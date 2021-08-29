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15 свежих идей использования деревянных поддонов дома и на даче

15 свежих идей использования деревянных поддонов дома и на даче

Большинство из нас рассматривает деревянные поддоны как вспомогательное средство для перемещения грузов.

Однако, паллеты имеют скрытые возможности, которые отлично можно использовать на даче.

15 свежих идей использования деревянных поддонов дома и на даче

1. Столик

Яркий столик. | Фото: Pinterest.

Яркий столик.

Яркий столик, который без преувеличения сможет сделать каждый, имея в наличии всего три поддона, краску и кусок оргстекла.

2. Диванчик

Симпатичный диванчик. | Фото: Pallet Wood Projects.

Симпатичный диванчик.

Очаровательный синий диванчик, построенный из нескольких строительных поддонов, прекрасно впишется в интерьер в стиле лофт.

3. Лежанка для питомца

Лежанка для домашнего любимца. | Фото: Anshuan.info.

Лежанка для домашнего любимца.

Оказывается, из строительных поддонов можно сделать весьма стильную лежанку для домашнего любимца. Помимо паллет вам понадобится старое одеяло или мебельная подушка, перетянутая симпатичной тканью.

4. Скамейка

Скамейка из поддонов. | Фото: decoomo.com.

Скамейка из поддонов.

Скамейка из поддонов - это, пожалуй, один из самых востребованных предметов мебели для всех у кого есть дачи.

5. Прикроватная тумбочка

Узкая прикроватная тумбочка. | Фото: elitetoken.club.

Узкая прикроватная тумбочка.

Не готовы выложить целое состояние за маленькую тумбу? Редакция рекомендует обратить внимание на такой материал, как строительные поддоны. Всего пара разрезанных и составленных вместе деревянных поддонов и стильная прикроватная тумба готова.

6. Яркие полочки

Оригинальные полочки. | Фото: Uma Casa como Poucas.

Оригинальные полочки.

Прекрасный пример нестандартного использования деревянных поддонов. Тут перед нами, вместо уже привычных всем диванов и скамеек, яркие подвесные полки. Сделать их проще простого и под силу каждому взрослому мужчине, имеющему навыки работы с лобзиком или пилой, а в интерьере выглядят очень здорово.

7. Консольный столик

Стильный консольный стол. | Фото: Мебель из поддонов.

Стильный консольный стол.

По нашему мнению, этот прекрасный желто-серый консольный столик является просто фантастическим примером использования таких материалов, как деревянные ящики и строительные поддоны. Данная консоль полностью опровергает утверждение, что мебель из поддонов годится исключительно для лофтов и будет хорошо выглядеть в любом современном помещении.

8. Перегородка

Стильная перегородка своими руками. | Фото: homify.

Стильная перегородка своими руками.

Хотите зонировать пространство своей комнаты и не потратить много денег на перегородку? Решение есть - сделайте ее своими руками. Для этого вам понадобится лишь разобрать несколько деревянных паллет и собрать из из досок ширму нужного вам размера.

9. Шкаф

Открытый шкаф. | Фото: Friends club.

Открытый шкаф.

Стильный и достаточно многофункциональный шкаф открытого типа, который удалось соорудить из одних только строительных поддонов.

10. Табурет

Низкий табурет с мягким сиденьем. | Фото: Pinterest.

Низкий табурет с мягким сиденьем.

Садовая мебель - одна из главных ниш, где используются деревянные поддоны. И этот низкий табурет с мягким сидением - прекрасное доказательство того, что поддонам всегда найдется применение, если речь идет о меблировке садового участка.

11. Декоративные клубы

Чудесные декоративные клумбы. | Фото: Pinterest.

Чудесные декоративные клумбы.

Эта очаровательная композиция из клумб в виде паровозика с вагонами - образец того, как можно творчески подойти к созданию декоративных деталей для своего двора.

12. Игровой комплекс

Игровой домик с диваном. | Фото: Pinterest.

Игровой домик с диваном.

Целый игровой комплекс с закрытым пространством для игр, полочками и небольшим диванчиком, построенный исключительно из деревянных поддонов.

13. Летняя кухня

Летняя кухня с каркасом из паллет. | Фото: WG gesucht.

Летняя кухня с каркасом из паллет.

Полноценный гарнитур для летней кухни или веранды, который можно соорудить своими руками, используя ненужные строительные поддоны.

14. Полки для обуви

Стеллаж для обуви. | Фото: Bedroom Furniture.

Стеллаж для обуви.

Множество узких полочек, сделанных из деревянных поддонов, разрезанных на части - весьма интересная идея для организации хранения обуви в прихожей.

15. Вешалка

Уличный стеллаж. | Фото: remontbp.com

Уличный стеллаж.

Из одного единственного поддона, выкрашенного в насыщенный цвет, и двух деревянных столбиков удалось создать отличный стеллаж, где можно повесить полотенца, а также хранить разные принадлежности для купания.

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