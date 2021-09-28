Как просто удалить жир и копоть

Только представьте, что застарелый жир можно без усилий стереть с поверхности обычной тряпкой. Не верится? А зря. Сделать это предельно просто, к тому же для приготовления чудо-средства понадобится всего 2 ингредиента, а на уборку времени уйдет по минимуму.



Быстро отмыть получится даже запущенную кухню, при этом нужно не пожалеть стакана водки или другой спиртосодержащей жидкости с соответствующим градусом. При небольшом количестве загрязнений «пожертвовать» придется всего рюмкой водки.



Второй компонент — жидкость для мытья посуды. Все что нужно сделать, это смешать водку с жидкостью для мытья посуды и перелить готовый раствор в бутылочку с пульверизатором.

На каждые 100 г водки приходится 1 столовая ложка жидкости для мытья посуды. Примечательно, что при смешивании полученный раствор абсолютно не пенится. Благодаря этому работать с ним предельно просто.



Разбрызгиваем получившуюся жидкость в проблемных местах, оставляем для воздействия на 5-10 минут, а затем вытираем сухой тряпкой.



Более наглядно о том, как быстро избавиться от жира и копоти на кухне, в видео:

