Базилика Богоматери Мира Ямусукро: как появилась самая большая христианская церковь

1. Как возникла идея строительства самого масштабного религиозного сооружения в мире

Базилика Богоматери Мира Ямусукро – самая большая церковь на планете (Кот-д'Ивуар). | Фото: ronperrier.net.

Неразвитая инфраструктура столицы и бедность страны не остановили президента, вознамерившегося увековечить свою память за счет строительства самой большой церкви мира (Basilica Notre Dame de la Paix, Кот-д'Ивуар).

2. Базилика Африки, вдохновленная Собором Святого Петра в Ватикане

Ливанский архитектор Пьер Фахури во время проектирования самой большой церкви в мире вдохновлялся величием и особенной красотой Собора Святого Петра в Ватикане .

Каким творением вдохновлялись и, что в итоге получилось (Собор Святого Петра в Ватикане и Базилика Богоматери Мира Ямусукро).

Если граждан Кот-д'Ивуара могла и поразить Базилика Богоматери Мира Ямусукро, то мировая общественность и архитекторы лишь раскритиковали проект (Кот-д'Ивуар). | Фото: ronperrier.net.

3. Китч, безвкусица или провокация

Понадобилось всего 4 года, чтобы среди пастбищ появился гигантский храмовый комплекс, вызвавший неоднозначную реакцию (Basilica Notre Dame de la Paix, Кот-д'Ивуар). | Фото: motherjones.com.

Несмотря на то, что мировая общественность посчитала проект китчем, Базилика Богоматери Мира Ямусукро была освящена Папой Римским (Кот-д'Ивуар).

4. Рекордные особенности архитектурного эксперимента, удивившего весь мир

Что бы не говорили, но все же Basilica Notre Dame de la Paix является самым большим религиозным объектом в мире (Кот-д'Ивуар).

Храмовый комплекс Basilica Notre Dame de la Paix занимает 37 гектаров земли, выделенной из своих владений первым президентом и инициатором строительства Феликсом Уфуэ-Буаньи (Кот-д'Ивуар). | Фото: motherjones.com.

Теперь вся территория храмового комплекса Basilica Notre Dame de la Paix окружена кованым забором (Кот-д'Ивуар). | Фото: failedarchitecture.com.

5. Структура самого большого храмового комплекса в мире и его инновации

На территории Базилики Богоматери Мира Ямусукро имеется собственная Площадь Святого Петра (Кот-д'Ивуар). | Фото: famouswonders.com.

Колоннада из 128 огромных колонн обрамляет Площадь Святого Петра (Basilica Notre Dame de la Paix, Кот-д'Ивуар).

Святилище Basilica Notre Dame de la Paix находится в круглом помещении, окруженном красочными витражами, привезенными из французского Бордо (Кот-д'Ивуар).

Главный зал Базилики Богоматери Мира Ямусукро может похвастаться действительно впечатляющей обстановкой (Кот-д'Ивуар). | Фото: failedarchitecture.com.

Под витражным куполом, имеется еще один балкон , но он закрыт для посетителей (Basilica Notre Dame de la Paix, Кот-д'Ивуар).

Та самая фреска, на которой Феликс Уфуэ-Буаньи преподносит Иисусу свои дары (Basilica Notre Dame de la Paix, Кот-д'Ивуар). | Фото: tr.ariave.com.

Из главного святилища Basilica Notre Dame de la Paix можно попасть в прекрасно оформленные часовни Девы Марии и Святого Иосифа (Кот-д'Ивуар).

В главном зале и часовнях система кондиционирования внедрена в спинки скамеек, чтобы поддерживать комфортный микроклимат (Basilica Notre Dame de la Paix, Кот-д'Ивуар).

На территории храмового комплекса Basilica Notre Dame de la Paix внедрена дренажная система, перенаправляющая дождевую воду на орошение и в озера, кишащие крокодилами (Кот-д'Ивуар).