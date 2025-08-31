10 живописнейших мест мира, где можно бесконечно удивляться разноцветью

Каждый уголок нашей планеты – уникальный, но встречаются такие места, которые радуют глаз особенной красотой. Речь идет о фантастическом разноцветье, глядя на которое кажется, что это компьютерная графика или иллюстрации к сказке о волшебной стране. И неважно, кто позаботился о создании прекрасных шедевров, природа или сам человек, главное, что такие уголки поднимают настроение и привносят радостные нотки в серые будни.
1. Спящий вулкан Даллол во впадине Данакиль (Эфиопия)
Вулкан Даллол во впадине Данакиль – одно из самых привлекательных мест на планете (Эфиопия). | Фото: bigpicture.ru.
Инопланетная красота озера, способного менять цвет воды, в зависимости от того, какие минералы преобладают (вулкан Даллол, Эфиопия).
Один из самых удивительных действующих вулканов на нашей планете Даллол расположен во впадине Данакиль, что на северо-востоке Эфиопии. Это место считается самым жарким на планете, хотя известно оно совсем по другому поводу. Красота ландшафта, образовавшего после его извержения больше, похожа на инопланетный пейзаж, где главным объектом является желто-фиолетовое (местами зеленое с «берегами» цвета охры) озеро с температурой воды, превышающей 100 градусов Цельсия. Стоит отметить, что «лунный пейзаж» окружающей территории – это не что иное, как застывшие кристаллы калийных солей, железа, марганца, появившиеся на поверхности земли благодаря горячим источникам.
2. Парк Хитсуджияма у подножия горы Фудзи (Япония)
В парке Хитсуджияма разбит гигантский цветочник с флоксами разных оттенков розового цвета. (Фудзикавагутико, Япония). | Фото: omnesolum.livejournal.com..
Это тот случай, когда природная красота вдохновила на создание удивительных композиций. Невероятное эстетическое наслаждение можно получить у подножия священной горы Фудзи в период с апреля по начало июня. В это время в Японию устремляются потоки туристов, чтобы запечатлеть розовое море из цветущих флоксов, высаженных в парке Хитсуджияма, находящего неподалеку города Фудзикавагутико.
У подножья священной горы Фудзи с середины апреля по начало июня ежегодно проходит Цветочный фестиваль Сибадзакура (Япония).
Примечательно: На создание захватывающей арт-композиции вдохновил розовый мох, который можно увидеть в этих местах, но его поля не настолько обширны. А вот грамотно подобранные разновидности флокса шиловидного способны удивить, особенно если учесть, что их высаживают так, чтобы яркие шапочки цветов, начиная с белого и бледно-розового, постепенно переходили в лиловый и пурпурный тона, создавая великолепное море с дурманящим запахом.
3. Большой призматический источник в Йеллоустонском национальном парке (США)
Это не компьютерная графика и не плод фантазии художника, а самое настоящее озеро (Большой призматический источник, США).
Не стоит стремиться искупаться в радужной воде, ведь ее температура достигает 71 градуса (Grand Prismatic Spring, США).
В одном из самых грандиозных биосферных заповедников в мире, в Йеллоустонском национальном парке, находящемся сразу в трех штатах США есть удивительное озеро, образовавшееся в кратере самого большого вулкана в мире. После мощного извержения вулкана, произошедшего более 6 тыс. лет назад, которое изменило ландшафт значительной части земной поверхности, появилось множество геотермальных источников, гейзеров и то самое радужное озеро – Большой призматический источник (Grand Prismatic Spring). Главной особенностью источника являются свойства самой воды. В центре водоема она абсолютно стерильна, благодаря высоким температурам, а вот у берегов – постоянно меняет цвет. И происходит это от развития бактерий и химического состава воды.
4. Озеро Пяти цветов в Национальном парке-заповеднике Цзючжайгоу (Китай)
Озеро Пяти цветов в Национальном парке-заповеднике Цзючжайгоу – одно из самых прекрасных и загадочных мест на планете (Китай). | Фото: turisticheskie-tropy.ru.
Озеро Пяти цветов, находящееся в центре Национального парка-заповедника Цзючжайгоу, вызывает восторг у туристов и трепет у местных жителей. А все потому, что оно способно менять цвет воды в зависимости от сезона и температуры воздуха. Оно никогда не бывает одинаковым в плане цвета, зато то, что касается его физических характеристик остается всегда неизменным.
Природный водоем, за способность менять цвет воды, в народе еще называют Павлин-озеро (Цзючжайгоу, Китай).
По сведениям редакции Novate.ru, озеро Пяти цветов никогда не замерзает, хотя находится высоко в горах и соседние водоемы частенько покрывается толстым слоем льда. При этом оно никогда не мельчает и не пересыхает. Такая особенность природного водоема вызывает благоговейный трепет у местных жителей, которые побаиваются отправляться в эти места. А вот туристов, это обстоятельство никак не пугает, они устремляются в парк Цзючжайгоу, чтобы увидеть чудо превращения своими глазами.
5. Разноцветье Большого Барьерного рифа (Австралия)
Удивительный мир кораллов Большого Барьерного рифа (Австралия). | Фото: pinterest.com.
В 1981 году Большой Барьерный риф был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Австралия).
