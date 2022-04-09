«Богемская роща» — летний лагерь для сильных мира сего

Богемская роща — летний лагерь секретного общества.
Как это ни странно, мало кто знает о существовании одного из элитных клубов, в котором состоит чуть ли не половина самых состоятельных и влиятельных граждан Америки. Ежегодно летом "Богемская роща" - частный клуб площадью 11 квадратных километров, находящийся в древнем реликтовом лесу Северной Калифорнии - принимает людей, которые решают судьбы мира.
Посторонним вход воспрещён!.
Без преувеличения можно утверждать, что "Богемская роща", основанная в конце 1800 - х годов, сыграла ключевую роль в основных политических и деловых сделках в Америке. Этот клуб — настоящая мечта любого конспиролога.
Настоящая мечта любого конспиролога.
"Богемская роща" известна тем, что начиная с 1932 года каждый американский президент-республиканец, в том числе Эйзенхауэр, Никсон, Рейган и всё семейство Бушей, становились его членами. Именно в стенах этого клуба в 1942 году впервые была разработана сверхсекретная операция по созданию атомной бомбы, известная как "Манхэттенский проект".
Праздник начинается.
Летний лагерь в середине удаленного леса , где мировая элита может просто расслабиться и вести себя, как компания сорванцов, наплевав на все правила... На краю искусственного озера в центре рощи стоит 12-метровая статуя совы, возле которой каждый год члены клуба проводят тайную церемонию, имитируя человеческое жертвоприношение.
Самые-самые в сборе.
После наступления темноты маленькая лодка пересекает озеро, подплывая к группе фигур, закутанных в робы с капюшонами, во главе которых стоит первосвященник. Затем лодочник передает им фигурку в виде человека, которую сжигают у подножия святыни. При этом на протяжении всего ритуала раздается зловещий голос из динамиков, скрытых внутри полой совы.
За одним столом самые влиятельные и богатые.
Смысл ритуала - символически сжечь мирские "глупые" заботы и переживания, а также обеспечить успех всем членам клуба. Это на самом деле каждый год происходит в "Богемской роще". Когда мировые лидеры имитируют принесение в жертву человека на костре перед 12-метровой святыней в середине леса, вот почему "Богемская роща" привлекла внимание теоретиков заговора.
А пошалить?
В июле 2000 года Алекс Джонс и его оператор сумели пробраться к лагерю и заснять церемонию, которую Джонс охарактеризовал как "псевдо-языческое поклонение и оккультная ритуальная практика по избавлению от совести и злоупотреблении властью".
Ритуальные жертвоприношения.
Фильм Джонса вдохновил некоторых из наиболее экстремальных теорий заговора об этом обществе, в том числе благодаря ему возникли предположения, что огненная жертва ритуала не всегда является чучелом, а иногда и настоящим человеком.
А вы это знали?.
Также существуют довольно тревожные фотографии, которые были сделаны в первые дни формирования секретного общества. На одной из них показан ребенок, привязанный к столу, а на другой очень похожий на человека манекен, который собираются публично линчевать.
Без мистики никуда.
Сторонники теории заговора также быстро подметили то, что сову, которая является талисманом "Богемской рощи" со времени основания клуба, можно найти в правом верхнем углу каждой однодолларовой купюры.
За приятной беседой.
Эта сова маленькая и ее можно разглядеть, только если знать, где она - слева от цифры "1". Хотя обычно сова символизирует знания и мудрость, сторонники теории заговора утверждают, что есть гораздо более странное объяснение.
Ба! Знакомые всё лица!
Совы могут видеть в темноте. Они также могут видеть то, что обычно невидимо для людей. Кроме того, в записях ордена Иллюминатов утверждалось, что "демон-богиня Лилит на протяжении всей истории часто появлялась в облике именно совы". Поэтому изучение Лилит может показать темные тайны совы Богемской рощи.
Без музыки никуда.
Другие репортеры, которые сумели сделать снимки "Богемской рощи", описывали ее как странное место, в котором из палаток, стоящих посреди леса, доносится фортепианная музыка, а за поворотом стоит знаменитый политик, который попивает пиво из банки и параллельно мочится в кусты.
Вот так тусовка!
Одним из самых необычных фактов является то, что эти богатые, в основном республиканские политики и руководители корпораций сами себя называют "богемой". Откуда же произошло это убеждение.
Актёрство не возбраняется.
Оказывается, данное общество было на самом деле основано театральным актером из Калифорнии в 1872 году. Когда он объявил коллегам, что переезжает в Нью-Йорк, чтобы строить дальше свою карьеру, члены клуба решили проводить своего друга вечеринкой.
Канкан для самых влиятельных или от самых влиятельных?
Среди вековых секвой, украшенных японскими фонариками, 100 представителей богемы устроили грандиозную пьянку под звездами. Традиция подобного кемпинга стала ежегодной и в лесу в 1899 году вырос палаточный лагерь.
Великолепные представления.
Но у клуба не было финансовых средств, чтобы приобрести больше земли по мере того, как членов становилось все больше и больше. Так продолжалось до тех пор, пока богатый бизнесмен из Сан-Франциско взял клуб под свое шефство.
Компания для избранных.
Бизнесмен пригласил в "Богемскую рощу" своих друзей, те пригласили своих друзей, и вскоре клуб начал напоминать список журнала Forbes. Хотя известные художники и музыканты все еще были членами клуба, их главной ролью стало развлечение более влиятельных членов и гостей.
Свой круг в Богемской роще.
Каждый год в течение последнего уик-энда летнего лагеря в "Богемской роще" проводится театральная постановка - экстравагантный мюзикл, написанный и составленный композиторами, состоящими в клубе. Это шоу может стоить сотни тысяч долларов и включают в себя выступления всемирно известных художников.
План Богемской рощи.
Шоу длится всего одну ночь и никогда не ставится повторно. Что интересно, в "Богемской роще" состоят только мужчины (гости женского пола допускаются, но согласно официальным правилам они должны покинуть территорию клуба до 22-00). Поэтому все женские роли в театральной постановке играют мужчины, переодетые в женщин.
На зарядку становись.
Итак, кто же являлся знаковыми членами клуба.... Президенты США Никсон, Эйзенхауэр, Рузвельт, Буш, Гувер, Форд и Рейган, сенаторы, государственные секретари, министры обороны, армейские генералы и так далее. Также постоянными членами клуба была семья Рокфеллеров.
Только свои среди своих.
Из представителей искусства можно выделить Клинта Иствуда, Марка Твена, Бинга Кросби, Мерва Гриффина и Чарлтона Хестона. Вступительный взнос в "Богемскую рощу" начинаются от $ 25 000, причем ежегодные сборы также очень впечатляющие.
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