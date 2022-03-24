Как ориентироваться на местности

Что самое главное в любом пешем трекинге? Правильно, вернуться домой целым и невредимым, а это возможно только при условии владения навыками ориентирования на местности. Даже опытные путешественники сбиваются с маршрута, но их отличие от новичков в том, что они могут быстро взять себя и карту в руки, и уверенно указать свое нынешнее местоположение и новое направление движения. Такие навыки приходят с опытом, так что мы тут припасли для тебя наработки опыта в виде простых советов о том, как не сбиться с пути. Читай и не благодари!









Обзаведись картой и компасом

Включи воображение

Запоминай маршрут

Делай отметки и записи

Считай расстояние

Доверяй, но проверяй