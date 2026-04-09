И разные, и похожие: в чем разница между самогоном и водкой

Водка и самогонка – два алкогольных напитка, которые с одной стороны совершенно разные, а с другой стороны очень похожи друг на друга. И все же многим наверняка хотелось бы раз и навсегда разобраться в том, чем же так отличается алкогольный продукт с завода в магазине от алкогольного напитка, приготовленного кустарным способом.
1. Водка
Водка – это продукт ректификации (перегонки), являющий собой смесь спирта высокой степени очистки и воды. Классическим соотношением на производстве считается 40 к 60. В среднем по нормам стран ЕС и СНГ к водке можно относить алкогольный напиток с крепостью в пределах от 37.5 до 56 градусов.
Спирт для водки производится на основе зернового или картофельного сырья. Вода, попадающая в водку, должна проходить очищение с использованием активированного угля или модифицированного крахмала. Технология водки была зафиксирована в документах с 1890 года и до сих пор не поменялась.
Помимо прочего в водку дозволяется добавлять различные смягчители и добавки: травы, мед, ягоды и т.п.
2. Самогонка
Самогон – это точно такой же продукт перегонки. Однако, получается он не за счет смешивания воды и спирта, а за счет последовательной обработки спиртовой массы, которая до этого была получена методом брожения сахарного сиропа, осаженных фруктов, овощей или злаковых, а также любых других подобных продуктов..
Самогон при этом готовится чаще всего при помощи самодельных аппаратов. А самое главное в том, что (как правило) самогонные аппараты не способны обеспечить должны уровень фильтрации, в результате чего алкогольный продукт содержит огромное количество разнообразных примесей.
Так в чем же разница?
По своей коренной сути водка и самогон – это одно и то же. Готовятся они более-менее одинаковым способом. Отличаются водка и самогон чистотой (прозрачностью), крепостью (самогон чаще всего намного крепче водки), а также вкусом. Вкус самогона может сильно меняться не только из-за различных добавок, но и вследствие плохой фильтрации. Последнее может быть как недостатком при создании алкогольного напитка, так и достоинством.
