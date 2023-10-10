Тайна древних гротов Лунъяо , который создан до нашей эры явно с использованием мощной техники

В 1992 году житель деревушки Лунъяо, расположенной в китайской провинции Чжэцзян, очень захотел узнать, что скрывается на дне местного «мистического» пруда. «Мистического» – потому что об этом водоеме в народе уже давно ходили суеверные легенды. Когда он вместе с односельчанами откачал воду, деревенские жители обнаружили вход в затопленные гроты. Оказалось, что под землей скрывается целый древний дворец! Он был построен до нашей эры, причем, явно с помощью серьезной горнопроходческой техники.
Спасибо жителям деревни
Впрочем, обо всём по порядку. Начнем с того, что жители деревни всегда относились к этому пруду двояко. С одной стороны, они воспринимали его как чисто бытовой водоем. Здесь они стирали, ловили рыбу и так далее. Но с другой стороны, он вызывал у них что-то вроде суеверного страха: ходили слухи, что, мол, на самом деле он бездонный и в его пучине скрывается подземное царство.
Никто и подумать не мог, что пруд скрывает такую тайну.
Любопытному местному жителю по имени Ву Анай уже давно не давали покоя все эти истории. Наконец, он решил выяснить раз и на всегда, есть ли у этих слухов хоть какая-то почва, ведь, как известно, дыма без огня не бывает. Вместе с соседями он собрал денег на водяной насос. Воду жители откачивали больше двух недель. И, наконец, увидели вход в подземелье.
Предчувствие Ву Аная не подвело: перед глазами деревенских жителей и приехавших на место ученых предстали не только около трех десятков пещер, но и тоннели. Археологи считают, что они были созданы в 212 году до нашей эры.
Площадь некоторых помещений составляет тысячи кв. метров.
Удивительна «отделка» стен: с низу до верху на них нанесены горизонтальные линии, которые идут не параллельно полу, а под углом.
На стенах и потолки часто можно заметить полосы.
В помещениях есть резные колонны, вырубленные лестницы, явно рукотворные бассейны, каменные мостики, перекинутые через подземную речку, и другие свидетельства того, что все это создано не природой, а людьми.
Вопросы без ответов
Китайские и международные ученые считают гроты Лунъяо девятым Чудом света и одним из самых больших комплексов рукотворных пещер периода античности.
Подземные залы и тоннели явно рукотворны.
Одна из таких пещер имеет площадь 2 тыс. кв. метров, а высота одной из её стен – 30 метров. У другого помещения площадь – почти в 2,5 раза больше, а протяженность – 140 метров. А самую большую пещеру ученые назвали подземным дворцом, потому что её площадь составляет 12 600 кв. метров.
Кстати, «узоры» на стенах напоминают те, что наносили на посуду древне местные гончары в 500-800 годах до нашей эры (соответствующие образцы есть в местном музее).
Кроме узоров, в гротах есть и наскальные рисунки. Например, в пещере, условно обозначенной номером 1, археологи обнаружили изображения птицы, лошади и рыбы. Это может трактоваться как три символа – Земля, Вода и Воздух (Небо).
Официально ученые говорят, что эти гроты хотя и рукотворны, но сделаны без каких-либо сложных приспособлений. Специалисты напоминают, что не только в Китае, но и в других странах люди находят древние подземные тоннели. Но вот куда делся почти миллион кубометров камня, который извлекли предки современных китайцев в ходе вырубки этих гигантских залов и коридоров, ученые сказать затрудняются. И главное – каким образом это можно было сделать вообще, учитывая то, что у древних строителей не могло иметься в распоряжении такой серьезной техники.
Гроты, обнаруженные в Китае, называют 9-м Чудом света.
Один из российских специалистов считает, что выработка материала в китайских подземельях очень напоминает следы, которые были оставлены при попытках вырубить Асуанский обелиск в Египте. «Складывается впечатление, что под землей работала огромная фреза горнопроходческого комбайна, поэтапно снимая слой за слоем», – рассуждает специалист.
Также неясно, с какой целью были сделаны эти пещеры. Если для добычи камня, то, повторимся, на что же пошел этот камень? И почему тогда эти подземные помещения похожи на храмы, что видно невооруженным глазом? Ещё одна загадка: с помощью чего в древности освещались все эти подземные площади?
Вопросов больше, чем ответов.
Вы думаете, что это все вопросы по поводу гротов, на которые ученые ответить не могут? А вот и нет. Есть, например, еще одна загадка, не дающая покоя специалистам из разных стран: как китайские гроты, затопленные водой, смогли так хорошо сохраниться?
Предки современных китайцев явно обладали возможностями, о наличии которых современные историки не подозревали.
А еще ученые заметили аналогию, которая вызывает еще больший шок: семь из почти трех десятков обнаруженных гротов распложены аналогично звездам созвездия Большая Медведица.
Но самое загадочное то, что упоминаний об этих гротах в исторических документах китайские ученые не нашли. Получается, что много веков назад их либо строили в тайне от местных жителей, либо все свидетельства о подземном дворце по каким-то причинам были уничтожены.
Без применения техники такое не построишь, но почему о подземелье нет упоминаний в древних китайских документах?
Текст: Анна Белова
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