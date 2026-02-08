8 предметов интерьера, которым не место на кухне

Bот это да! Как совместить в оформлении кухни эстетику и пользу? Для начала отказаться от вещей и материалов, которым здесь не место – от бесполезного декора и длинных штор до стиральной машины.



МЕЛКИЙ ДЕКОР

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ФАРТУК

КРЕСЛА В ТКАНЕВОЙ ОБИВКЕ

ТЯЖЕЛЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ШТОРЫ В ПОЛ

ГЛЯНЦЕВЫЕ ФАСАДЫ

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

В попытках сделать кухню уютной многие из нас выбирают ложный путь – пытаются перенести сюда те же приемы, которые помогали в гостиной или спальне.Например, расставляют на открытых полках и столешницах мелкий декор. Проблема в том, что в жилой комнате аксессуары достаточно раз в неделю протирать влажной тканью, а вот в агрессивной кухонной среде такой номер не пройдет. Кроме пыли, на ваших изящных солонках и очаровательных керамических чайниках будут оседать мелкие капли жира. К тому же, рабочей поверхности никогда не бывает много – в этом вы убедитесь, как только начнете активно готовить. Из интересных аксессуаров лучше отобрать те, которые действительно играют ощутимую роль на кухне и убрать за фасады шкафов, а для остальных элементов поискать в квартире другое местоИнтерьерный дизайн переживает бум индустриальных мотивов: в ход идут и аутентичная кирпичная кладка, и пористый бетон, и разные искусственные аналоги. Увы, городская фактура – не самый уместный материал для использования на кухне. Поры кирпича собирают пыль и микрочастицы жира, которые почти невозможно отмыть, так что кирпич вскоре придется красить.Альтернативу можно найти в декоративной плитке под кирпич или прямоугольном керамограните: последний, к тому же, выглядит изящнее и легче, а потому лучше вписывается в интерьер маленькой кухни.Давно подмечено: зеркальные панели визуально расширяют пространство, а потому зеркала часто используют для оформления кухонного фартука.Но лишь немногие из нас готовы мириться с постоянными мыльными разводами на отражающей поверхности или маниакально поддерживать чистоту, поэтому зеркала уместнее использовать в жилых комнатах. Выбирайте более устойчивые к химии материалы – например, кварц или мрамор. Если все-таки хочется создать эффект отражения, обратите внимание на мелкую зеркальную плитку – на ее поверхности не так заметны разводы и повреждения. Либо подвешивайте зеркало очень высоко — чтобы брызки от раковины и плиты гарантированно не долетали.Ценители семейных ужинов и домашних вечеринок обычно мечтают о просторной столовой группе с мягкими креслами. Увы, тканевая обивка, особенно светлых тонов – решение для столовой, в которой редко готовят и еще реже собираются всей семьей. Текстиль будет впитывать все кухонные ароматы, а любое неосторожное движение оставит на обивке сложновыводимые пятна от еды.Во-первых, крупная люстра посреди потолка, особенно на небольшой кухне, вызывает еле заметное, но от этого не более приятное ощущение опасности. Во-вторых, подобный сценарий освещения образует много теней и оптически сужает пространство. Функциональные зоны лучше подсветить локально: провести подсветку над столешницей, смонтировать споты над кухонным гарнитуром и обеспечить приток мягкого рассеянного света к обеденному уголку.Тяжелые шторы неуместны на кухне по той же причине, что и объемные кресла: в лучшем случае их придется постоянно стирать, в худшем – часто менять из-за пятен. Кроме того, шторы лишают кухню притока естественного света, а в открытом состоянии занимают углы, которые можно использовать с большей пользой. Выбирайте для кухни компактные римские или рулонные модели: в нужные моменты они создают ощущение приватности или, напротив, открывают кухню навстречу солнцу. А в тех простенках, которые традиционно занимают шторы, лучше разместить дополнительные узкие системы хранения – стеллажи или бутылочницы.Блестящие поверхности выглядят празднично – и покоряют этим владельцев маленьких кухонь, которые не прочь разнообразить серые будни. Одно но: сложно найти более маркий материал для кухни, чем глянцевые ящики и фасады.Отпечатки пальцев, брызги и каельки жира станут вашими постоянными спутниками на кухне, особенно если ящики открываются нажатием. Разумная альтернатива – фасады из окрашенной в светлый оттенок древесины или хотя бы крупные ручки, которые исключат контакт с поверхностью.В небольшой квартире сложно найти место для стиральной машины, тем более что разместить ее можно только в “мокрой” зоне. Старый как мир прием – перенос техники из ванной на кухню – во-первых, съедает драгоценные квадратные метры, во-вторых, навевает печальные ассоциации с советской хрущевкой.Если ванная комната еще меньше кухни и другого выхода у вас просто нет, скройте встроенную технику за распашной дверцей – так до нее легко добраться, а “иллюминатор” стиральной машины не будет постоянно мозолить глаза. Проверьте, чтобы все шкафы можно было свободно открыть: в крайнем случае, для стиральной машины можно смонтировать откидной фасад.