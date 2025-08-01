Малоизвестные факты о кино

Голливуд был создан Харви Уилкоксом, известным борцом за трезвость и сторонником запрета спиртных напитков. Он и его жена хотели, чтобы будущий город был сообществом, основанным на религиозных принципах и принципах трезвости. Они предоставляли бесплатную землю всем, кто хочет построить церковь.
Для управления тремя полномасштабными акулами в «Челюстях» понадобилось 15 членов съемочной группы. Для фильма «Унесенные ветром» было снято 152 километра пленки.отредактировали до 6 километров. В ходе подготовки к своей роли в «Молчании ягнят» Энтони Хопкинс изучал дела серийных убийц. Он также посещал тюрьмы и знакомился с осужденными убийцами. Сидни Люмет для съемок «12 разгневанных мужчин» заставил актеров оставаться в одной комнате часами и читать свои роли снова и снова не под запись. В ходе подготовки к роли Джокера в фильме «Темный рыцарь» Хит Леджер полтора месяца скрывался в номере мотеля. Он пытался понять психологию своего героя. Он посвятил себя тому, что учился играть голосом и изображать садистский смех Джокера. Его толкование Джокера основывалось на образе Сида Вишеса и Алекса Ларджа из «Заводного апельсина». Режиссер фильма «Реквием по мечте» Даррен Аронофски попросил Джареда Лето и Марлона Уэйанса воздержаться на месяц от секса и сахара, чтобы лучше понять свои роли. Кристофер Ли (сыграл Сарумана) читал «Властелина колец» раз в год — с тех пор, как книга была опубликована. Он единственный член съемочной группы, который встречался с Толкиеном. Актрисе, которая сыграла Плаксу Миртл в «Гарри Поттере» (Ширли Хендерсон), было на момент съемок второго фильма 37 лет. Она была самой старшей из актеров, сыгравших учеников Хогвартса.
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