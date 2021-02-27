10 астероидов, способных привести к концу света

Примерно раз в 80 тысяч лет на нашу землю падает метеорит диаметром около 300 метров. Малые астероиды атакуют Землю регулярно, но все они сгорают в плотных слоях атмосферы. Тем не менее крупные метеориты уже падали на нашу планету и, к сожалению, упадут снова. Это лишь вопрос времени. Доказательств тому достаточно и все они лежат на поверхности нашей планеты в виде огромных кратеров и окаменелостей живых организмов, которых застала катастрофа. Но сегодня астрономы способны обнаруживать достаточно большие объекты, приближающиеся к земле. Давайте посмотрим потенциально опасные для нас астероиды, а также те, что уже атаковали нас тысячи лет назад.
1. Комета Хиякутаке.
Эта комета прошла очень близко от Земли в 1996 году. Комета прошла настолько близко, что была видна невооруженным глазом. И это было удивительно красиво, но и опасно. Она имела колоссальный размер – 4,1 км в диаметре и имела очень длинный хвост. Комета прошла на расстоянии 15,2 млн. км от Земли. Это большое расстояние, но в астрономических масштабах оно ничтожно мало.
2. 2000 FL 10 / Астероид 86666.
Этот астероид прошел в 24.1 миллионах километров от земли. Его ширина составила 2,4 км и при столкновении с Землей он привел бы к глобальному катаклизму, если бы что-то изменило его орбиту.
3. 2014-YB35.
Астероид 2014-YB35 размером с небольшую гору и в 2015 году он прошел всего в 6,4 миллионах км. от Земли. Хуже всего то, что астероид движется по круговой орбите, а это значит, что он еще вернется и пройдет на еще более близком расстоянии. Второе ожидаемое сближение произойдет в 2033 году.
4. 1950 DA.
Этот астероид имел все шансы врезаться в Землю. Его диаметр равен 1 км, а шанс попадания в Землю – 2%! Астероид возможно вернется в 2880 году.
5. Апофис.
Этот астероид был назван в честь древнеегипетского мифологического демона и ученые-астрономы всерьез опасаются, что этот демон приведет к концу нашей цивилизации. Апофис приблизился к Земле в 2004 году. Следующее сближение произойдет в 2029 году и если астероид пройдет через, так называемую, гравитационным замочную скважину, то в 2036 году он гарантировано поразит Землю.
6. Бенну.
Еще один астероид, способный уничтожить нас всех. НАСА планируются миссии по уточнению положения астероида и отклонению его траектории полёта в сторону от Земли.
7. Маникуаган.
Этот массивный кратер является напоминанием о том, что угроза падения астероидов реальна. Маникуаган образовался 215 миллионов лет назад от удара 5 километрового астероида.
8. Вудлей.
Существует некоторая дискуссия по поводу того, насколько большой кратер Вудлей на самом деле. Некоторые говорят, что кратер, расположенный в Австралии, имеет всего 60 км в ширину. Но другие говорят, что это только центр кратера, а его реальный размер в два раза больше. Считается, что более 40% жизни на Земле исчезло во время падения астероида, образовавшего этот кратер.
9. Чесапикский ударный кратер.
Метеорит, образовавший этот кратер, ударил в Землю 35 миллионов лет назад на побережье Атлантического океана.
10. Вредефорт.
Кратер Вредефорт в Южной Африке является крупнейшим ударным кратером на Земле. Он имеет 300 км в диаметре и его создал один из самых больших метеоритов, когда-либо столкнувшихся с Землей. Столкновение произошло 2 миллиарда лет назад и оно имело огромное влияние на все живое на Земле.
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