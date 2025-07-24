С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 556 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Вот это богатство, но его можно преумножить если сделать пересадку - сколько будет Кардашьян!Женщины с самой б...
  • Ингерман Ланская
    да не было у этой пошлости популярности..... ну, брали некоторые гегемоны и не более...Как керамический ...
  • сергей козьменко
    Колбасы вставляли в колеса, не из за того что надо гонять по стройкам, а из за дефицита камер.Легендарные совет...

Женщины с самой большой грудью в мире

Женщины с самой большой грудью в мире В основном женщины мечтают о большой груди. Наслушавшись мифов о чудодейственных свойствах капусты, многие красавицы мучились, поедая ее в надежде заиметь внушительные формы, но всё было тщетно, и кому по своей природе было суждено иметь большую грудь, те ее и получили, а остальным девушкам пришлось довольствоваться тем, что есть.


Хоть многие и гонятся за большим размером груди, есть множество женщин, с радостью готовых поменяться со страдалицами своими объемами, ведь от большой груди одни проблемы: постоянная ноющая боль в спине, проблемы с выбором одежды, а также пристальные взгляды мужчин. Перед вами 7 рекордсменок, в числе которых вы найдете дам с самой большой натуральной и искусственной грудью в мире.

Натуральная грудь


Женщины с самой большой грудью в мире Энни Хокинс-Тёрнер Женщины с самой большой грудью в мире Всему миру дама известна под именем Норма Стиц. Она имеет официальный статус рекордсменки Книги рекордов Гиннесса. Норма является обладательницей самой большой натуральной груди в мире, как следствие, и самого большого размера бюстгальтера. Женщины с самой большой грудью в мире Норма Стиц — сценический псевдоним. Женщина прославилась не только благодаря своему бюсту: она также известна своими работами в модельном бизнесе и киноиндустрии (снялась в нескольких фильмах для взрослых). Однако популярность не помешала Норме стать мамой двоих детей. Женщины с самой большой грудью в мире Миосотис Кларибель Женщины с самой большой грудью в мире У девушки африкано-испанские корни. Возможно, именно этот факт и повлиял на развитие столь внушительного бюста. Статус Миосотис как обладательницы самой большой груди официально не подтвержден. Однако ее поклонникам это не мешает. Женщины с самой большой грудью в мире Девушка также знаменита своими работами в роли модели, в том числе в фотосессиях в стиле ню. Женщины с самой большой грудью в мире Тинг Хиафен Женщины с самой большой грудью в мире Для китаянки Тинг обладает просто запредельным размером груди: ведь для китайских женщин даже третий и четвертый размер груди — уже редкость.
Женщины с самой большой грудью в мире Нужно сказать, что, в отличие от вышеназванных обладательниц шикарных бюстов, Тинг не стала делать пышную грудь способом заработка. Напротив, для улучшения условий жизни (у девушки были постоянные боли в спине, ей было трудно ходить без посторонней помощи), она обратилась к пластическим хирургам, которые провели соответствующую операцию.

Жертвы пластической хирургии


Женщины с самой большой грудью в мире Лоло Феррари (Ева Валуа) Женщины с самой большой грудью в мире Французская танцовщица, звезда пoрнoиндустрии. Девушка была рекордсменкой французской Книги рекордов Гиннесса. Она являлась обладательницей самой большой груди в мире: каждая грудь весила 2,8 кг! Женщины с самой большой грудью в мире Лоло сделала более 20 операций по увеличению бюста. Итогом операций стала не только всемирная известность, но и проблемы со здоровьем. Девушка постоянно принимала сильнодействующие лекарства. Ева Валуа скончалась в возрасте 37 лет в 2000 году. Женщины с самой большой грудью в мире Челси Чармс Женщины с самой большой грудью в мире Американская модель, стриптизерша, танцовщица и пoрнoaктрисa. В 2011 году Челси Чармс стала рекордсменкой Книги рекордов Гиннесса как обладательница самой большой груди в мире. Женщины с самой большой грудью в мире Природа наградила Челси четвертым размером груди. Но девушке этого было мало, и в двадцатилетнем возрасте она сделала первую операцию по увеличению бюста. Были и другие операционные вмешательства. В ходе последнего девушке установили полипропиленовые грудные имплантаты. Их особенность в том, что они всасывают в себя воду из организма и расширяются. Таким образом и происходит увеличение бюста. Применение этих имплантатов запрещено в странах ЕС и США, поскольку очень велики риски развития осложнений после таких операций. Женщины с самой большой грудью в мире Сабрина Саброк (Лорена Фабиана Колотта) Женщины с самой большой грудью в мире Сабрина всегда мечтала носить титул обладательницы самой большой груди в мире. Что ей, в общем-то, удалось: имея за плечами более десятка пластических операций, девушка все же добилась свой цели. Впрочем, Сабрина не собирается останавливаться на достигнутом и не скрывает этого. Увещевания врачей в данном случае (впрочем, как и во всех остальных) — безрезультатны. Женщины с самой большой грудью в мире Сабрина — известная латиноамериканская телеведущая, модель. Помимо откровенных фотосессий, девушка также известна как музыкант: играла в стиле электропанк в группе Primeras Impresiones. А еще Сабрина — счастливая мама. В 2010 году у нее родился сын. Женщины с самой большой грудью в мире Самая большая грудь России — Мария Зарринг Женщины с самой большой грудью в мире Московская красавица Мария (Мия) Зарринг носит гордый титул обладательницы самой большой натуральной груди России. Первые «90» Марии достигли 12 размера, чем она очень гордится и говорит, что такой шикарный бюст достался ей от немецких предков. Женщины с самой большой грудью в мире Внушительная грудь, привлекающая всеобщее внимание, помогает девушке строить карьеру в шоу-бизнесе и не дает отбоя от предложений принять участие в различных фотосессиях.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
primeras impresiones
сабрина саброк
тинг хиафен для
лорена фабиана колотта
мария зарринг
лоло феррари
энни хокинс-тернер
ева валуа
чармс челси
наверх