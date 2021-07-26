Как обрезать ветки, чтобы дерево исцелило себя само

Каждый дачник обязан знать, как обрезать ветки правильно. Ведь деревья сами определяют, как им удобнее расти, а потому нередко ветки или в окно упираются, или к проводам тянутся, или на крышу наклоняются, или еще каким-то образом создают неудобства.



И когда дачник берется за секатор, сучкорез или пилу, он обязан провести обрезку таким образом, чтобы дерево получило минимальный вред. В противном случае неправильный срез может даже стать причиной того, что дерево заболеет и не выживет. Как же всё сделать верно?







КАК ОБРЕЗАТЬ ВЕТКИ

«Обожаю весенние прогулки, когда деревья начинают цвести. Вроде еще недавно всё было холодным, серым и мрачным. А тут выходишь на улицу и сразу чувствуешь этот аромат, наблюдаешь за пробивающейся зеленью и любуешься первым цветом», — пишет Максим.«Этой весной мы решили прогуляться всей семьей по нашему дачному поселку. Тем более что тут поселились мы совсем недавно, считай, что вышли осмотреться. И всё было замечательно, пока я не обратил внимания на то, как неумело спилены ветки на некоторых деревьях».«Кажется, тут живут довольно возрастные люди, а допускают такие непростительные ошибки. То тут сучок торчит, то там. А ведь именно отсюда начинаются болезни, именно отсюда дерево начинает гнить.И всё из-за того, что кто-то неловко прошелся острой пилой…»«Такие же пеньки, и отток сока нарушают, тут же и грибок заводится, образуются дупла, а дерево вынуждено собственноручно отторгать поврежденный участок. Рядом повреждается кора, а в трухе заводятся короеды. Но разве так сложно провести обрезку на кольцо?» — удивляется Максим.Как же правильно обрезать ветку«Обрезка на кольцо» — метод обрезки, при котором дерево получает минимальный урон и способно самостоятельно залечить поврежденное место. Для этого обрезать ветку нужно там, где кора ветки отличается от коры самого ствола. Причем полотно пилы должно находиться параллельно этому же стволу.Нужно учесть и то, что пилить ветку нужно не только сверху, но и снизу. Это нужно делать для того, чтобы при отпиливании ветка не оборвала кору снизу. Ведь таким образом дерево получит дополнительные повреждения.А потому, если отпиливаешь небольшую ветку, не забывай придерживать ее свободной рукой. Это повысит шансы на то, что дерево справится с потерей. И спустя пару лет повреждений даже видно не будет.После обрезки следует зачистить кору по всему кольцу спила и убрать торчащие волокна, если такие есть. Будет еще лучше, если есть возможность замазать срез садовой замазкой. Хотя зачастую дерево и само справится, если ветку обрезали правильно.Как же происходит восстановление такого дерева? Место спила начнет понемногу затягиваться. Если же ветку спилить неправильно и оставить сучок, то он не позволит дереву так легко затянуть рану. А потому тут начнутся неконтролируемые процессы, которые способны дерево и погубить.