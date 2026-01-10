Школы магии из литературных произведений

Книги о Гарри Поттере, написанные Джоан Роулинг, пользовались таким успехом, что многие маленькие читатели искренне верили в существование Хогвартса. И даже писали письма в это магическое заведение, в надежде хоть краешком глаза взглянуть на другую жизнь. Однако Хогвартс далеко не единственная школа магии, которая была придумана писателем.
Королевская Академия Магии
В книгах Надежды Кузьминой колдуны и ведьмы учатся, как и в любом другом приличном высшем учебном заведении, целых пять лет. Отбором учеников занимаются маги, которые находят среди тысяч ребят детей с магическими способностями. Впрочем, магический дар в этом фантастическом мире передаётся из поколения в поколение, но иногда он внезапно обнаруживается у детей из самых обычных семей. В академии преподают не только уроки волшебства и магии, но и прилежно изучают самые обычные предметы: историю и биологию, географию и фортификацию. И только на старших курсах колдуны и ведьмы начинают познавать невероятный мир волшебства и магии. А по окончанию выпускникам выдаётся специальная лицензия.
Университет Чароплетства
Здесь готовят к выполнению своих волшебных обязанностей магов, которые будут состоять на государственной службе. Все абитуриенты сдают при поступлении два обязательных экзамена: по магии и грамотности. Если будущий маг выбирает мирную специальность, то ему после зачисления в состав студентов придётся одноразово заплатить налог в казну, а вот боевые маги приносят самую настоящую клятву на крови.принципами обучения алхимиков, провидцев, целителей и многих других волшебников, которые впоследствии станут служить своему государству.
Магистериум
В центре внимания серии книг Кассандры Клэр и Холли Блэк находится Магистериум – совершенно необычное и спрятанное глубоко под землёй место, где учатся будущие маги. Каждый из них прошёл жесточайший отбор и ещё до поступления в эту школу доказал своё право стать магом.
Школа Добра и Зла
На протяжении двух веков каждые четыре года в небольшом городке Гавальдоне под покровом ночи появляется таинственный похититель. Он уносит в школу Добра и Зла двух девочек. Серия книг Сомана Чайнани, несмотря на то, что написана о подростках и для подростков и изначально похожа на невинную сказку, на самом деле поднимает весьма острые вопросы и заставляет задуматься о природе многих вещей, происходящих в мире.
Сказочная исправительная школа
В серии книг Джен Калониты существует сказочная исправительная школа, в которой перевоспитывают самых разных сказочных персонажей, запятнавших свою репутацию ложью и грубостью, воровством и раздражительностью, а также необоснованным превращением знакомых в лягушек или исчезновением из дома без предупреждения. Педагоги этой удивительной школы – перевоспитавшиеся персонажи из старых сказок, а основательница – сама мачеха Золушки.
Огненный факультет
Огненный факультет в Академии города Литы набирает учеников лишь один раз в 33 года. Далеко не все желающие попадают в состав студентов, но однажды в академию попал человек, который вовсе не должен был поступить в академию. Впрочем, именно этот курс оказался особенным во всех отношениях. С «Огненного факультета» читатель только начинает познавать волшебные миры писателя Алекса Коша.
Гильдия Магов
Гильдия магов, созданная писателем Труди Канаван, – необычная школа. Учениками Гильдии испокон веков могли стать только дети из самых знатных семей, а вот простолюдинам путь к познанию волшебства был закрыт. Но однажды дар магии обнаружился у уличной воровки, нищей Сонеа. При этом сила этого дара была такова, что игнорировать его было просто невозможно. При этом вокруг личности Сонеа развернулись самые настоящие баталии: светлые маги Гильдии готовы заняться развитием способностей простолюдинки, а вот тёмные способны на физическое уничтожение бывшей воровки. Впрочем, иногда и от сторонников можно неожиданно получить смертельный удар.
Школа в Кармартене
Школу в Кармартене придумала писательница Анна Коростелева. И это лучшая школа, которая вообще может существовать. Здесь преподают совершенно не похожие на обычных педагогов учителя: бессмертные маги, различные боги, средневековые лекари. И начальствует здесь сам Мерлин, который тоже даёт студентам свои уроки, а шалунов и нарушителей обещает усыновить, что само по себе кажется страшнее любого наказания.
