые исчезли навсегда

Нам кажется, что любая порода собак будет с человеком всегда. Но стоит породе потерять актуальность, она быстро приходит в забвение. Ученые посчитали, что для исчезновения породы собак достаточно нескольких десятилетий. Именно так было с этими 5 породами, которых сегодня уже не существует.
Сальские шерстяные собаки
Коренные обитатели Британской Колумбии никогда не разводили овец.бытовых надобностей этих людей обеспечивали другие животные. Одеяла, пончо, накидки — сальские шерстяные собаки были не только верными друзьями и хорошими охранниками, но и бесценным источником жизненно важного ресурса. Порода исчезла, когда на материке появились первые европейцы: завезенные ими овцы сняли потребность в собачьей шерсти.
Бракк дю Пюи
Охотничьи собаки весьма ценились во все времена. Селекционеры постоянно работали над улучшением существующих пород и пытались создать новые. Бракк дю Пюи стал одним из удачных экспериментов по неоднократному скрещиванию французского бракка с борзыми: гибкая, смелая и быстрая собака, способная в одиночку вытащить самую неудачную охоту.
Молосс
А вот об этой породе упоминал в своих трудах еще Вергилий: мощные, крупные и отважные молоссы стали, судя по всему, предками современных мастифов.
Альпийский мастиф
Жители альпийских предгорий специально вывели собственную породу собак, отличающуюся весьма густой шерстью. Как и нынешние сенбернары, альпийские мастифы часто использовались как спасатели. К сожалению, неизвестная болезнь полностью уничтожила породу еще в середине девятнадцатого века.
Московский водолаз
Селекцией занимались и в Красной Армии: после Второй мировой войны специалисты вывели специальную породу собак, способных участвовать в спасательных операциях на воде.необходимость плыть черт знает куда за каким-то незнакомым дядей их настолько злила, что потерпевшему частенько приходилось удирать от спасителя.
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