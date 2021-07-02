7 деталей интерьера советской квартиры, которым пора исчезнуть из наших домов

Любой, кто входил в квартиру советского гражданина, обязательно сталкивался с целым рядом предметов, пребывание которых там являлось незыблемым. Что-то было просто данью времени, какие-то вещи – показателем статуса, а вид третьих может озадачить современного человека. Но советская эпоха прошла, а многие ее пережитки, в том числе не самые удачные, остались. Вашему вниманию 7 предметов советского быта, с которыми стоит попрощаться.
1. Ковер на стене
Невозможно представить советский интерьер без ковра на стене. /Фото: topast.ru
Ковер на полу – вещь абсолютно обыденная для большинства квартир планеты, а вот в советское время эта тенденция пошла дальше. Ими увешивали стены, причем назначение этого ноу-хау периода СССР неоднозначно до сих пор. Самыми распространенными считаются две версии: согласно первой, ковер на стене выполнял чисто эстетическую функцию, вторая же прибавляет ему практическое значение – ковер и пожелтевшие обои скроет, и будет служить дополнительной звукоизоляцией, так недостающей в условиях тонких стен домов-хрущевок.
Сегодня ковер на стене стал не просто пережитком прошлого. Прежде всего – это огромный пылесборник, чисткой которого, в отличие от его «собрата» с пола, занимаются куда реже. Кроме того, современные ремонтные технологии позволяют использовать гораздо более эффективные способы звукоизоляции, чем старый советский ковер.
2. Сервант
Витрина для хрусталя. /Фото: livejournal.com
Сложно сказать, является ли сервант обязательным атрибутом интерьера советской квартиры сам по себе. Ведь кажется, что этот шкаф со стеклянными дверцами создан больше для того, чтобы демонстрировать другой символ достатка общества страны советов – фарфоровый или хрустальный сервиз.
На деле же сервант был не очень удобным предметом мебели в советских квартирах. Средний размер его был таков, что в маленькой комнате он занимал достаточно места, но вместить в себя мог только лишь тот самый сервиз и десяток книг. А в большей по размеру гостиной он часто выглядел неуместно.
3. Стенка
Мебельная конструкция в полкомнаты. /Фото: lj-top.ru
Можно сказать, что типичный предмет советской квартиры с говорящим названием «стенка» мог «вырасти» именно из серванта. Внушительная конструкция из нескольких шкафов, которая могла занимать половину комнаты, была одним из самых приметных признаков «статусности», особенно, если стенка была заграничная.
Но по факту громоздкие шкафы часто становились складами всякого хлама, при этом стоили довольно дорого. А с уходом советской эпохи стенка утратила и свой «роскошный» статус.
4. Пианино
И инструмент, и подставка под графин. /Фото: bigpicture.ru
Получить пианино в советское время не всегда было легко. Но как только появлялась такая возможность, музыкальный инструмент тут же украшал интерьер квартиры, где десятилетиями оставался на одном месте.
В реальности пианино далеко не во всех квартирах использовалось по своему прямому назначению, нередко становясь громоздкой и неудобной подставкой для вазы, графина или радио. Гораздо грустнее, когда советских ребятишек могли отдать в музыкальную школу не по его желанию, а только лишь потому, что родители «отхватили» пианино, отстояв очередь и теперь «не пропадать же добру».
5. Трюмо
Трюмо с тремя зеркалами. /Фото: fablosa.ru
Эту конструкцию также можно назвать «трельяж». Стандартное советское трюмо имело целых три зеркала, установленных на тумбочке, которые были скреплены между собой. Советские граждане придумали лайфхак с использованием этих зеркал – между ними вставлялись записки или календари.
На самом деле, такое трюмо могло занимать немало места, а зеркала нуждались в постоянной полировке, которые гораздо быстрее пачкаются от сыпучей или маслянистой косметики. Поэтому, когда «модными» стали куда менее громоздкие предметы интерьера, немало отечественных хозяюшек вздохнули с облегчением.
6. Люстра
Полотняная - с бахромой, хрустальная - с подвесками. /Фото: roomoster.ru
Справедливости ради, стоит сказать, что любовь к большим люстрам не была пережитком исключительно советской эпохи – была она и до, осталась и после. Однако именно в СССР огромной популярностью пользовались поначалу абажуры из текстиля, которые дополнительно удлиняли бахромой, а спустя время появился новый фасон, который стал любимым у советских граждан – хрустальная люстра с десятками подвесок.
Однако эти люстры и вешали по-особенному: их старались разместить как можно ниже над столом. И если в квартирах-«сталинках» это не доставляло особых неудобств, то в «хрущевках» с низкими потолками расстояние между люстрой и, например, обеденным столом порой могла быть чуть больше метра.
7. Раздвижной стол
Лайфхак для большого застолья. /Фото: meme-arsenal.com
Немало советских граждан жили либо в небольших «хрущёвках» или коммунальных квартирах, где места и того меньше. Одновременно с этим существовала традиция отмечать праздники большими застольями, на которые приглашались и родственники, и друзья. Проблема размещения всех гостей решалась с помощью раздвижного или раскладного столика, который при необходимости мог увеличиться в два раза.
Однако сегодня в нем нет особой нужды, так как масштабные праздники сейчас стали более редким явлением, а если они и проводятся, то в ресторанах или на открытом воздухе. К тому же проблем добавляли сами столы – в советские времени их поверхности делали лакированными, на которых видно каждый отпечаток пальца. Поэтому полировать столешницы приходилось частенько.
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