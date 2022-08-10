10 невероятных исторических примеров того, как наши предки убивали себя во имя моды

Люди, особенно представительницы слабого пола, всегда стремились следовать моде. Порой желание быть в тренде выходит за границы здравого смысла. Помада с содержанием свинца, обувь на немыслимо высоких каблуках, опасные кремы. Но это всё мелочи по сравнению с тем, какой опасности подвергали своё здоровье наши бабушки и дедушки, стремившиеся выглядеть модно.



Депиляция при помощи радиации.







1. Кровопускание и отбеливание



Алебастровая кожа считалась признаком красоты во время елизаветинской эпохи. Также бледность, как тогда полагали, является символом богатства, поскольку только богатые женщины не должны были работать на солнце. Именно поэтому многие женщины пытались отбелить свою кожу, втирая в нее смертельно опасную смесь свинца и уксуса. Другие для этой цели использовали мел, а некоторые даже экспериментировали с человеческой и животной мочой.



Женщины часто наносили на лицо такой толстый слой белой пудры, что не могли даже улыбнуться, чтобы их «маска» не растрескалась. А те, кто боялся или не хотел использовать отбеливающие средства, прибегали к помощи пиявок, чтобы слить кровь и таким образом добиться бледности.





Алебастровая кожа – модный тренд времён Елизаветы I.









2. Кринолин



Кринолин (также это приспособление называли фижмы или панье) – юбка с широкими внутренними рамками из китового уса, тростника или стали.

