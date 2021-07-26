Как обрезать ветки, чтобы дерево исцелило себя само

Каждый дачник обязан знать, как обрезать ветки правильно. Ведь деревья сами определяют, как им удобнее расти, а потому нередко ветки или в окно упираются, или к проводам тянутся, или на крышу наклоняются, или еще каким-то образом создают неудобства.
И когда дачник берется за секатор, сучкорез или пилу, он обязан провести обрезку таким образом, чтобы дерево получило минимальный вред. В противном случае неправильный срез может даже стать причиной того, что дерево заболеет и не выживет. Как же всё сделать верно?
КАК ОБРЕЗАТЬ ВЕТКИ
«Обожаю весенние прогулки, когда деревья начинают цвести. Вроде еще недавно всё было холодным, серым и мрачным. А тут выходишь на улицу и сразу чувствуешь этот аромат, наблюдаешь за пробивающейся зеленью и любуешься первым цветом», — пишет Максим.
«Этой весной мы решили прогуляться всей семьей по нашему дачному поселку. Тем более что тут поселились мы совсем недавно, считай, что вышли осмотреться. И всё было замечательно, пока я не обратил внимания на то, как неумело спилены ветки на некоторых деревьях».
«Кажется, тут живут довольно возрастные люди, а допускают такие непростительные ошибки. То тут сучок торчит, то там. А ведь именно отсюда начинаются болезни, именно отсюда дерево начинает гнить. И всё из-за того, что кто-то неловко прошелся острой пилой…»
«Такие же пеньки, и отток сока нарушают, тут же и грибок заводится, образуются дупла, а дерево вынуждено собственноручно отторгать поврежденный участок. Рядом повреждается кора, а в трухе заводятся короеды. Но разве так сложно провести обрезку на кольцо?» — удивляется Максим.
Как же правильно обрезать ветку«Обрезка на кольцо» — метод обрезки, при котором дерево получает минимальный урон и способно самостоятельно залечить поврежденное место. Для этого обрезать ветку нужно там, где кора ветки отличается от коры самого ствола. Причем полотно пилы должно находиться параллельно этому же стволу.
Нужно учесть и то, что пилить ветку нужно не только сверху, но и снизу. Это нужно делать для того, чтобы при отпиливании ветка не оборвала кору снизу. Ведь таким образом дерево получит дополнительные повреждения.
А потому, если отпиливаешь небольшую ветку, не забывай придерживать ее свободной рукой. Это повысит шансы на то, что дерево справится с потерей. И спустя пару лет повреждений даже видно не будет.
После обрезки следует зачистить кору по всему кольцу спила и убрать торчащие волокна, если такие есть. Будет еще лучше, если есть возможность замазать срез садовой замазкой. Хотя зачастую дерево и само справится, если ветку обрезали правильно.
Как же происходит восстановление такого дерева? Место спила начнет понемногу затягиваться. Если же ветку спилить неправильно и оставить сучок, то он не позволит дереву так легко затянуть рану. А потому тут начнутся неконтролируемые процессы, которые способны дерево и погубить.
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