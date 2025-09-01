Зачем на дне винной бутылки делается какое-то странное углубление

Каждый, кто держал в руках бутылку вина, должен был обращать внимание на то, что на ее дне есть какое-то загадочное углубление. Назначение этой впадинки неочевидно для большинства людей. Многие искреннее не понимают, зачем придавать бутылке именно такую форму, сокращая тем самым объем сосуда. Другие считают, что углубление на дне делается из эстетических соображений.
Всему виной ремесло стеклодувов. |Фото: pnzreg.ru.
Долгое время стекло было исключительно дорогим материалом. В древние и Средние века для транспортировки вина использовались в первую очередь кожаные бурдюки и керамические сосуды. Стеклянная тара, в том числе для вина была известна с античности. Однако, до XVII века винная бутылка не использовалась для хранения и транспортировки напитка, а применялась строго как разновидность посуды при подаче горячительного к столу. Однако, постепенно стекло становилось все более доступным и бутылки стали использовать именно для хранения и перевозки вина. При этом первые массовые бутылки сильно отличались от тех, что привыкли видеть в магазине современные люди.
Даже бутылка с обычным вином может лопнуть. |Фото: shoping.ru.
Бутылки с углублением на дне появились относительно недавно – на рубеже XVIII и XIX веков. Изобрели их на юге Франции в хорошо известном центре виноделия – городе Бордо. Та самая выемка внутрь сосуда называется пунт и выполняет сразу несколько чисто утилитарных функций. Образуется пунт на дне из-за того, что стеклянную заготовку устанавливают на специальный инструмент-держатель.
Шампанское - особенно. |Фото: stroiteh-msk.ru.
Повышение прочности бутылки – это отнюдь не праздный интерес стеклодувов. Дело в том, что давление внутри винной тары выше атмосферного, из-за чего существует риск раскалывания или даже взрыва. Без пунта на дне винная бутылка имеет все шансы лопнуть даже при слабом ударе. Особенно актуальна эта проблема для игристых вин. Давление в бутылке обычного вина может достигать 1.5-2 атм. Давление в бутылке шампанского в свою очередь может составлять 5-6 атм. Для сравнения, давление в автомобильной покрышке обычно находится в переделах 2-2.5 атм. Соответственно пунт значительно повышает прочность сосуда за счет добавления дополнительных ребер жесткости и снятия части нагрузки с ровной поверхности стекла.
Пунт - снижает нагрузку на стекло и повышает прочность бутылки. ¦Фото: winestreet.ru.
