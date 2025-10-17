С нами не соску...
Мастерим органайзер для обуви

Если пространство в вашей квартире ограничено, то вопрос о том, где хранить обувь, которая временно не используется, выходит на первый план. Босоножки, кроссовки, туфли, тапочки — далеко не полный перечень того, что имеется в наличии у каждого члена семьи.

И чем больше семья, тем больше места нужно отвести под обувь!

Часто всю ненужную обувь просто засовывают в шкаф или тумбу до нужных времен. Пользоваться ей при этом крайне неудобно, да и сама гора обуви выглядит удручающе. В это сложно поверить, но ситуацию можно исправить за каких-то полчаса. При этом без каких-либо дополнительных вложений.



Для реализации идеи понадобится только скотч и упаковочный картон.  Подойдут любые куски картона, ширина которых будет соответствовать размеру обуви. Остальное всегда можно совместить или собрать по частям.



Суть работы заключается в создании треугольных ячеек. Собраны они будут из отдельных прямоугольников, условно поделенных ни 3 равных части.



Первая задача — собрать из заготовок домики и скрепить их при помощи скотча.




Дальше «домики нужно просто соединить между собой. Сколько их будет, зависит от масштабов обувных залежей и имеющегося свободного места.



Конструкция универсальна. Ее можно соорудить в несколько ярусов, а при необходимости даже собрать в несколько этапов.




После того как нужное количество отсеков задано, следует дополнительно зафиксировать конструкцию, несколько раз скрепив ее скотчем по периметру.



При желании края можно дополнительно оклеить. Так органайзер будет выглядеть эстетичнее, а гофра не превратиться в место скопления пыли.




Дальше остается лишь поместить собранную конструкцию на место и наполнить ячейки обувью.


