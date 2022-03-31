Многие из нас любят пожевать что-нибудь на ходу или перекусить тем, что попадется под руку, сидя перед монитором компьютера. Но не нужно забывать, что перекусы — такой же важный прием пищи, как и три основных (завтрак, обед и ужин). Поэтому, если вы следите за чистотой и частотой своего питания, а также собственной фигурой, вам просто необходимо продумать, что будет входить в ваш перекус.



Если вы хотите сбросить пару лишних килограммов или же боитесь их набрать, то наверняка будете рады узнать рецепты 20 полезных и вкусных закусок, в которых нет и двухсот калорий!











Тост со сливочным сыром, ягодами и базиликом

Жареный грейпфрут с кокосовой стружкой

Греческий йогурт с «тестом»

Сладкие картофельные чипсы

Нут в корице и меду

Жареная капуста кале

Ежевика и фисташки

Зеленый ягодный смузи

Финики, фаршированные фисташками и кокосом

Хрустящее арахисовое печенье

Морковь и хумус

Яблоки с йогуртом и виноградом

Помидор и сыр фета на хлебце

Черника или любая другая ягода в замороженном йогурте

Запеченная морковь

Салат из помидора, феты и базилика

Клементин и миндаль

Яблоки и мед

Огурец и яйцо вкрутую

Тост с ананасом, кешью и творогом