Большой Барьерный риф — это крупнейшая в мире система природного образования, состоящая из коралловых рифов и островов, расположенных в Тихом океане. Протянувшись на 2,3 тыс. км он стал домом для бесчисленного количества микроорганизмов, водорослей и фантастического разнообразия рыб. Со времен его открытия, сотни островов различного происхождения были в центре внимания не только у биологов и исследователей морской флоры и фауны, захватывающая красота подводного мира привлекает дайверов, которым понадобится не один десяток лет, чтобы заглянуть в самые потаенные уголки красочных рифов.
6. Розовый пляж острова Харбор (Багамские острова)
Pink Sands Beach – самый необычный пляж в мире (о-в Харбор, Богамы). | Фото: pinterest.com.
На одном из райских мест планеты, на Багамах, есть небольшой остров, который притягивает голливудских звезд – это Харбор. И славится он не только кристально чистой водой, но и самым прекрасным пляжем, тянущимся вдоль всего восточного берега, который может похвастаться розовым песком. Нет, его не красят, чтобы привлекать знаменитостей, это матушка природа постаралась, чтобы сотворить такое чудо.
Pink Sands Beach привлекает голубыми лагунами и бледно-розовым песком (Багамские острова).
Пляж Пинк Сэндз Бич (Pink Sands Beach), омываемый лазурной водой Атлантики, имеет нежно-розовый цвет благодаря микроскопическим скелетам одноклеточных простейших – фораминиферам, которые обитают на нижней части рифов и в пещерах прибрежного дна океана. Особенно много их выбрасывает на берег в период с сентября по май.
7. Тюльпановые поля Голландии
Голландия – тюльпановый рай Европы и всего мира. | Фото: holidayhomesclub.ru.
Начиная с XVII в. Нидерланды славятся удивительной красотой цветочных полей, которые выращивают трудолюбивые голландцы. В Северной Голландии находится около 11 тыс. га тюльпановых полей, а это 90% от всего количества плантаций в мире. Больше всего их расположено вдоль морского побережья, соединяя разноцветными плантациями город Харлем и курорт Нурвейк (с севера на юг). Великолепное цветочное царство с востока замыкают поселки Беннеброк, Хиллегом, Лиссе и Сассенхайм. Хот среди туристов наибольшей популярностью пользуется цветочный парк-сад Keukenhof.
Некоторые тюльпановые плантации превращают в арт-композиции, чтобы туристы получили незабываемые впечатления (Нидерланды).
Учитывая, с какой изобретательностью организовывают тюльпановые поля, в парке Keukenhof, расположенном в Лиссе, неудивительно, что прекраснейшие растения, привлекают огромное количество туристов. С начала апреля до середины мая в Нидерланды устремляются толпы путешествующих, ведь разноцветные композиции – это поистине незабываемое зрелище.
8. Цветные скалы Чжанъе Данксиа в Геологическом парке провинции Ганьсу (Китай)
Цветные скалы Чжанъе Данксиа в Геологическом парке провинции Ганьсу в 2010 г. были внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Ганьсу, Китай). | Фото: mariannatravel.ru.
Прогулки среди разноцветных скал привлекает большое количество туристов (Zhangye Danxia Landform, Китай).
Глядя на фотографии Цветных скал Чжанъе Данксиа (Zhangye Danxia Landform), ставших главной достопримечательностью Геологического парка провинции Ганьсу, сложно поверить, что это не компьютерная графика. Разноцветная горная гряда Чжанъе Данксиа – это уникальный тип горного образования, состоящего из красных песчаников и осадочной горной породы (конгломератов) Мелового периода. Подобное разноцветье горной породы встречается только в Китае, поэтому не стоит удивляться, что Геологический парк стал местом паломничества туристов, готовых часами бродить среди красочных скал.
9. Национальный приморский парк Хитачи (Япония)
Создание Hitachi Seaside Park – образец того, как нужно использовать заброшенные территории (Япония).
Тысячи туристов приезжают в Национальный приморский парк Хитачи, чтобы насладиться неповторимой красотой цветущих растений (Япония).
Тот случай, когда вмешательство человека в природную среду пошло последней на благо. Некогда закрытая территория покинутой американской военной базы, превратилась в восхитительный Национальный парк Хитачи (Hitachi Seaside Park). 120 гектар холмистого участка покрыты целыми плантациями тюльпанов, нарциссов, маков, кохии, сакуры, глицинии, незабудок, разноцветных лилий и многих других цветущих растений. Ландшафтные дизайнеры распределили цветы и яркие кустарники так, чтобы во все времена года можно было увидеть незабываемой красоты пейзажи.
10. Рисовые террасы в Му Кан Чай (Вьетнам)
Рисовые террасы Му Кан Чай – одно из лучших рукотворных чудес света (Вьетнам).
Несмотря на то, что в северной части горного Вьетнама не увидишь тысячные толпы туристов, здесь расположены «парящие» рисовые поля, которые по праву можно считать одним из самых впечатляющих чудес света. Издревле, природные скалистые склоны были превращены вьетнамцами в рисовые поля. Еще в XIV веке начали высекать в горной породе эффектные террасы, на которых выращивали рис. Благодаря природным очертаниям склонов, равномерному распределению террас, создается впечатление, что над ландшафтом поработали лучшие дизайнеры мира.
Рисовые террасы меняют цвет в зависимости от времени года (Му Кан Чай, Вьетнам).
В разное время года необычные горы выглядят по-разному. С февраля по апрель склоны похожи на зеркальные озера, поскольку в этот период рисовые поля щедро залиты водой. К концу мая они превращаются в ослепительной красоты изумрудно-зеленое море, которое в сентябре-октябре начинает менять цвет. Все зависит от того, когда созрел рис и этнические хмонги начинают собирать урожай.
