Любопытное о яблоках
Яблоки находятся на третьем месте по популярности среди всех фруктов мира после манго и бананов, и представляют собой некую культурную икону в Западном мире, несмотря на то, что пришли они из Азии. Правда, точно этого никто не знает. Мы едим яблочное пюре, когда болеем, и яблочный пирог на праздники, но что мы на самом деле знаем об истории этого маленького всеми любимого фрукта? Предлагаем вам несколько забавных фактов, чтобы вы ещё больше смогли оценить этот дар природы.
На самом деле яблоки относятся к семейству розоцветных. Это семейство включает в себя множество разнообразных растений: груши, миндаль, абрикосы, вишни, сливы, малину, персики и многое другое.
На протяжении долгого времени компания Apple использует фольклорного персонажа по имени Джон Эплсид John Appleseed в демонстрациях iPhone и других устройств во время презентаций и в промо-материалах. Рассказы о нем гласят, будто он босиком обошел множество американских штатов и повсюду сажал яблони и проповедовал.
Этот самый Джонни Эпплсид (переводится как «сажатель яблонь», настоящее имя Джон Чепмэн) действительно существовал, и он действительно рассаживал яблочные деревья по всем Соединённым Штатам, но он не был беден и не был хорош собой. В те времена землю можно было получить в собственность, если завести на ней хозяйство. Один из способов – посадить 50 деревьев, чтобы заложить сад. Чепмэн сажал яблони, а потом продавал «свою» землю другим людям
Половина урожая всех фруктовых деревьев в мире – яблоки. В основном их выращивают в пяти странах: в США, Китае, Турции, Италии и Польше.
Хотя в яблоках содержится очень много фруктозы (фруктового сахара), они также содержат в себе достаточно клетчатки, поэтому употребление яблок не может привести к росту сахара в крови, у них действительно очень низкий гликемический индекс. Поэтому из яблок делают пюре и используют его в качестве альтернативы рафинированному сахару в диетических рецептах. На самом деле, яблоки значительно безопаснее с точки зрения повышения сахара в крови, чем многие другие фрукты, например, бананы.
Между прочим яблоки, которые сажал Джонни Эпплсид (Джон Чепмэн), не предназначались для еды. Они были маленькими, твёрдыми и невкусными. Однако они прекрасно подходили для сидра и коктейля «Яблочный Джек», которые до введения сухого закона были любимыми алкогольными напитками в США, особенно в сельской местности. К сожалению, с введением сухого закона государство вырубило почти все яблони, посаженные Чепмэном.
Яблоки – мякоть, сок, а также яблочный уксус – содержат яблочную кислоту, которая помогает растворять желчные камни. (Однако, если вы подозреваете у себя камни в желчном пузыре, первое, что нужно сделать – обратиться к ВРАЧУ!).
«Такой же американский, как яблочный пирог» — глупое выражение, потому что яблочный пирог не американское блюда, а европейское. Первый рецепт яблочного пирога появился в Англии и относится к 1300 году. Родиной яблок (во всяком случае тех, которые можно есть) не является Северная Америка, как же тогда пирог может быть американским? А ещё в первых яблочных пирогах нельзя было есть оболочку.
Из-за отсутствия хорошего олова для формы или жаростойкого стекла в 1300-х годах корочку для пирога делали из муки, сала и воды. Такая оболочка была просто своего рода «посудой» для восхитительных печёных яблок внутри.
Даже если съедать по яблоку в день, вам потребуется больше двадцати лет, чтобы попробовать каждый из более семи тысяч сортов яблок, выращиваемых по всему миру.
Яблокам отводится большая роль в мифологии. Она не ограничивается тем, что Ева съела яблоко в Эдемском саду, хотя в Библии нет ни слова о яблоке. В скандинавской мифологии яблоки даруют вечную молодость. В греческой мифологии из-за Золотого яблока богини раздора Эриды развязалась Троянская война. Кельтский символизм считает цветок яблони символом плодородия, а в мультфильме Диснея злая королева даёт Белоснежке отравленное яблоко, чтобы усыпить её.
Яблоко на 25% состоит из воздуха, именно поэтому оно не тонет, если бросить его в воду. Чтобы достать яблоко из воды, за ним не нужно нырять
«Яблоко» раньше было общим названием для всех фруктов, кроме ягод, по крайней мере в 1600-х годах, когда был сделан первый перевод Библии на английский язык. Возможно, поэтому все считают, что Ева съела именно яблоко.
Некоторые исследования связывают употребление в пищу яблок с уменьшением риска развития онкологических заболеваний. Процианидины, пектин и витамин С, содержащиеся в яблоках, могут помочь сохранить здоровье и предотвратить развитие рака.
Яблоки могут помочь вам приобрести прекрасный цвет лица и заставить вашу кожу светиться изнутри. Яблочный уксус является великолепным тоником для лица, не только потому что он имеет свойство расщеплять кожный жир, вызывающий прыщи и воспаления, но и может сбалансировать уровень pH, что, в свою очередь, будет удерживать вашу кожу от избыточного производства кожного сала.
Одним из любимых хобби президента Джорджа Вашингтона было обрезать яблони в своём саду. Говорят, это помогало ему справляться со стрессом.
В яблочных семечках действительно содержится смертельный яд цианид. Однако, чтобы умереть от него, необходимо прожевать и съесть штук 200 яблочных семечек. Так что не стоит съедать 10 яблок за раз вместе с огрызком.
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