И разные, и похожие: в чем разница между самогоном и водкой



 

Водка и самогонка – два алкогольных напитка, которые с одной стороны совершенно разные, а с другой стороны очень похожи друг на друга. И все же многим наверняка хотелось бы раз и навсегда разобраться в том, чем же так отличается алкогольный продукт с завода в магазине от алкогольного напитка, приготовленного кустарным способом.
И сразу напоминаем, что производить самогон самостоятельно нельзя. А теперь о каждом из напитков по порядку.

1. Водка


Водка - это заводской продукт. /Фото: professionali.ru.

 

Водка – это продукт ректификации (перегонки), являющий собой смесь спирта высокой степени очистки и воды. Классическим соотношением на производстве считается 40 к 60. В среднем по нормам стран ЕС и СНГ к водке можно относить алкогольный напиток с крепостью в пределах от 37.5 до 56 градусов.
Производство водки - целая наука. /Фото: asg.ru.

 

Спирт для водки производится на основе зернового или картофельного сырья. Вода, попадающая в водку, должна проходить очищение с использованием активированного угля или модифицированного крахмала. Технология водки была зафиксирована в документах с 1890 года и до сих пор не поменялась.

Помимо прочего в водку дозволяется добавлять различные смягчители и добавки: травы, мед, ягоды и т.п.

2. Самогонка


Самогонка - это кустарный продукт. /Фото: alkowiki.ru.

 

Самогон – это точно такой же продукт перегонки. Однако, получается он не за счет смешивания воды и спирта, а за счет последовательной обработки спиртовой массы, которая до этого была получена методом брожения сахарного сиропа, осаженных фруктов, овощей или злаковых, а также любых других подобных продуктов.
Самое главное, чтобы ингредиенты содержали изрядное количество сахара и крахмала.
Технология производства у самогона фактически такая же, как и у водки. /Фото: sadpom.ru.

 

Самогон при этом готовится чаще всего при помощи самодельных аппаратов. А самое главное в том, что (как правило) самогонные аппараты не способны обеспечить должны уровень фильтрации, в результате чего алкогольный продукт содержит огромное количество разнообразных примесей.

Так в чем же разница?


Лучше вообще ничего не употреблять. /Фото: 1zoom.ru.

 

По своей коренной сути водка и самогон – это одно и то же. Готовятся они более-менее одинаковым способом. Отличаются водка и самогон чистотой (прозрачностью), крепостью (самогон чаще всего намного крепче водки), а также вкусом. Вкус самогона может сильно меняться не только из-за различных добавок, но и вследствие плохой фильтрации. Последнее может быть как недостатком при создании алкогольного напитка, так и достоинством.

