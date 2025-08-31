10 живописнейших мест мира, где можно бесконечно удивляться разноцветью

1. Спящий вулкан Даллол во впадине Данакиль (Эфиопия)

Вулкан Даллол во впадине Данакиль – одно из самых привлекательных мест на планете (Эфиопия). | Фото: bigpicture.ru.

Инопланетная красота озера, способного менять цвет воды, в зависимости от того, какие минералы преобладают (вулкан Даллол, Эфиопия).

2. Парк Хитсуджияма у подножия горы Фудзи (Япония)

В парке Хитсуджияма разбит гигантский цветочник с флоксами разных оттенков розового цвета. (Фудзикавагутико, Япония). | Фото: omnesolum.livejournal.com..

У подножья священной горы Фудзи с середины апреля по начало июня ежегодно проходит Цветочный фестиваль Сибадзакура (Япония).

3. Большой призматический источник в Йеллоустонском национальном парке (США)

Это не компьютерная графика и не плод фантазии художника, а самое настоящее озеро (Большой призматический источник, США).| Фото: supercoolpics.com.

Не стоит стремиться искупаться в радужной воде, ведь ее температура достигает 71 градуса (Grand Prismatic Spring, США).

4. Озеро Пяти цветов в Национальном парке-заповеднике Цзючжайгоу (Китай)

Озеро Пяти цветов в Национальном парке-заповеднике Цзючжайгоу – одно из самых прекрасных и загадочных мест на планете (Китай). | Фото: turisticheskie-tropy.ru.

Природный водоем, за способность менять цвет воды, в народе еще называют Павлин-озеро (Цзючжайгоу, Китай).

5. Разноцветье Большого Барьерного рифа (Австралия)

Удивительный мир кораллов Большого Барьерного рифа (Австралия). | Фото: pinterest.com.

В 1981 году Большой Барьерный риф был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Австралия).

6. Розовый пляж острова Харбор (Багамские острова)

Pink Sands Beach – самый необычный пляж в мире (о-в Харбор, Богамы). | Фото: pinterest.com.

Pink Sands Beach привлекает голубыми лагунами и бледно-розовым песком (Багамские острова).

7. Тюльпановые поля Голландии

Голландия – тюльпановый рай Европы и всего мира. | Фото: holidayhomesclub.ru.

Некоторые тюльпановые плантации превращают в арт-композиции, чтобы туристы получили незабываемые впечатления (Нидерланды).

8. Цветные скалы Чжанъе Данксиа в Геологическом парке провинции Ганьсу (Китай)

Цветные скалы Чжанъе Данксиа в Геологическом парке провинции Ганьсу в 2010 г. были внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Ганьсу, Китай). | Фото: mariannatravel.ru.

Прогулки среди разноцветных скал привлекает большое количество туристов (Zhangye Danxia Landform, Китай).

9. Национальный приморский парк Хитачи (Япония)

Создание Hitachi Seaside Park – образец того, как нужно использовать заброшенные территории (Япония).

Тысячи туристов приезжают в Национальный приморский парк Хитачи, чтобы насладиться неповторимой красотой цветущих растений (Япония).

10. Рисовые террасы в Му Кан Чай (Вьетнам)

Рисовые террасы Му Кан Чай – одно из лучших рукотворных чудес света (Вьетнам).

Рисовые террасы меняют цвет в зависимости от времени года (Му Кан Чай, Вьетнам).