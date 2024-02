Базилика Богоматери Мира Ямусукро: как появилась самая большая христианская церковь

1. Как возникла идея строительства самого масштабного религиозного сооружения в мире

Базилика Богоматери Мира Ямусукро – самая большая церковь на планете (Кот-д'Ивуар). | Фото: ronperrier.net.

Неразвитая инфраструктура столицы и бедность страны не остановили президента, вознамерившегося увековечить свою память за счет строительства самой большой церкви мира (Basilica Notre Dame de la Paix, Кот-д'Ивуар).

2. Базилика Африки, вдохновленная Собором Святого Петра в Ватикане

Ливанский архитектор Пьер Фахури во время проектирования самой большой церкви в мире вдохновлялся величием и особенной красотой Собора Святого Петра в Ватикане .

Каким творением вдохновлялись и, что в итоге получилось (Собор Святого Петра в Ватикане и Базилика Богоматери Мира Ямусукро).

Если граждан Кот-д'Ивуара могла и поразить Базилика Богоматери Мира Ямусукро, то мировая общественность и архитекторы лишь раскритиковали проект (Кот-д'Ивуар). | Фото: ronperrier.net.

3. Китч, безвкусица или провокация

Понадобилось всего 4 года, чтобы среди пастбищ появился гигантский храмовый комплекс, вызвавший неоднозначную реакцию (Basilica Notre Dame de la Paix, Кот-д'Ивуар). | Фото: motherjones.com.

Несмотря на то, что мировая общественность посчитала проект китчем, Базилика Богоматери Мира Ямусукро была освящена Папой Римским (Кот-д'Ивуар).

4. Рекордные особенности архитектурного эксперимента, удивившего весь мир

Что бы не говорили, но все же Basilica Notre Dame de la Paix является самым большим религиозным объектом в мире (Кот-д'Ивуар).

Храмовый комплекс Basilica Notre Dame de la Paix занимает 37 гектаров земли, выделенной из своих владений первым президентом и инициатором строительства Феликсом Уфуэ-Буаньи (Кот-д'Ивуар). | Фото: motherjones.com.

Теперь вся территория храмового комплекса Basilica Notre Dame de la Paix окружена кованым забором (Кот-д'Ивуар). | Фото: failedarchitecture.com.

5. Структура самого большого храмового комплекса в мире и его инновации

На территории Базилики Богоматери Мира Ямусукро имеется собственная Площадь Святого Петра (Кот-д'Ивуар). | Фото: famouswonders.com.

Колоннада из 128 огромных колонн обрамляет Площадь Святого Петра (Basilica Notre Dame de la Paix, Кот-д'Ивуар).

Святилище Basilica Notre Dame de la Paix находится в круглом помещении, окруженном красочными витражами, привезенными из французского Бордо (Кот-д'Ивуар).

Главный зал Базилики Богоматери Мира Ямусукро может похвастаться действительно впечатляющей обстановкой (Кот-д'Ивуар). | Фото: failedarchitecture.com.

Под витражным куполом, имеется еще один балкон , но он закрыт для посетителей (Basilica Notre Dame de la Paix, Кот-д'Ивуар).

Та самая фреска, на которой Феликс Уфуэ-Буаньи преподносит Иисусу свои дары (Basilica Notre Dame de la Paix, Кот-д'Ивуар). | Фото: tr.ariave.com.

Из главного святилища Basilica Notre Dame de la Paix можно попасть в прекрасно оформленные часовни Девы Марии и Святого Иосифа (Кот-д'Ивуар).

В главном зале и часовнях система кондиционирования внедрена в спинки скамеек, чтобы поддерживать комфортный микроклимат (Basilica Notre Dame de la Paix, Кот-д'Ивуар).

На территории храмового комплекса Basilica Notre Dame de la Paix внедрена дренажная система, перенаправляющая дождевую воду на орошение и в озера, кишащие крокодилами (Кот-д'Ивуар).

