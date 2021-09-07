Подборка оригинальных идей по использованию пластиковых бутылок

Пластиковые бутылки — универсальный материал для творчества.

Из них можно сделать массу изделий, которым точно найдется место в вашем доме.

Да и детей можно занять увлекательными поделками.

Ниже приведено много очень необычных идей по использованию пластиковых бутылок, которые обязательно вдохновят вас!

Изделия из пластиковых бутылок

Сделайте такие замечательные шкатулки для мелочей.

Или создайте очень эффектный подсвечник

Также можно сделать вместе с ребенком простую вазу

Приложив немного усилий, можно сделать горшки для цветов в форме бокалов

Используйте пластиковые бутылки для рисования

С помощью бутылок на подоконнике можно создать мини-теплицу

Или сделать органайзеры для ванной комнаты

Или соорудите на даче клумбу в форме лебедя

Почему бы не сделать такой висячий сад?

Или такой…

А еще можно сделать ну очень удобный пуфик.

В такой корзине можно хранить что угодно!

И еще невероятные украшения дачного участка и клумбы из пластиковых бутылок…

Понравились идеи? Поделитесь ими с друзьями, они будут в восторге!

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