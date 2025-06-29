С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 544 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    У меня ФЭД-4  сохранился. В прекрасном и рабочем состоянии. Куплен в восьмидесятом году, осенью. Со значком олимпиады...9 знаковых советс...
  • lakmus
    Хорошая попытка, выдать свои больные фантазии за некие "научные" откровения. Например: "ел только продукты животного ...5 вещей, которые ...
  • Юрий Вершинин
    Слово 'тюль'- мужского рода.Бытовые советы на...

Породы собак, которые исчезли навсегда

Нам кажется, что любая порода собак будет с человеком всегда. Но стоит породе потерять актуальность, она быстро приходит в забвение. Ученые посчитали, что для исчезновения породы собак достаточно нескольких десятилетий. Именно так было с этими 5 породами, которых сегодня уже не существует. Породы собак, которые исчезли навсегда

Сальские шерстяные собаки


Коренные обитатели Британской Колумбии никогда не разводили овец.
Шерстью для бытовых надобностей этих людей обеспечивали другие животные. Одеяла, пончо, накидки — сальские шерстяные собаки были не только верными друзьями и хорошими охранниками, но и бесценным источником жизненно важного ресурса. Порода исчезла, когда на материке появились первые европейцы: завезенные ими овцы сняли потребность в собачьей шерсти. Породы собак, которые исчезли навсегда

Бракк дю Пюи


Охотничьи собаки весьма ценились во все времена. Селекционеры постоянно работали над улучшением существующих пород и пытались создать новые. Бракк дю Пюи стал одним из удачных экспериментов по неоднократному скрещиванию французского бракка с борзыми: гибкая, смелая и быстрая собака, способная в одиночку вытащить самую неудачную охоту. Породы собак, которые исчезли навсегда

Молосс


А вот об этой породе упоминал в своих трудах еще Вергилий: мощные, крупные и отважные молоссы стали, судя по всему, предками современных мастифов. Породы собак, которые исчезли навсегда

Альпийский мастиф


Жители альпийских предгорий специально вывели собственную породу собак, отличающуюся весьма густой шерстью. Как и нынешние сенбернары, альпийские мастифы часто использовались как спасатели. К сожалению, неизвестная болезнь полностью уничтожила породу еще в середине девятнадцатого века. Породы собак, которые исчезли навсегда

Московский водолаз


Селекцией занимались и в Красной Армии: после Второй мировой войны специалисты вывели специальную породу собак, способных участвовать в спасательных операциях на воде.
Вот только песик оказался слишком агрессивен для столь человеколюбивой миссии. Московские водолазы до тонущих матросов доплывали без труда, но, видимо, необходимость плыть черт знает куда за каким-то незнакомым дядей их настолько злила, что потерпевшему частенько приходилось удирать от спасителя.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
Красная Армия
наверх