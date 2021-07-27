«Пятерка» полезных рекомендаций, которые помогут уберечься от карманников

Никто не хочет столкнуться в общественном транспорте или на улице с карманными ворами. К сожалению, очень часто последствия такого столкновения большинство людей замечает намного позже, относительно того момента, когда оно произошло. Именно по этой причине очень важно предпринять комплекс мер, которые помогут защититься от воровства хоть как-то.
1. Не спать!
Не стоит спать в общественном транспорте. |Фото: livejournal.com.
Если спать ночью по пять часов (а то и меньше), то будет достаточно сложно убедить себя не вздремнуть в общественном транспорте, хотя бы между остановками и особенно в метро. Тем не менее стоит помнить, что спящий и дремлющий человек – это самая легкая добыча для карманного вора.
2. Не трясите «безделушками»
Не трясите кошельком. |Фото: novokuznetsk.ru.
Не стоит лишний раз «трясти» в общественном транспорте ценными вещами, в первую очередь кошельком, показывая всем окружающим не только сколько в нем ценных «бумажек», но что самое главное – куда кошелек отправился сразу после того, как был в очередной раз проверен хозяином.
3. Телефон в руках
Иногда даже полезно. |Фото: m.123ru.net.
Смартфоны – это такая же часто воруемая из карманов вещь, как и кошелек. Поездка на общественном транспорте один из редких случаев, когда «уставиться в экран» будет не самой плохой идеей. Со смартфоном точно ничего не случится, если всю поездку продержать его в руках. Все гениально – просто.
4. Снимайте рюкзак
Парашютистов никто не любит. |Фото: pikabu.ru.
Рюкзак за спиной в общественном транспорте – это не только не культурно, но еще и неудобно (в первую очередь для окружающих), а также – небезопасно. В первую очередь для своих собственных вещей. Как известно, на рюкзаке нет ни нервных окончаний, ни глаз. Поэтому обчистить его для более-менее опытного вора не составит труда.
5. Никогда не разговаривайте с незнакомцами
Так и отвлекают. ¦Фото: kissfm.es.
Современная массовая культура создала неверное представление о карманном воровстве. Благодаря кино и видеоиграм многие люди (преимущественно молодые) полагают, что для карманной кражи необходима какая-то невероятная ловкость! На самом деле нет. Чаще всего карманные кражи очень просты и банальны. Вся механика основана на том, чтобы отвлечь человека якобы случайным толчком, непринужденной беседой, малоприятным казусом и последующим намерением помочь с целью «загладить вину».
Поэтому сохраняйте бдительность, не позволяйте себе помогать, только если сами об этом не просили, не подпускайте к себе незнакомых людей и не давайте себя трогать. Как правило, кража совершается всегда вором-подельником, в момент вот такого отвлечения жертвы.
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