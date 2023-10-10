Тайна древних гротов Лунъяо , который создан до нашей эры явно с использованием мощной техники

Спасибо жителям деревни







Никто и подумать не мог, что пруд скрывает такую тайну.

Площадь некоторых помещений составляет тысячи кв. метров.

На стенах и потолки часто можно заметить полосы.

Вопросы без ответов

Подземные залы и тоннели явно рукотворны.











Гроты, обнаруженные в Китае, называют 9-м Чудом света.

Вопросов больше, чем ответов.

Предки современных китайцев явно обладали возможностями, о наличии которых современные историки не подозревали.

Без применения техники такое не построишь, но почему о подземелье нет упоминаний в древних китайских документах?