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Подборка оригинальных идей по использованию пластиковых бутылок

Подборка оригинальных идей по использованию пластиковых бутылок

Пластиковые бутылки — универсальный материал для творчества.

Из них можно сделать массу изделий, которым точно найдется место в вашем доме.

Да и детей можно занять увлекательными поделками.

Ниже приведено много очень необычных идей по использованию пластиковых бутылок, которые обязательно вдохновят вас!

Подборка оригинальных идей по использованию пластиковых бутылок

Изделия из пластиковых бутылок

Сделайте такие замечательные шкатулки для мелочей.

Подборка оригинальных идей по использованию пластиковых бутылок

Или создайте очень эффектный подсвечник

Подборка оригинальных идей по использованию пластиковых бутылок

Также можно сделать вместе с ребенком простую вазу

Подборка оригинальных идей по использованию пластиковых бутылок

Приложив немного усилий, можно сделать горшки для цветов в форме бокалов

Подборка оригинальных идей по использованию пластиковых бутылок

Используйте пластиковые бутылки для рисования

Подборка оригинальных идей по использованию пластиковых бутылок

С помощью бутылок на подоконнике можно создать мини-теплицу

Подборка оригинальных идей по использованию пластиковых бутылок

Или сделать органайзеры для ванной комнаты

Подборка оригинальных идей по использованию пластиковых бутылок

Или соорудите на даче клумбу в форме лебедя

Подборка оригинальных идей по использованию пластиковых бутылок

Почему бы не сделать такой висячий сад?

Подборка оригинальных идей по использованию пластиковых бутылок

Или такой…

Подборка оригинальных идей по использованию пластиковых бутылок

А еще можно сделать ну очень удобный пуфик. 

Подборка оригинальных идей по использованию пластиковых бутылок

В такой корзине можно хранить что угодно!

Подборка оригинальных идей по использованию пластиковых бутылок

И еще невероятные украшения дачного участка и клумбы из пластиковых бутылок…

Подборка оригинальных идей по использованию пластиковых бутылок
Подборка оригинальных идей по использованию пластиковых бутылок
Подборка оригинальных идей по использованию пластиковых бутылок
Подборка оригинальных идей по использованию пластиковых бутылок
Подборка оригинальных идей по использованию пластиковых бутылок
Подборка оригинальных идей по использованию пластиковых бутылок

Понравились идеи? Поделитесь ими с друзьями, они будут в восторге!

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