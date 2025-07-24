Женщины с самой большой грудью в мире

Хоть многие и гонятся за большим размером груди, есть множество женщин, с радостью готовых поменяться со страдалицами своими объемами, ведь от большой груди одни проблемы: постоянная ноющая боль в спине, проблемы с выбором одежды, а также пристальные взгляды мужчин. Перед вами 7 рекордсменок, в числе которых вы найдете дам с самой большой натуральной и искусственной грудью в мире.
Натуральная грудь
Энни Хокинс-Тёрнер Всему миру дама известна под именем Норма Стиц. Она имеет официальный статус рекордсменки Книги рекордов Гиннесса. Норма является обладательницей самой большой натуральной груди в мире, как следствие, и самого большого размера бюстгальтера. Норма Стиц — сценический псевдоним. Женщина прославилась не только благодаря своему бюсту: она также известна своими работами в модельном бизнесе и киноиндустрии (снялась в нескольких фильмах для взрослых). Однако популярность не помешала Норме стать мамой двоих детей. Миосотис Кларибель У девушки африкано-испанские корни. Возможно, именно этот факт и повлиял на развитие столь внушительного бюста. Статус Миосотис как обладательницы самой большой груди официально не подтвержден. Однако ее поклонникам это не мешает. Девушка также знаменита своими работами в роли модели, в том числе в фотосессиях в стиле ню. Тинг Хиафен Для китаянки Тинг обладает просто запредельным размером груди: ведь для китайских женщин даже третий и четвертый размер груди — уже редкость., Тинг не стала делать пышную грудь способом заработка. Напротив, для улучшения условий жизни (у девушки были постоянные боли в спине, ей было трудно ходить без посторонней помощи), она обратилась к пластическим хирургам, которые провели соответствующую операцию.
Жертвы пластической хирургии
Лоло Феррари (Ева Валуа) Французская танцовщица, звезда пoрнoиндустрии. Девушка была рекордсменкой французской Книги рекордов Гиннесса. Она являлась обладательницей самой большой груди в мире: каждая грудь весила 2,8 кг! Лоло сделала более 20 операций по увеличению бюста. Итогом операций стала не только всемирная известность, но и проблемы со здоровьем. Девушка постоянно принимала сильнодействующие лекарства. Ева Валуа скончалась в возрасте 37 лет в 2000 году. Челси Чармс Американская модель, стриптизерша, танцовщица и пoрнoaктрисa. В 2011 году Челси Чармс стала рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса как обладательница самой большой груди в мире. Природа наградила Челси четвертым размером груди. Но девушке этого было мало, и в двадцатилетнем возрасте она сделала первую операцию по увеличению бюста. Были и другие операционные вмешательства. В ходе последнего девушке установили полипропиленовые грудные имплантаты. Их особенность в том, что они всасывают в себя воду из организма и расширяются. Таким образом и происходит увеличение бюста. Применение этих имплантатов запрещено в странах ЕС и США, поскольку очень велики риски развития осложнений после таких операций. Сабрина Саброк (Лорена Фабиана Колотта) Сабрина всегда мечтала носить титул обладательницы самой большой груди в мире. Что ей, в общем-то, удалось: имея за плечами более десятка пластических операций, девушка все же добилась свой цели. Впрочем, Сабрина не собирается останавливаться на достигнутом и не скрывает этого. Увещевания врачей в данном случае (впрочем, как и во всех остальных) — безрезультатны. Сабрина — известная латиноамериканская телеведущая, модель. Помимо откровенных фотосессий, девушка также известна как музыкант: играла в стиле электропанк в группе Primeras Impresiones. А еще Сабрина — счастливая мама. В 2010 году у нее родился сын. Самая большая грудь России — Мария Зарринг Московская красавица Мария (Мия) Зарринг носит гордый титул обладательницы самой большой натуральной груди России. Первые «90» Марии достигли 12 размера, чем она очень гордится и говорит, что такой шикарный бюст достался ей от немецких предков. Внушительная грудь, привлекающая всеобщее внимание, помогает девушке строить карьеру в шоу-бизнесе и не дает отбоя от предложений принять участие в различных фотосессиях.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии