Почему в США пожарные гидранты делают разных цветов

Что мы знаем о пожарных гидрантах в США? Голливудский кинематограф сформировал в народном создании всего одно единственное знание – загадочное приспособление почему-то очень любят лохматые и хвостатые товарищи, решившие пометить территорию во время прогулки. Так ли это на самом деле – проверять не будем. Поговорим о куда более важных вещах, касающихся пожарных гидрантов.
Бывают разный цветов. /Фото: yandex.com.
Дело в том, что бывают они не только красного цвета. Хотя и этот стереотип был сформирован не без помощи западного кино. Те, кому доводилось бывать в американских городах, наверняка обращали внимание, что гидранты бывают покрашены в самые разные цвета. Однако, вне зависимости от населенного пункта, используемая цветовая палитра всегда одинаковая. Все потому, что покраска гидранты выполняет не столько эстетическую, сколько утилитарную функцию.
Бывают и такие. /Фото: wikimedia.org.
По цвету гидранта пожарная бригада, прибывшая на вызов, может узнать, какой именно напор воды предоставляет конкретная точка. Это очень важно при тушении огня. Итак, давление в красном гидранте – самое маленькое. Он поставляет до 500 галлонов воды в минуту. Оранжевый гидрант поставляет 500-999 галлонов воды в минуту, зеленый – от 10 до 1499 галлонов в минуту, синий же – самый мощный, давление в нем позволит получить более 1500 тысяч галлонов. Нерабочие гидранты красят в черный цвет. Кроме того, в красный цвет красятся те гидранты, который подключены к частной, а не к общественной системе водоснабжения, даже если они имеют самое большое давление (но как правило – нет).
Частные гидранты - красные. /Фото: pxhere.com.
Примечательно, что на законодательном уровне в США покраска гидрантов никак не закреплена. Тем не менее, описанная выше палитра была разработана и принята Национальной ассоциацией противопожарной защиты. В последнее время в Америке набирают популярность покраски всех гидрантов в два цвета. Основа устройства красится в желтый, а подвижные элементы в цвет, соответствующий напору воды. Например, желто-красный гидрант будет иметь напор до 500 галлонов в минуту.
Важен напор воды. /Фото: ftmeadesoundoff.com.
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