Кухня: "оранжевое лето"

Рассказ Елены из Дзержинска:

— Квартиру построили в 2011 году.

Одна из особенностей нашего дома — поквартирное отопление (в каждой квартире имеется автономный котел).

Площадь кухни вроде бы и не маленькая — 10,2 м2. Но проблема в том, что в нашем варианте посередине стены в кухню выступает вентиляционная шахта, а на ней установлен котел, причем сместить его или перенести не было технической возможности.

Решили спрятать подальше от глаз котел и все связанные с ним коммуникации (газовый счетчик, кучу труб и прочее).

Разработкой проекта занимался муж. Поскольку бюджет был ограничен, все основные работы муж делал сам (подготовка стен, оклейка обоями, а также монтаж потолка, освещения, теплого пола, полуарки на входе в кухню и другое).

Квартира изначально комплектовалась газовой плитой и котлом. Менять их не стали.

Вся кухонная мебель по нашему проекту была изготовлена на мебельной фабрике. Обошлась в сумму более 3 тысяч долларов, так как было много элементов нестандартных размеров. Зато теперь полезная площадь использована по максимуму.

Верхние фасады — МДФ, покрытая пластиком, цвет — «латунь» (оранжевый металлик). Нижние фасады — тоже МДФ с пластиком, цвет — «антрацит» (хамелеон).

Столешница — постформинг, расцветка (как и скинали) — «черная бронза». Очень удобными оказались закругленные дверцы (четверть цилиндра).

Пол — с водяным подогревом от котла с отдельной регулировкой температуры. Плитка — польская. Черные вставки, которые подходили бы по фактуре, муж искал больше месяца, в результате привезли из Польши. Вся плитка обошлась в 200 долларов.

Холодильник — «Атлант», черный с зеркалом.

Потолок — двухуровневый. Первый уровень — натяжной глянцевый, второй (нижний) — из гипсокартона с дугообразным срезом и козырьком. Оклеен фактурными однотонными обоями.

Муж сделал три вида освещения: светодиодная лента длиной 5 м наклеена на козырек нижней части потолка из гипсокартона; группа из 6 светильников со светодиодными лампочками, расположенных по дуге на нижней части потолка; светодиодная лента над зоной мойки. Света на кухне более чем достаточно, особенно, если включить все освещение. Поскольку подобное освещение муж сделал по всей квартире, то получается весьма значительная экономия электроэнергии.

Мойку из искусственного камня привезли по нашей просьбе знакомые из Польши. Она не совсем вписалась по цвету, поэтому ждет замены в ближайшее время на более подходящую.

Вытяжка — встроенная, с двумя вентиляторами и клапанами для предотвращения обратной тяги в выключенном состоянии. Подсветку в ней муж переделал на светодиодную. Но, самое главное, что ее выбрали в 2 раза мощнее, чем требовалось по расчетам, исходя из объема помещения. Зато теперь у запахов нет шансов покинуть пределы кухни.

Какая бы ни была погода за окном, а на нашей кухне всегда «оранжевое лето» и хорошее настроение.

Общие затраты составили 4 тысячи 680 долларов (не считая работ, сделанных собственными силами).

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