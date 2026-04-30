Как без утюга разгладить мятую одежду

Bот это да! Оказывается, одежда может выглядеть прилично, даже если под рукой нет утюга.





Эти лайфхаки пригодятся всем, кто хоть раз опаздывал на работу, пытаясь быстро погладить внезапно помявшуюся одежду.



Вы спешите на работу и замечаете предательски помявшийся воротник на рубашке?Не нужно доставать гладильную доску. Разгладить воротник поможет утюжок для волос: просто прижмите им ткань на пару секунд.Если замятости небольшие:Немного сбрызните их водой и разгладьте пальцами. Затем подождите, когда одежда высохнет.Когда нужно сложить одежду из легко мнущейся ткани, положите между слоями салфетки. Они предотвратят появление складок.Максимально сэкономить место в чемодане и предотвратить замятости можно, свернув одежду в рулоны.