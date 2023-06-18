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Зачем нам копчик, или 6 частей человеческого тела, которые утратили функциональность


То, что коты умеют шевелить ушами, а мы почти разучились это делать - результат эволюции.

То, что коты умеют шевелить ушами, а мы почти разучились это делать - результат эволюции.

Человеческий организм - сложная система, который формировался в течение тысячелетий путем эволюции. И если одни органы или части тела со временем лишь подтверждали свою необходимость, то другие наоборот - исчезали. А вот некоторые вроде бы уже не нужны, но при этом остались, став, по сути, яркими примерами атавизма. Вашему вниманию 6 частей человеческого тела, которые утратили свою функциональность.

1. Аппендикс


От удаления аппендикса человек немного потеряет. /Фото: freepik.com

От удаления аппендикса человек немного потеряет. /Фото: freepik.com

 

Пожалуй, самая известная из бесполезных частей тела. Дело в том, что еще тысячелетия назад аппендикс принимал участие в процессе пищеварения, и отвечали за перерабатывание грубой и растительной пищи, которая богата сложной клетчаткой. Поэтому у многих травоядных животных аппендикс до сих пор работает с полной функциональностью. В отличие от человека: несмотря на то, что некоторые исследования предписывают аппендиксу выработку некоторых полезных кишечных бактерий, однако свои первоначальные свойства он уже безвозвратно утратил.

2. Длинная ладонная мышца


Связка, которой нет у каждого десятого человека, потому что она ничего не делает. /Фото: 404content.com

Связка, которой нет у каждого десятого человека, потому что она ничего не делает. /Фото: 404content.com


Длинную ладонную мышцу можно наблюдать, если положить руку на ровную поверхность ладонью вверх и сомкнуть большой палец и мизинцем. В древние времена он задействовалась во время лазания по деревьям и усиливала хватку при прыжке. Однако чуть более трех миллионов лет назад она свои свойства утратила. Ярким свидетельством ее бесполезности является тот факт, что примерно у каждого десятого человека на планете длинная ладонная мышца вообще отсутствует.

3. Зубы мудрости


Зубы мудрости нам не нужны, потому они и появляются не у всех. /Фото: nauka.boltai.com

Зубы мудрости нам не нужны, потому они и появляются не у всех. /Фото: nauka.boltai.com

 

Зубы мудрости - яркий пример эволюции человеческого организма в сторону уменьшения челюстей. Миллионы лет назад они были нужны для измельчения жесткой и твердой пищи. А когда человечество научилось приготовлению обработанной пищи, острая необходимость в восьмых по счету зубах отпала. Именно поэтому они даже появляются не у всех.

4. «Гусиная кожа»


У нашей кожи не осталось реальной причины, чтобы становиться гусиной. /Фото: waytobe.me

У нашей кожи не осталось реальной причины, чтобы становиться гусиной. /Фото: waytobe.me

 

«Гусиная кожа» появляется когда нам холодно или страшно. А вот смысла сейчас в этом действии нашего внешнего покрова попросту нет. Это раньше древние люди, обладающие более густым волосяным покровом, и в случае опасности, он позволял стать нашим предкам визуально массивнее, чтобы отпугнуть противника. А у представителей животного мира «Гусиная кожа» помогает при необходимости сохранить тепло.

5. Копчик


В человеческом позвоночнике одна маленькая косточка напоминает о древних временах. /Фото: dynamicosteopaths.com

В человеческом позвоночнике одна маленькая косточка напоминает о древних временах. /Фото: dynamicosteopaths.com

 

О существовании в составе опорно-двигательной системы копчика знает, пожалуй, каждый, вот только не всем известно, что он - это единственное, что остается от хвоста. По сути, копчик представляет собой несколько рудиментарных сросшихся между собой позвонков. Теория эволюции доказывает наличие хвоста у наших древних предков для дополнительной балансировки. Но когда человек научился ходить прямо, то необходимость в хвосте отпала, а вот копчик остался.

6. Мышцы в ушах


Некоторые из нас и сегодня умеют шевелить своими ушками. /Фото: depositphotos.com

Некоторые из нас и сегодня умеют шевелить своими ушками. /Фото: depositphotos.com

 

Ушные мышцы присутствуют и у людей, и у животных. Однако если последние используют их для определения опасности или во время охоты, то далеко не каждый человек способен ими подвигать хоть немного. Ведь эволюция подарила нам пластичную шею - именно поэтому нам не требуется задействование этих мышц, а те же кошки в сторону источника звука только ухо и поворачивают.

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Зачем нам копчик, или 6 частей человеческого тела, которые утратили функциональность

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Зачем нам копчик, или 6 частей человеческого тела, которые утратили функциональностьПодписаться на мой Instagram
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