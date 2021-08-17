8 причин хранить уксус в шкафчике на кухне

Каждый из нас прилагает немало времени и усилий, чтобы содержать свой дом в чистоте и порядке. И далеко не всегда для этого требуются дорогостоящие средства или специальные приборы.

Порой лучше любой бытовой химии справиться могут бабушкины методы. А одним из самых распространенных и эффективных является обычный уксус. Главное - это знать, как им пользоваться и где его лучше не применять.

1. Уксус - антижир

Уксус может справиться с жирным налетом в духовке.

Жирные пятна или налет - это проблема, с которой сталкивается каждая хозяйка практически каждый день. Но она уже давно не является катастрофой, ведь с ней может помочь справиться обычный уксус. Так, чтобы избавиться от слоя жира на дверце или стенках духовки - достаточно протереть поверхности тряпочкой, смоченной в растворе воды и уксуса.

Немного уксуса - и микроволновка вновь засияет.

Еще один кухонный лайфхак с уксусом поможет поддерживать в чистоте микроволновку. Чтобы быстро избавиться от жирных потеков, понадобится стакан воды с добавлением нескольких столовых ложек уксусной кислоты. Стакан необходимо поставить в микроволновку и включить ее. Разогрев можно прекратить тогда, когда окошко запотеет, затем оставить технику на 15 минут, чтобы она остыла.

Остается только протереть поверхности влажной губкой или тряпкой.

Уксус поможет и с пятнами на замше.

Справиться уксус может и с жирными пятнами на замшевой обуви или одежде. Достаточно нанести вещество на пятно и дать ему высохнуть. Затем можно использовать щетку для замши, чтобы очистить ткань.

2. Уксус - дезинфектор и освежитель

Разделочная доска будет чистой.

Уксус - это, в первую очередь, кислота. Поэтому она может справиться с микробами, грязью и въевшимся запахом. Так, например, он поможет с дезинфекцией разделочных досок. Особенно деревянных, которые нельзя поместить в ту же посудомоечную машину из-за опасности деформации. Достаточно протереть поверхность доски раствором уксуса и воды, а затем сполоснуть ее проточной водой.

Совет: уксус не стоит использовать для очистки лакированные покрытия, и также поверхности кухонных столешниц. Кислота способна привести к деформации верхнего слоя материала и исчезновению блеска.

Уксус против неприятного запаха.

Уксус поможет избавиться и от затхлого запаха в шкафчиках или бытовой технике. Если холодильник или тумбочка обзавелись неприятным душком, можно протереть внутренние поверхности тряпочкой, смоченной в уксусе. Если запах слишком сильный, тряпку можно оставить внутри на пару часов или на ночь.

Освежитель воздуха из уксуса тоже получится действенный.

Уксусная кислота поможет не только избавиться от неприятного запаха в отдельных местах, но и освежить воздух в квартире. Для того, чтобы в доме перестали витать нежелательные ароматы, достаточно просто поставить миску с уксусом в комнате на несколько часов. Если же запах слишком сильный, можно использовать распылитель и обработать также поверхности в квартире.

3. Уксус для уборки

Одна смесь с уксусом очистит сразу несколько поверхностей.

Уксус издавна считается отличным помощником хозяйки в уборке квартиры. И действительно, его можно использовать для очищения ряда поверхностей в квартире. Так, например, 50% раствор воды и уксуса избавит от грязи все, что сделано из пластика, а если добавить в такую смесь и средство для мытья посуды, то борьба с грязными стеклами пройдет не менее успешно.

Сода и уксус против засора трубы.

Кроме того, уксус поможет справиться и с «внутренней» уборкой, такой как засор трубы под раковиной. Необходимо засыпать стакан соды в забившийся слив, залить сверху стакан уксуса и оставить примерно на тридцать минут. После вымыть смесь из трубы двумя литрами кипятка.

4. Уксус – заменитель растворителя

Отклеить наклейку без труда и следов - просто.

Иногда нам нужно быстро убрать какую-то клейкую или маслянистую основу, а растворителя под рукой не оказалось. В некоторых случаях уксус спасет ситуацию. Так, если необходимо без усилий снять наклейку с поверхности, чтобы от нее не осталось и следа, достаточно накрыть ее кусочком ткани, смоченным в уксусе и оставить так на несколько минут.