До чего только не доходят правители стран ради того, чтобы оставить свой след в их истории. Взять, к примеру, президента крошечной африканской страны Кот-д'Ивуара – Феликса Уфуэ-Буаньи, который в начале 1980-х годов приступил к реализации амбициозного превращения своей родной деревни Ямусукро в столицу независимого государства. Помимо городской сети, различных модернистских отелей и бизнес-центров, он приказал построить церковь, которая должна была превзойти Собор Святого Петра в Ватикане. Ну а что из этой затеи получилось, авторы Novate.ru предлагают узнать прямо сейчас.Если бы в мире существовало руководство для диктаторов, в котором было прописано, что каждый уважающий себя лидер должен оставить разорительный для страны , при этом тщеславный проект, увековечивающий о нем память, то президент Кот-д'Ивуара, Феликс Уфуэ-Буаньи, побил бы все рекорды. В родной деревне Ямусукро, ставшей по его приказу столицей свободной от колониального гнета Франции республики, он решил построить самую большую в мире церковь, возвышающуюся над пышными зарослями пастбищ, пасущегося скота и ветхими хижинами местных жителей.Феликс Уфуэ-Буаньи – первый президент Кот-д'Ивуара после обретения страной независимости от Франции, пользовался огромной популярностью в течение 33 лет своего правления. Он также был чрезвычайно богат, накопив миллиардное состояние, которое, как считалось, покрыло все затраты на строительство базилики Basilica Notre Dame de la Paix (Нотр-Дам-де-ла-Пэ), хотя ее больше знают под названием Basilica of Our Lady of Peace of Yammousoukro (Базилика Богоматери Мира Ямусукро). Так называемая «сделка с Богом» по официальным данным обошлась казне беднейшей страны Африки в 300 миллионов долларов (многие поговаривают, что фактически ушло в два раза больше), увеличив общий ее долг более чем в два раза, при этом вызвала бурю негодования в определенных кругах.Ливанский архитектор Пьер Фахури явно вдохновлялся величием и красотой одного из самых впечатляющих храмовых комплексов в мире – Собора Святого Петра, возведенного в Ватикане. Но, если на строительство католической святыни ушло более ста лет, а над ее проектом и оформлением трудились лучшие мастера Италии, вошедшие в «золотую книгу» эпохи Возрождения и итальянского барокко (чего только стоят имена: Буонарроти Микеланджело, Антонио да Сангалло, Джулиано да Майо, Донато Браманте, Рафаэля Санти, Джакомо да Виньола, Джованни Лоренцо Бернини и др.), то на новодел, призванный потешить амбиции новоиспеченного президента, ушло всего 4 года.Естественно, современные возможности строительной индустрии и техники способны творить чудеса, особенно, если задействовать 4,5 тыс. человек, работающих 24 часа в сутки 7 дней в неделю с 1986 по 1989 год, но все же мастеров такого уровня и с подобным талантом вряд ли уже когда-нибудь удастся разыскать и собрать в одном проекте. Именно последнее обстоятельство и сыграло недобрую шутку по окончанию строительства, которое вроде бы и принесло мировую славу, ведь современникам удалось побить рекорд предшествующих поколений, но качества, органичности и поистине духовной атмосферы никак не прибавило.После завершения строительства , поражающая размахом и обилием дорогих отделочных материалов Базилика Богоматери Мира Ямусукро подверглась резкой критике. В частности, осуждался тот факт, что каждый отдельный элемент ее конструкции был чуждым для региона, где она возводилась, ни одна из деталей не имела какого-либо контекстуального национального подтекста. Плюс ко всему непомерные расходы, резко контрастирующие с местным уровнем бедности, лишь подчеркивали нецелесообразность реализации проекта в стране, где христиан всего 20%, а содержание гигантского комплекса влетает в 1,5 млн долларов в год. Также считается, что размер здания был совершенно непропорционален не только скромному городскому окружению Ямусукро, но и небольшому проценту местного населения, исповедующего христианство. Вот и получается, строительство ради строительства, чтобы в последствии огромнейший религиозный комплекс, который стал ярким примером подражательной архитектуры, попросту пустовал.Безусловно, масштабный проект с претензией на подражание безукоризненной архитектуре итальянского Собора Святого Петра в скромном африканском городе среднего размера сам по себе является впечатляющим зрелищем. Тем не менее подобного качества реплики, чаще всего отвергаются мировым сообществом и современными архитектурными критиками, поскольку они не имеют ни собственного стиля, ни привязки к местности с ее культурными устоями и традициями, связанными с католичеством.Однако следует отметить, что Папа Иоанн Павел II в 1990 году самолично отправился из Рима в Кот-д'Ивуар, чтобы освятить Нотр-Дам-де-ла-Пэ в Ямусукро, а это значит, что Ватикан не воспринимал строительство огромного католического храмового комплекса как безвкусную имитацию одной из своих самых значимых святынь. Так что, если Папа фактически одобрил строительство увеличенной копии Собора Святого Петра, то критики могут возмущаться сколько угодно, главное, руководство католической церкви признало факт ее существования и не увидело ничего кощунственного в действиях лидера независимой республики. Даже несмотря на то, что на одном из главных витражей изображен сам президент, «отец-основатель» Кот-д'Ивуара, Феликс Уфуэ-Буаньи, преподносящим подарок Иисусу Христу.