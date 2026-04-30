Как без утюга разгладить мятую одежду

Bот это да! Оказывается, одежда может выглядеть прилично, даже если под рукой нет утюга.
Эти лайфхаки пригодятся всем, кто хоть раз опаздывал на работу, пытаясь быстро погладить внезапно помявшуюся одежду.
Если помялся воротник:
Вы спешите на работу и замечаете предательски помявшийся воротник на рубашке?
Если замятости небольшие:
Немного сбрызните их водой и разгладьте пальцами. Затем подождите, когда одежда высохнет.
Если ткань легко мнется:
Когда нужно сложить одежду из легко мнущейся ткани, положите между слоями салфетки. Они предотвратят появление складок.
Если нужно упаковать много одежды:
Максимально сэкономить место в чемодане и предотвратить замятости можно, свернув одежду в рулоны.
Свежие комментарии