Полтора века назад такие юбки были очень популярны среди женщин. Появилось даже такое понятие, как «криолиомания». Женщины, которые носили 2-метровые в ширину кринолины, часто не могли даже войти в дверь дома или экипажа.Помимо очевидных неудобств, кринолин также представлял опасность для владелицы тем, что легковоспламеняющиеся шелковые и хлопчатобумажные материалы могли легко загореться. Были зарегистрированы случаи возгорания, приводящего к смерти. Также огромные пышные юбки женщин иногда затягивало под колеса.Кринолин – опасный наряд из прошлого.Нитробензол – токсичный химикат, используемый при изготовлении гуталина. К сожалению, нитробензол может попасть в организм человека и вызвать судороги, кому или даже смерть. Интересно, что наши предки знали об опасностях, связанных с нитробензолом, но продолжали использовать его.Дело в том, что когда польские производители сделали неядовитый аналог нитробензола, его не стали покупать. Причина тому была проста — люди привыкли к специфическому запаху гуталина и сочли новинку подделкой.Ядовитая обувь.До того, как люди узнали о радиации, наши бабушки использовали электролиз, который был медленным, неэффективным, болезненным, дорогим, но безопасным методом удаления волос с лица. Радиоактивное излучение было полной противоположностью: оно было быстрым, эффективным, безболезненным, недорогим и смертельно опасным. Некоторые женщины, прибегшие к подобной процедуре, заявили о побочных эффектах , таких как появлении морщин, трескающейся кожи и раковых образований.Несколько лет спустя, женщины начали судиться с Альбертом Гейзером (изобретателем радиоактивного прибора для удаления волос «Tricho System») из-за побочных эффектов. Радиация оказалась смертельным косметическим средством для женщин в 1940 годах (около 20 лет после предпринятых ими процедур), когда многие из них заболели раком, а впоследствии умерли.Депиляция при помощи радиации.Чопины – странная обувь, которую носили в 16-м веке в итальянской Венеции. Эту обувь на очень высокой платформе (15-70 см) носили, чтобы показать свое богатство и благородное происхождение. Женская обувь была настолько аномально высокой, что ее обладательницам зачастую требовалась помощь служанок, на которых они опирались при ходьбе. Позже чопины были запрещены и признаны незаконными в Венеции , когда у женщин начали случаться выкидыши после падения с этой обуви.Чопины – странная обувь.Во время викторианской эпохи Карл Вильгельм Шееле изобрел зеленый краситель, который без малейшей скромности назвал «зеленый Шееле». Эта краска стала настоящим хитом у модниц. До ее изобретения зеленый цвет получали только с помощью смешивания синего и желтых цветов.Шееле же использовал смесь меди и мышьяка, которая была ядовитой и смертельно опасной, поскольку мышьяк может проникнуть в кожу человека, носящего окрашенную им одежду. Краситель попадал на слизистую оболочку человека и вызывал ее раздражение. «Зеленый Шееле» использовали не только в одежде, им красили стены комнат, подвергая смертельному риску людей в доме.Мышьяковые платья.В 19 и 20 веках, когда люди мало знали о важности санитарии, по миру прокатились несколько эпидемий туберкулеза. В 1915 году каждый четвертый человек в Англии умер от туберкулеза. В 1918 году во Франции от этой же болезни скончался каждый шестой. Симптомами туберкулеза были высокая температура, чрезмерная потеря веса, кровавый кашель, а в итоге — смерть. Интересно, что пару веков назад болеть туберкулезом было модно.Женщины восхищались жертвами туберкулеза из-за их хрупкости, бледной кожи, ярких глаз и красных щек, что было модным в те дни. Они также считали, что смерть от туберкулеза интересная и романтическая, поскольку инфицированный человек погибал медленно. Даже лорд Байрон поддался этому увлечению, заявив, что он хотел бы умереть от туберкулеза, чтобы женщины восхищались им. Здоровые люди делали все возможное, в том числе, употребляли в пищу ядовитый мышьяк, чтобы их кожа обрела модную бледность, как у жертв туберкулеза.Аристократическая бледность.Кариес был довольно распространенным во времена наших прадедушек и прабабушек, которые верили, что его вызывают черви в зубах. Так было до 1890 года, когда Уиллоуби Д. Миллер обнаружил, что кариес на самом деле вызывают бактерии. Вырывание гнилого зуба было ранее очень болезненным процессом. Когда в Европе появился сахар, случаи кариеса среди богатых людей (которые могли позволить себе сахар) возросли в десятки раз. Кариесом страдала даже королева Елизавета I, которой удалили большинство гнилых зубов. Она была вынуждена на людях ходить с тряпкой во рту, чтобы щеки не были чересчур впалыми из-за отсутствия зубов.Тряпка во рту как средство против кариеса.Высокая дамская прическа фонтанж, состоящая из комбинации локонов и крахмальных наколок, впервые появилась в 1680-е годы. Одна из фавориток французского короля Людовика XIV (Анжелика де Руссиль-Фонтанж) во время охоты случайно растрепала свои локоны и чтобы они не мешали ей охотиться, подвязала их куском кружева. Королю Людовику XIV так понравилась эта прическа, что он попросил Анжелику постоянно носить ее.Изначально фонтанж были низким, но со временем женщины начали усложнять эту прическу и делать ее все выше (вплоть до 50-60 см). Естественно, поддерживать волосы в вертикальном положении было непросто, поэтому модницы начали намазывать голову яичным белком, чтобы их волосы стали как можно более жесткими. Это приводило к тому, что волосы начинали источать такое зловоние, что приходилось выливать на себя целые флаконы духов. Некоторые добавляли в прически муку и крахмал, что приводило к появлению вшей. Женщины также были вынуждены спать сидя, поскольку лечь с полуметровой копной над головой представлялось невозможным.Фонтанж – комбинация локонов и крахмальных наколок.Целлулоидные расчески для волос использовались женщинами низшего класса в 1870 — 1920 годах. Эти гребешки рекламировались как сделанные из «улучшенного панциря черепахи», хотя на самом деле были сделаны из пластмассы. Целлулоидные расчески для волос были легкими, дешевыми и… опасными. Дело в том, что пластик целлюлозы часто плавился в волосах человека под воздействием солнечного света, а также мог воспламениться вблизи от огня.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)