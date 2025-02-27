Бытовые лайфхаки, где главные герои – известные лекарства

Несмотря на то, что ассортимент магазинов буквально ломится от огромного количества разнообразной бытовой химии, не всегда хочется тратить деньги на очередной антижир или пятновыводитель. Тем более, что со многими бытовыми проблемами отлично справляются обычные средства из аптеки.







Сегодня мы расскажем, как нестандартно использовать йод, перекись, парацетамол и прочие лекарства.

Лайфхак 1: Мойте полы перекисью водорода

Лайфхак 2: Очищайте сантехнику шипучими витаминами

Лайфхак 3: Выводите пятна пота парацетамолом

Лайфхак 4: Очистите унитаз йодом

Лайфхак 5: Устраните следы от кофейного налета хлоргексидином

Лайфхак 6: Используйте аспирин для удаления мыльного налета

Лайфхак 7: Прочищайте аспирином засоры

Лайфхак 8: Обработайте полки глицерином

Лайфхак 9: Уберите плесень активированным углем

Перекись убивает микробы на полуК мытью полов нужно подходить со всей ответственностью, особенно если дома есть маленькие дети. Не стоит использовать агрессивную бытовую химию с хлором, так как в воздух будут выделяться опасные для здоровья пары, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию. Лучше применять безопасные и экологичные моющие средства или же обрабатывать полы обычной перекисью водорода, которая есть в каждой аптечке.После того, как вы помоете полы во всей квартире, добавьте в ведро с водой пару столовых ложек антисептика и пройдитесь по поверхностям еще раз. Таким образом, вы хорошо продезинфицируете их и попрощаетесь со всеми микробами и бактериями, которые успели там поселиться. Впрочем, если у вас есть паровая швабра, вы можете отказаться от любой бытовой химии и проводить обработку с ее помощью. Горячий пар не только убирает пыль и грязь, но также эффективно дезинфицируют полы.Растворите таблетку в воде, а затем помойте кранОтмыть сантехнику, чтобы на ней не осталось ни единого следа от известкового налета – тот еще квест, особенно если в квартире жесткая вода. Однако, нет ничего невозможного. Если вы хотите, чтобы смесители сияли чистотой, попробуйте вместо специализированной бытовой химии использовать шипучие витамины. Подойдут любые, но если хотите максимально сэкономить, берите с витамином С. Разведите одну таблетку в стакане с водой, подождите, пока она полностью растворится, а затем смочите тряпку и тщательно протрите всю грязную сантехнику в ванной и на кухне. Вы удивитесь, но весь налет исчезнет за считанные минуты.Нанесите на пятна измельченный парацетамол.Домашняя аптечка помогает не только в уборке, но и в стирке. Если вы обнаружили на любимой белой футболке или рубашке некрасивые пятна пота, первое, что нужно сделать – постирать ее. Не помогло? Тогда переходим к тяжелой артиллерии. Возьмите пару таблеток парацетамола, измельчите их удобным способом, добавьте немного воды, чтобы получилась консистенция кашицы, и нанесите на желтые пятна. Оставьте средство на несколько минут, а затем положите грязную одежду в стиральную машину. Запустите привычный режим, а по его окончанию оцените результат. Если следы пота не исчезнут полностью, повторите процедуру.А еще парацетамол поможет очистить утюг от нагара и прочих загрязнений. Для этого включите устройство, подождите, пока оно хорошо нагреется, а затем протрите подошву таблеткой парацетамола (чтобы не обжечься, зажмите ее пинцетом). Когда лекарство полностью растворится, выключите утюг и, когда он остынет, уберите остатки парацетамола вместе с грязью с помощью губки.Йод поможет убрать желтый налет в унитазе.Как вы думаете, какое место занимает призовую позицию в списке самых грязных в квартире? Конечно же, это унитаз. Помимо очевидных загрязнений, на нем также появляется известковый налет, ржавчина, грязные и желтые пятна. Вот для решения последней проблемы как раз и используют йод.Возьмите стакан, наполните его уксусом, добавьте несколько капель йода, а затем вылейте получившуюся жидкость в унитаз и оставьте на ночь. Утром пройдитесь по поверхности унитаза ершиком, смойте остатки загрязнений водой и наслаждайтесь результатом – поверхность будет идеально белой.Смешайте хлоргексидин с содой.Если вы часто пьете чай или кофе, то наверняка все светлые кружки на вашей кухне уже покрылись некрасивым налетом. Иногда он устраняется в два счета, а иногда кажется, что настолько сильно въелся в стенки, что уже ничего не поможет. К счастью, есть отличное, а главное – дешевое – решение проблемы. Все, что вам понадобится – это хлоргексидин и сода.Сделайте из этих двух ингредиентов густую кашицу и нанесите на пятна. Обычно хватает одной чайной ложки средства на каждую кружку. Оставьте смесь на 20-30 минут, чтобы она подействовала, а затем помойте посуду губкой – от налета не останется даже воспоминания.Добавьте аспирин в жидкое мыло.Пожалуй, одним из самых популярных обезболивающих является аспирин. Однако он способен устранить не только головную или зубную боль, но также мыльный налет, который остается на ванной или душевой кабине после банных процедур. Для того, чтобы таблетки сработали, нужно измельчить несколько штук до состояния порошка, добавить во флакон с жидким мылом, хорошо потрясти, чтобы аспирин растворился, а затем перейти непосредственно к уборке ванной комнаты. Нанесите готовое средство на губку, а затем тщательно протрите сантехнику. Результат вас точно порадует.Положите аспирин в слив и залейте уксусом.Не можем не поделиться еще одним годным лайфхаком с использованием аспирина. Оказывается, он прекрасно борется с засорами, поэтому если вы заметили, что вода стала очень медленно стекать по трубам, самое время сходить за аптечкой.Положите в слив несколько таблеток, залейте их 200 миллилитрами уксуса, подождите минут 10, пока средство подействует, а затем тщательно прочистите трубу вантузом. Если засор был небольшим, он сразу исчезнет, если же проблема серьезнее, чем вы думали, повторите процедуру несколько раз. В любом случае получится гораздо дешевле, чем вызывать сантехника.Глицерин надолго избавит от пылиГлицерин – не слишком популярное средство в аптеке, но как только хозяйки узнают, что это прекрасное оружие для борьбы с пылью, его популярность резко возрастает. Чтобы забыть об этой досадной проблеме на несколько недель, возьмите мягкую тряпку, смочите ее небольшим количеством глицерина и пройдитесь по всем поверхностям в квартире: полкам, столам, тумбам, комодам и пр. После такой процедуры пыль на них осядет не скоро, а значит, в следующий раз вы сможете существенно сократить процесс уборки.Расставьте блюдца с активированным углем по квартире.А вы знали, что один из самых безопасных абсорбентов является активированный уголь? Он отлично впитывает не только неприятные запахи, но также излишнюю влагу, которая часто становится причиной появления конденсата и плесени. Советуем взять эту информацию на заметку, и обязательно использовать активированный уголь для решения бытовых проблем.Например, с его помощью вы можете избежать появления плесени в квартире. Для этого возьмите маленькие емкости, положите в них по несколько таблеток аспирина и расставьте в местах с повышенной влажностью: в ванной комнате, возле оконных рам и пр. Главное – не забывайте менять таблетки каждые пару недель.