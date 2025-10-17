Мастерим органайзер для обуви

Если пространство в вашей квартире ограничено, то вопрос о том, где хранить обувь, которая временно не используется, выходит на первый план. Босоножки, кроссовки, туфли, тапочки — далеко не полный перечень того, что имеется в наличии у каждого члена семьи.



И чем больше семья, тем больше места нужно отвести под обувь!

Часто всю ненужную обувь просто засовывают в шкаф или тумбу до нужных времен. Пользоваться ей при этом крайне неудобно, да и сама гора обуви выглядит удручающе. В это сложно поверить, но ситуацию можно исправить за каких-то полчаса. При этом без каких-либо дополнительных вложений.Для реализации идеи понадобится только скотч и упаковочный картон. Подойдут любые куски картона, ширина которых будет соответствовать размеру обуви. Остальное всегда можно совместить или собрать по частям.Суть работы заключается в создании треугольных ячеек. Собраны они будут из отдельных прямоугольников, условно поделенных ни 3 равных части.Первая задача — собрать из заготовок домики и скрепить их при помощи скотча.Дальше «домики нужно просто соединить между собой. Сколько их будет, зависит от масштабов обувных залежей и имеющегося свободного места.Конструкция универсальна. Ее можно соорудить в несколько ярусов, а при необходимости даже собрать в несколько этапов.После того как нужное количество отсеков задано, следует дополнительно зафиксировать конструкцию, несколько раз скрепив ее скотчем по периметру.При желании края можно дополнительно оклеить. Так органайзер будет выглядеть эстетичнее, а гофра не превратиться в место скопления пыли.Дальше остается лишь поместить собранную конструкцию на место и наполнить ячейки обувью.