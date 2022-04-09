«Богемская роща» — летний лагерь для сильных мира сего

Богемская роща — летний лагерь секретного общества.

Посторонним вход воспрещён!.

Настоящая мечта любого конспиролога.

Праздник начинается.

Самые-самые в сборе.

За одним столом самые влиятельные и богатые.

А пошалить?

Ритуальные жертвоприношения.

А вы это знали?.

Без мистики никуда.

За приятной беседой.

Ба! Знакомые всё лица!

Без музыки никуда.

Вот так тусовка!

Актёрство не возбраняется.

Канкан для самых влиятельных или от самых влиятельных?

Великолепные представления.

Компания для избранных.

Свой круг в Богемской роще.

План Богемской рощи.

На зарядку становись.

Только свои среди своих.