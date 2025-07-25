Вулкан, в который можно спуститься

В тридцати километрах от исландской столицы Рейкьявик есть уникальное место ― вулкан Трихнюкайигюр. Это единственный вулкан планеты, в который можно спуститься.
Горящей лавы там нет
Но не стоит думать, что это может быть опасно: в глубине кратера вас не поджидает раскаленная кипящая лава. Нет, на первый взгляд, это обычная пещера.образований на Земле больше нет: обычно, когда вулкан извергается, лава словно закупоривает кратер, как пробка бутылку. Когда она остывает, то превращается в каменную породу, и кальдера остается закрытой до следующего извержения, ну или вообще навсегда.
А с Трихнюкайигюром такого не произошло: лава каким-то образом затвердела на стенах кратера, при этом вход внутрь остался открытым. Вероятно, причина в том, что у вулкана было три кратера: большая часть магматической породы ушла на них. Теперь это пещера глубиной около двухсот метров, куда может спуститься человек.
Потрясающее творение природы, которое можно увидеть своими глазами
Трихнюкайигюр, по подсчетам ученых, спит уже около четырех тысяч лет. Спуск в него совершенно безопасный и невероятно запоминающийся: побывать в жерле вулкана, откуда пусть и несколько тысячелетий назад извергалась лава ― это, без сомнения, захватывающее приключение. Во время последнего извержения в вулкане осталось отверстие примерно четыре на четыре метра. Впервые туда спустился местный исследователь в далеком 1974 году, и лишь в 2012 году жерло открыли для всех. Спуск безопасный: посетителей опускают внутрь на специальном устройстве, прикрепленном к крану.могла бы уместиться статуя Свободы. Дальше туристам дают вдоволь изучить подземное царство. Корзину опускают на застывшую лаву, внутри вулкана даже можно побродить. Кратер впечатляет своими размерами и рисунком лавовых пород: стены тут всевозможных коричневых оттенков с красными и багровыми вкраплениями. Лава застыла в причудливых формах, образовав на стенах какие-то невероятные скульптуры. Сложно поверить, что несколько тысячелетий назад тут все было в огне. Это одно из лучших мест планеты для того, чтобы проникнуться стихией природы и почувствовать всю мощь вулкана.
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