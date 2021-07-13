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«По-японски»: как сварить куриное яйцо желтком наружу


«По-японски»: как сварить куриное яйцо желтком наружу


Япония удивительная страна! Ее кухня одновременно странная и роскошная. Дело в том, что даже самые привычные для соотечественников блюда в Стране восходящего солнца готовятся иначе. Ярким примером тому является варка куриных яиц желтком наружу. Получается одновременно странно и очень красиво. Кстати, сделать такое лакомство совсем не сложно.

Вот, как получится по итогу. /Фото: yandex.ru.

Вот, как получится по итогу. /Фото: yandex.ru.

 

Итак, для реализации данной методики понадобятся кое-какие «инструменты», а именно - две пары капроновых колготок, скотч, немного кусочков льда и фонарик. Наверняка, вы уже заинтригованы предстоящей варкой яиц, если для такой простой и тривиальной процедуры необходим подобный набор вещей. Первый шаг – это подготовительные работы. Берем яйцо и просвечиваем его фонариком так, чтобы увидеть его внутреннюю расцветку. Если яйцо нормальное, то оно должно отлично просвечиваться.
Заворачиваем яйца в скотч. /Фото: lozhka-povarezhka.ru.

Заворачиваем яйца в скотч. /Фото: lozhka-povarezhka.ru.

 

Теперь вооружаемся скотчем и обклеиваем им яйцо со всех сторон. Сразу после этого помещаем нашу заготовку в колготки. Когда яйцо опустится в самый низ чулка, он завязывается (если нужно, то завязывается с двух сторон). Теперь остается покрутить яйцо, удерживая колготки с двух сторон в течении пары минут.
На этом подготовительный этап завершается.
После варки обязательно кладем в лед. /Фото: lozhka-povarezhka.ru.

После варки обязательно кладем в лед. /Фото: lozhka-povarezhka.ru.

 

Шаг второй – готовка. Сначала извлекаем яйцо из чулка и сразу же кладем в кипящую воду прямо в скотче. Процесс варки продолжается несколько минут. Когда выйдет установленный срок, яйцо извлекается из воды и помещается в емкость со льдом еще на пару-тройку минут. Почти готово. Теперь нужно очень аккуратно содрать весь скотч вместе со скорлупой. Если все было сделано правильно, то в руках останется яйцо с жалком наружу.

Шаг третий – приятного аппетита!

Видео


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«По-японски»: как сварить куриное яйцо желтком наружу

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«По-японски»: как сварить куриное яйцо желтком наружуПодписаться на мой Instagram
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