Ну как бы не относились критики к новоиспеченному творению, оно все-таки заслуживает к себе внимание. Начнем с того , что реализация амбиций президента скромной африканкой страны все-таки достигла цели, проект попал в Книгу рекордов Гиннесса, как «самая большая церковь в мире». Ее размеры превосходят оригинал, с которого и делалась копия. Общая высота Базилики Богоматери Мира Ямусукро составляет 158 метров (против 136,6 м Собора Святого Петра в Ватикане), а вот диаметр купола 90 метров, что более чем в два раза больше итальянской святыни (41 м). Общая площадь архитектурного объекта составляет 30 тыс. кв. метров, а вместимость – 18 тыс. человек, при этом оригинал хоть и меньше, но рассчитан на 60 тыс. верующих.Сам же храмовый комплекс со всеми зданиями и садами занимает 37 гектаров. Для оформления фасада, интерьера дорожек и полов использовали огромнейшее количество мрамора, которым можно было бы покрыть 7 га земли, а вот величественные колонны возводились из бетона местного производства. Дорогостоящий же материал полностью был завезен из Европы. При этом еще одним рекордом можно считать общую площадь ярких витражей, которыми украшен самый масштабный храмовый комплекс мира. По оценкам специалистов, было использовано 8,4 тыс. кв. метров современных витражей, доставленных из Франции.Справедливости ради, стоит отметить, что при оформлении комплекса не забыли и об экологической составляющей, точнее сказать, об экономии воды. Проектом предусмотрены скрытые дренажные системы, интегрированные в мраморные полы, крыши и даже дорожки, которые собирают дождевую воду и перенаправляют ее в кишащие крокодилами озера перед Президентским дворцом (расположен в километре от Базилики) или на полив растительности . Базилика Богоматери Мира Ямусукро, расположенная на северной окраине Ямусукро, полностью отделена от самого города с помощью садов, организованных по образцу Версаля (правда, с более скромными живыми изгородями и больше коричневой травой, нежели зеленой), окруженными забором из кованого железа. Он находится в 1 километре от ворот до, которая охватывает четыре гектара территории, способной вместить до 150 тыс. человек. Она, как и в Ватикане, образована с помощью колоннады из 128 огромных колонн, в форме двух рук, приветствующих молящихся. Колонны поддерживают крышу с четырьмя куполами, представляющими четыре Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна.После того, как верующие преодолеют огромную площадь, они попадают в, представляющее собой круглое сооружение, которое находится в центре под гигантским куполом (одновременно может вмещать до 12 тыс. верующих). Вход же в святилище осуществляется через 24 двери, находящихся между каждым огромным витражным окном. Круглый по форме зал окружает балкон высотой 38 метров, поддерживаемый 48 меньшими колоннами с дорическими капителями и 12 большими колоннами с ионическими капителями, а доступ к нему осуществляется по лестнице со 196 ступенями и лифтом (кстати, подъем на 11 этаж занимает 27 секунд), встроенным в две большие колонны.же возвышается над балконом еще на 82 метра. Его концентрические стены увенчаны световым люком диаметром 40 м, состоящим из витражного стекла с летящим голубем (размах крыльев 7 м). Под ним расположен второй балкон, который недоступен для публики. Этот балкон примечателен 12, повествующими о проповеднических деяниях 12 апостолов. Всего же в главном зале установлено около 7,4 тыс. кв. витражей, созданных в Бордо (Франция). 24 главных окна, обрамляющих зал, являются яркой иллюстрацией библейских историй, довольно талантливо, переданных современными мастерами.Из главного зала базилики можно попасть в две часовни., например, может похвастаться мраморной статуей, являющейся свободной копией скульптуры Микеланджело, находящейся в Соборе Святого Петра, поскольку в отличие от оригинала у нее поднята правая рука, а младенца Иисуса она держит в левой руке (согласно африканской традиции).находится 860-килограммовая статуя из белого мрамора, остальные же реликвии изготовлены в разное время из дерева. Здесь же можно увидеть и деревянную статую Папы Иоанна Павла II, который был канонизирован в 2013 году (именно он давал благословение на ее строительство, ее освящал и трижды посещал) . Если говорить о современных внедрениях, то об удобстве присутствующих на молебнах заботятся, встроенные в скамейки. Их воздушный поток обеспечивает комфортный микроклимат и свежесть воздуха в центре святилища. Чтобы удерживать холодный кондиционированный воздух, поступающий с задней части скамеек, каждая из 24 дверей имеет огромные круглые вентиляционные отверстия, образующие воздушную завесу, которая заставляет подниматься прохладе вверх, а не покидать помещение.При этом каждое сиденье имеет красную подушку, изготовленную из стекловолокна, которая используется для поглощения звука, чтобы не нарушать завораживающие возможности акустики зала. А вот основные акустические системы и хитрые приспособления спрятаны в четырех 28-метровых витых колоннах, изготовленных из латуни и серебра. Каждая из них предусматривает наличие 14 динамиков, которые дублируются идеальной акустикой конструкции. Кстати, «божественную атмосферу» поддерживают и с помощью грамотной. Световые прожекторы мощностью 456-1000 Вт проецируются в сторону купола и отражаются вниз на лазуритовый алтарь святилища . Также стоит отметить, что несмотря на настолько масштабный объект и заметное издалека величие, прихожан в нем очень мало. В воскресный день редко бывает более 400 человек. Исключения составляют лишь крупные христианские праздники, но и тогда главный зал остается полупустым, хотя за отдельную плату пускают всех желающих туристов.