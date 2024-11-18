Немного о прекрасном: 7 распространённых форм женской груди и какое бельё идеально подчеркнёт каждую

7 распространённых форм женской груди и какое бельё им подходит
Женское тело прекрасно само по себе. Но женщины не устают в стараниях сделать его ещё красивее. И в этом деле у них есть целая армия помощников. От кремов, соляриев и фитнесс-инструкторов до дизайнеров нижнего белья. Уж им-то хорошо известно, как здорово могут повысить самооценку даже такие мелочи, как красивый бюстгальтер. А чтобы эффект был сравним с бомбой, бельё, как одежду, нужно подбирать с учётом особенностей своего прекрасного тела. Взгляните, может, среди небольшого «гида» ниже найдёте схожесть с собственными формами?
Конечно, мы все индивидуальны. Но профессионалы пошива и подбора женского белья давно выделили 7 основных форм бюста, которые наиболее часто встречаются у женщин. Для максимального комфорта не без эстетической составляющей, они рекомендует дамам подбирать бельё не только по размеру, но и с учётом особенностей каждой из представленных форм.
Изучите себя у зеркала, возможно вы – счастливая обладательница…
1. Круглой груди
7 распространённых форм женской груди и какое бельё им подходит
7 распространённых форм женской груди и какое бельё им подходит
7 распространённых форм женской груди и какое бельё им подходит
7 распространённых форм женской груди и какое бельё им подходит
Такая грудь обладает одинаковой полнотой сверху, снизу и по бокам, поэтому ей не особо нужна дополнительная поддержка. Обращайте внимание на мягкие бюстгальтеры без пуша-ап, которые подчеркнут естественную красоту форм.
2. «Запад и Восток»
7 распространённых форм женской груди и какое бельё им подходит
7 распространённых форм женской груди и какое бельё им подходит
7 распространённых форм женской груди и какое бельё им подходит
7 распространённых форм женской груди и какое бельё им подходит
Грудь с сосками, направленными в разные стороны – одна из самых распространенных форм в мире. Специалисты рекомендуют присмотреться к лифам с небольшим пуша-ап в боковой части чашек. Они помогут образовать желаемую многими дамами «ложбинку» без перегрузок и лишней поддержки.
3. Грудь с боковой полнотой
7 распространённых форм женской груди и какое бельё им подходит
7 распространённых форм женской груди и какое бельё им подходит
7 распространённых форм женской груди и какое бельё им подходит
7 распространённых форм женской груди и какое бельё им подходит
Между грудями также есть расстояние, но от предыдущего типа обладательницы таких форм отличаются, как правило, большим размером чашки. Идеальный выбор – бюсты по типу «plunge», которые позволяют сделать соблазнительное декольте и прекрасно выглядят даже в платья с откровеннейшим вырезом.
4. «Слеза»
7 распространённых форм женской груди и какое бельё им подходит
7 распространённых форм женской груди и какое бельё им подходит
7 распространённых форм женской груди и какое бельё им подходит
Грудь, которая снизу отличается большим объёмом и полнотой чем сверху. Также один из наиболее часто встречаемых типов. Хорошая новость: такие формы выгодно подчеркнет любой бюстгальтер.
5. Субтильные
7 распространённых форм женской груди и какое бельё им подходит
7 распространённых форм женской груди и какое бельё им подходит
7 распространённых форм женской груди и какое бельё им подходит
Помимо изящного размера отличаются некоторой вытянутостью. Примеряйте лифы с глубоким декольте, пуш-ап и широкой резинкой (поддержкой) под грудью. И любой наряд на вас будет выглядеть по-королевски!
6. Легкая асимметрия
7 распространённых форм женской груди и какое бельё им подходит
7 распространённых форм женской груди и какое бельё им подходит
7 распространённых форм женской груди и какое бельё им подходит
Небольшая асимметрия – норма здорового человеческого тела. Но девушки с не совсем одинаковой грудью часто становятся жертвой целой горы комплексов. Не переживайте, вы прекрасны! А легкое неравенство легко исправить бюстгальтером со съемными подушечками. Оставьте вкладыш только в одной чашке – и никаких проблем.
7. Колокольчик
7 распространённых форм женской груди и какое бельё им подходит
7 распространённых форм женской груди и какое бельё им подходит
7 распространённых форм женской груди и какое бельё им подходит
7 распространённых форм женской груди и какое бельё им подходит
Как правило, грудь, напоминающая тип 5, но с большим объёмом. Для ваших богатых форм выбирайте бельё классического дизайна с хорошей поддержкой. А кружевные вставки сверху подчеркнут соблазнительность фигуры.
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