Реанимировать кисточки поможет горячий уксус.

Пригодится самая известная в хозяйстве кислота и тем, кто пользуется красками. Если кисти после использования засохли, а щетина склеилась, можно замочить их в стакане с нагретым уксусом на некоторое время, а затем тщательно промыть их с мылом под проточной водой.

5. Уксус поможет со стиркой

Стирка с уксусом проще и эффективнее.

Избавление одежды от пятен, грязи и неприятного запаха – это не всегда простой процесс. Но несколько несложных манипуляций с уксусом значительно облегчит нелюбимым многими процесс стирки. Так, он может помочь со следами пота на футболках и рубашках еще до того, как вы поместите их в стиральную машину. Достаточно перед стиркой смочить пятна уксусом, и от них не останется даже напоминания.

Чтобы вещи оставались в цвете - просто добавь уксус.

Облегчит уксус и очистку одежды непосредственно в стиральной машине. Необходимо вливать полстакана кислоты на одну загрузку грязного белья. Этот лайфхак на практике оказывается мультифункциональным: он и способствует сохранению цвета вещей, и сыграет роль антистатика, и даже избавит ткань и саму стиральную машинку от мыльного налета.

Поможет уксус и молодым мамочкам, для которых стирка пеленок и ползунков – это ежедневная забота. Добавление в машинку соды и уксуса способствует не только лучшему очищению ткани, но и уничтожит бактерии, которые вызывают у малышей опрелости.

6. Уксус борется с отложениями

Рыбки будут плавать в чистом аквариуме.

Еще одна проблема, которую постоянно приходится решать хозяюшкам – это отложения, периодически появляющиеся на самых разных вещах и поверхностях. Но с накипью, налетом от органики и даже ржавчиной уксус справляется весьма эффективно. Например, его можно использовать против налета, который постоянно собирается на стенках аквариума.

Немного уксуса - и чайник снова блестит.

Кроме того, уксусная кислота отлично борется с накипью, как в чайниках, так и в стиральной и посудомоечной машинах. Чайник можно периодически прокипячивать водой с добавлением уксуса, такой же смесью удаляют пятна внутри кофеварки. А известковый налет на деталях посудомоечной машины уберет уксус, добавленный в отсек для ополаскивания.

С ржавчиной уксус также успешно борется.

Ржавчина, которая, как всем известно, является оксидом железа, также проиграет в борьбе с кислотой. Так, мелкие предметы, вроде заржавевших болтов или гаек, можно вскипятить в кастрюле с уксусом. А после, чтобы нейтрализовать химическую реакцию, тщательно промыть все детали с мылом.

7. Уксус для красоты волос

Уксус станет союзником в борьбе с перхотью.

Не стоит забывать и о себе любимой: уксус может помочь в уходе за волосами. В первую очередь, это важно для тех, кто борется с перхотью. Для того, чтобы напасть исчезла, необходимо после мытья ополоснуть волосы двумя стаканами воды с добавлением небольшого количества уксуса.

Уксус поможет поддерживать здоровье волос.

Можно также использовать уксус для общего укрепления и улучшения внешнего вида своей шевелюры. Для этой цели подойдет такой лайфхак: половина столовой ложки уксуса разбавляется в воде (можно также добавить эфирное масло для более приятного запаха), а затем этой смесью ополаскиваются волосы после мытья, а затем снова промываем их водой.

8. Уксус – незаменимая вещь в кулинарии

В кулинарии без уксуса никуда.

И, конечно, без уксуса никуда в готовке. В первую очередь, он может исправить вкус блюда, в которое добавили слишком много специй. Кроме того, уксус уже не одно десятилетие является универсальным маринадом для шашлыка или других мясных блюд. Особую нотку вкуса в этом случает добавит применение не обычного белого, а яблочного уксуса.

Кроме того, уксус может помочь придать свежести продуктам, которые лежали слишком долго и слегка подвяли: достаточно замочить их в растворе воды и уксуса, который готовится с расчетом одна столовая ложка кислоты на стакан воды.

Варить яйца с уксусом проще.

Немало хозяюшек применяют уксус и во время приготовления продуктов. Так, если во время варки риса добавить в кипящую воду чайную ложку уксуса, каша будет рассыпчатой. А две столовые ложки уксуса, добавленные в воду, где будут вариться яйца, предотвратит растрескивание скорлупы.

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