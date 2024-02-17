Аукцион в аэропорту: как зарабатывают перекупщики потерянного багажа

Ежедневно сотни тысяч людей по всему миру пользуются услугами авиакомпаний. Однако не каждому удаётся взмыть в небо со всеми своими вещами в багажном отделении самолета. Огромное количество сумок и чемоданов теряются в аэропортах по разным причинам. И далеко не все из тех, кто остался без багажа, могут предположить, что их кладь может стать…лотом на аукционе. Причем посещение таких мероприятий для кого-то стало бизнесом, ведь купив «потеряшку» из аэропорта за небольшие деньги, можно с ее помощью существенно поправить свое материальное положение.
Интересная судьба чемоданов-потеряшек. /Фото: rassvet.work
Проблема утерянного багажа – это не только повод для грусти владельца клади, которая пропала, но и головная боль для самих аэропортов. Ведь количество таких чемоданов и сумок поражает: по информации Novate.ru, ежегодно по всей планете пассажирами теряется около 25 млн. единиц багажа, то есть ежедневно работники аэропортов и владельцы «упускают» примерно 70 тыс. единиц. И хотя девяносто девять из ста чемоданов все-таки возвращаются к хозяину, один процент «потеряшек» остается невостребованным. И вот с ними нужно что-то делать.
Интересный факт: в список аэропортов, в которых теряется багаж, вот уже двадцать пять лет не входит тот, что находится в Осаке, Япония: с 1994 года его сотрудники не проворонили ни одной сумки или чемодана.
Ежедневно десятки тысяч чемоданов теряются в аэропортах. /Фото: spa-oteli.ru
С забытым багажом аэропорты и авиакомпании поступают похожим образом: сначала его просто хранят в специально отведенных для этого помещениях. Сроки нахождения «потеряшек» различны в разных странах – от трех месяцев до двух лет. Есть в аэропортах и свой «Шерлок Холмс» - сотрудник, занимающийся поиском владельцев утерянных чемоданов, также его называют «багажный детектив». Но вот с теми вещами, которые так и не нашли хозяина, поступают по-разному: где-то его просто утилизируют, где-то вещи из бесхозных чемоданов отправляются в стоки и сэконд-хенды. Но есть и другой выход – сдать багаж в качестве лота на аукцион.
Забытый багаж не сразу становится аукционным лотом. /Фото: skladivka.ru
Эти необычные мероприятия на самом деле проводятся уже не один год в разных странах и стали хорошей традицией. Кроме того, и авиакомпании таким образом пополняют свои счета. Ведь аэропорты несут немалые убытки за потерянный багаж: по данным Novate.ru, их сумма в мире может достигать более миллиарда долларов ежегодно. Аукционы забытых вещей давно популярны в Европе.
Аэропортам выгодно пускать с молотка забытый багаж. /Фото: telegraph.co.uk
Больше всего ажиотаж к приобретению утерянного багажа наблюдается, как ни странно в Германии и Великобритании. Здесь охотники за «потеряшками» выстраиваются в огромные очереди, чтобы заполучить очередной чемодан с «кладом». В этих странах созданы даже специализированные аукционные дома, которые неплохо зарабатывают на подобных мероприятиях: карточка-пропуск на торги стоит 100 фунтов, а каждый раз они собирают не менее 150 человек. На пятки двум государствам-лидерам по аукционам забытых вещей давно наступает Италия: там люди настолько азартны, что для них торги проводятся каждый день.
Торги очень популярны в странах Европы. /Фото: immigrantcentr.ru
Такие мероприятия – действительно лотерея, ведь каждый лот крепко запечатан, и участник аукциона может узнать содержимое чемодана только после его приобретения. А побороться есть за что: конечно, порой в купленном потерянном багаже не найдется ничего, кроме одежды не первой свежести, но и она вполне способна стать предметом дохода, ведь вещи могут быть дизайнерскими или сшитыми на заказ. А такие платья, пиджаки или туфли реально продать за неплохие деньги.
Каждый аукцион - азартная лотерея. /Фото: corrierediroma-news.it
А иногда среди ничего не стоящего барахла можно отыскать антикварные вещи или предметы старины, коллекционные книги, дорогой алкоголь или табак и многое другое. Даже сам чемодан или сумку можно продать за приличные деньги, если те были приобретены в фирменных магазинах элитных брендов. Однако не стоит пытаться найти в забытом багаже золото или драгоценности: перед отправкой на аукцион кладь просматривают и отбирают все ювелирные украшения. Для них существуют отдельные, специализированные торги.
Забавно, но даже если в чемодане, купленном на аукционе забытых вещей, нет ничего стоящего, из процесса его открытия также можно извлечь прибыль или хотя бы приобрести популярность. Распаковка сумок давно стала одним из известных видов контента среди интернет-блогеров: они транслируют этот процесс в режиме онлайн, а подобные ролики могут собрать аудиторию в сотни тысяч телезрителей.
Содержимое чемодана остаётся загадкой до самого конца. /Фото: skladovka.ru
Деятельность перекупщиков потерянного багажа стала пользоваться такой популярностью, что стала материалом для создания передач на телевидении. Так, на канале Discovery уже не один год идет программа под названием «Багажные войны». По сюжету передачи, команда перекупщиков ездит по американским аэропортам в надежде отыскать «клад из чемодана». Там они сталкиваются и соревнуются с «конкурирующими организациями» в попытке найти багаж, содержимое которого не только покроет расходы на его покупку, но и принесет прибыль.
Телепередача о приключениях перекупщиков потерянного багажа пользуется популярностью. /Фото: studiosntiques.com
В России долгие годы подобную практику можно было увидеть разве что по телевизору: забытый в аэропорту багаж по истечении срока хранения подлежал утилизации. Ее детали узнать не удается – этим процессом занимаются компании, не связанные с аэропортами и авиакомпаниями. Лишь в некоторых случаях содержимое утерянных чемоданов и сумок уходило в детские дома, но такая практика остается единичной. И только недавно аэропорт Внуково анонсировал проведение аукциона забытых вещей. Возможно, в случае успешного проведения этих торгов они станут регулярными, и тогда чемоданы-«потеряшки» найдут новых владельцев и получат вторую жизнь.
Совсем скоро лоты из чемоданов-потеряшек можно выкупить и в России. /Фото: kp.ru
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