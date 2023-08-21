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Фотопутешествие по заброшенным объектам NASA

Американский фотограф Роланд Миллер с детства был одержим космосом и сам когда-то мечтал стать космонавтом, однако из-за проблем со зрением ему этого сделать не удалось. Не смотря на проблемы со здоровьем, своё увлечение космосом он не оставил и вот уже более 25 лет снимает стартовые площадки, исследовательские центры и другие объекты, которые скоро окончательно сгниют или разрушатся.

Камера для аэродинамических испытаний в Исследовательском центре Лэнгли, штат Вирджиния

Фотопутешествие по заброшенным объектам NASA

Пусковая площадка ракет Фау-2, где осуществлялся пуск ракет Гермес А-1. 2006 год. “Один из самых ранних стартовых комплексов. Использовался для тестирования запуска ракет Фау-2, захваченных у немцев после Второй мировой войны.

Свой проект Миллер начал снимать в 1988 году. Надеясь снять интересные виды, Миллер посетил пусковой комплекс 19 программы Джемини, и сразу же был поражен тем, какой он ржавый.

Фотопутешествие по заброшенным объектам NASA

Пусковая площадка ракет Джемини, комплекс Титан 19, Мыс Канаверал, Флорида, 1991 год.

Миллеру потребовалось два года, прежде чем он, наконец, получил разрешение от НАСА на проведение съемок на подобных объектах. С тех пор он побывал на 16 космодромах, научно-исследовательских учреждениях, музеях в Вирджинии, Флориде, Алабаме, Миссисипи, Луизиане, Техасе, Канзасе, штате Юта, Нью-Мексико и Калифорнии.

Фотопутешествие по заброшенным объектам NASA

Космический центр Кеннеди, Флорида, 1996 год.

Фотопутешествие по заброшенным объектам NASA

Место запуска ракет Аполлон-Сатурн, комплекс 34, мыс Канаверал, штат Флорида, 2000 год. “В 1998 году, комплекс 34 был обработан пескоструйной машиной и покрашен, чтобы защитить его от выветривания.

Я сделал эту фотографию после заката, размышляя на стартовой площадке» – говорит фотограф Роланд Миллер.

Фотопутешествие по заброшенным объектам NASA

Топливный бак комплекса Аполлон-Сатурн, комплекс 37, Мыс Канаверал, Флорида, 1993 год.

Фотопутешествие по заброшенным объектам NASA

Мобильная стартовая платформа Атлас. Пусковой комплекс 36B, Мыс Канаверал, 2005 год. “Я сфотографировал пусковой комплекс Атлас 36B в то время уже выведенные из эксплуатации”.

Фотопутешествие по заброшенным объектам NASA

Центральный двигатель Сатурна V F1, Космический центр Кеннеди, Флорида, 1997 год.

Фотопутешествие по заброшенным объектам NASA

Приемники телеметрии, самописцы и магнитофоны, блокпост стартового комплекса 26, Редстоун, Мыс Канаверал, Флорида, 2000 год.

Фотопутешествие по заброшенным объектам NASA

Пусковой комплекс 34, (Аполлон-Сатурн) на мысе Канаверал, штат Флорида.

Фотопутешествие по заброшенным объектам NASA

Блокпост комплекса 37 (Аполлон-Сатурн), Мыс Канаверал, Флорида, 1992 год. “Многие из этих заброшенных космических ракет и испытательных объектов в скором времени могут стать археологическими памятниками. Эти напомнили мне пирамиды или зиккураты”.

Фотопутешествие по заброшенным объектам NASA

Стартовый комплекс ракет системы Аполлон-Сатурн F1, Космический центр имени Джонсона, штат Техас, 1996 год.

Фотопутешествие по заброшенным объектам NASA

Затопленный пусковой комплекс 19 ракет Джемини Титан, Мыс Канаверал, Флорида, 1992 год.

Фотопутешествие по заброшенным объектам NASA

Топливный бак лунного модуля, Космический центр в Канзасе, 2002 год. “Я сфотографировал этот топливный бак, пока он был на хранении”.

Фотопутешествие по заброшенным объектам NASA

Тестовые модели ракет Меркурий, Джемини, Аполлон в исследовательском центре испытаний НАСА, Лэнгли, 1997 год.

Фотопутешествие по заброшенным объектам NASA

Пусковой комплекс 34 ракет Аполлон 1. Мыс Канаверал, Флорида

Фотопутешествие по заброшенным объектам NASA

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