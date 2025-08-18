Как использовать рассол из-под овощей

Даже летом, когда есть возможность недорого покупать свежие овощи, мы все равно возвращаемся к маринованным. Огурцы и помидоры в банке отлично сочетаются с пюре, а еще их можно использовать в качестве начинки для пиццы или бургера.

Но главный вопрос не в этом, а в том, что вы делаете с жидкостью из-под овощей?

Способ 1: Замените маринадом уксус

Способ 2: Разбавьте соус

Способ 3: Приготовьте еще маринованных овощей

Способ 4: Добавьте в коктейль

Способ 5: Используйте в качестве пиклбэков

Способ 6: Сварите овощи

Способ 7: Сделайте деглазирование на основе маринада

Способ 8: Замаринуйте куриные крылышки

Бонус: Как приготовить куриные крылышки и свинину с рассолом?

Выливаете? Тогда мы идём к вам!Если вы спросите у профессионального шеф-повара, выливает ли он жидкость, в которой маринуются овощи в банке, он наверняка ответ, что нет. И дело тут не столько в экономии (хотя она тоже имеет значение), сколько во вкусовом многообразии, которое дарит маринад готовым блюдам. Его смело можно использовать вместо лимона и уксуса, чтобы добавить кислоты, или подчеркнуть вкус маринованных огурцов в составе тартара. Но и это далеко не все!Используйте рассол вместо уксусаЕсли по рецепту вам нужен уксус, лимон или любая другая кислота, а их нет под рукой, используйте вместо них рассол. Его можно добавить в заправку для салата, зажарку для борща и ряд других блюд. Только помните, что маринадом можно заменить лишь обычный уксус, а не бальзамический.Добавьте рассол из-под корнишонов в домашний майонезМаринад отлично подходит для того, чтобы разнообразить соус, вкус которого вам уже изрядно надоел. Например, всеми любимый майонез заиграет совсем другими красками, если вы разбавите его небольшим количеством маринада. Также отлично звучит с такой добавкой тартар – она подчеркивает маринованные огурцы, которые уже входят в состав соуса.Кстати, это отличный способ сделать привычные блюда и заправки, от которых вы не готовы отказаться, более легкими и менее калорийными, поэтому обязательно берите на заметку.Залейте лук маринадом из банки с оливкамиА как насчет того, чтобы использовать маринад из-под овощей по второму кругу? Отличный вариант экономии не только денег, но и времени. Причем, совсем необязательно класть в банку те же овощи, которые там были изначально. Например, в маринад из-под соленых помидоров вы можете положить половинку луковицы, которая осталась после приготовления борща. Такой лайфхак продлит «жизнь» продуктам, а также превратит их в пикантную и интересную закуску.На заметку: Мариновать таким способом можно не только овощи, но и сыр. Для этого возьмите миску, добавьте в нее немного маринада, оливкового масла, измельченного чеснока, прованских трав и других любимых специй, хорошо перемешайте, а после этого погрузите туда шарики моцареллы.Приготовьте «Грязный Мартини» или «Кровавую Мэри»Если вы часто готовите коктейли для себя или друзей, которые часто приходят в гости, предлагаем отказаться от стандартных комбинаций и попробовать что-то новое. Например, в банку с рассолом можно положить томаты черри, а через некоторое время, когда они хорошо пропитаются его вкусом, использовать для декора «Кровавой Мэри». Также не забудьте добавить чуть-чуть маринада в сам коктейль – но не переборщите, чтобы не сделать его чересчур интенсивным и резким.Кроме «Кровавой Мэри» можно сделать коктейль «Грязный Мартини». Согласно классическому рецепту, его основу составляет жидкость от оливок, но это вовсе не значит, что вы не можете использовать любой другой маринад. Чтобы коктейль точно получился, возьмите следующие ингредиенты: 75 миллилитров водки, по 15 миллилитров вермута и рассола. Налейте их в шейкер со льдом, хорошо перемешайте с помощью длинной ложки, подождите пару минут, чтобы жидкость охладилась, а затем перелейте смесь в бокал и украсьте по своему усмотрению. Идеально подойдут оливки.Запивайте крепкий алкоголь рюмкой рассолаА вы знаете, что такое пиклбэки? Это манера подавать с крепким алкоголем рюмку с маринадом. Такое нечасто можно встретить в заведениях, и очень зря, ведь рассол позволяет мгновенно устранить неприятный привкус крепкого алкоголя, а также избежать утреннего похмелья. Не верите? Советуем проверить на себе и сделать выводы. И не забудьте правильно подобрать «пары»: так, например, водка отлично сочетается с маринадом из-под свеклы, а текила – с рассолом от арбуза. Впрочем, вам могут понравиться какие-то другие комбинации.Используйте рассол вместо водыПоставили на плиту вариться картофель? Отлично, самое время поэкспериментировать и добавить в кастрюлю немного рассола. Такая хитрость поможет решить сразу две задачи: во-первых, маринад поможет сохранить целостность картофеля, чтобы он не разварился в процессе готовки и остался мягким внутри, а во-вторых, гарнир приобретет оригинальный вкус.Также рассол можно использовать для приготовления других овощей, например, брокколи или цветной капусты. Но и это еще не все: попробуйте приготовить рыбу или мясо на пару, используя вместо обычной воды рассол, или добавить маринад в суп либо рагу. Получится невероятно вкусно и ароматно!Налейте в сковороду с остатками мяса немного рассолаКогда люди, не связанные с профессиональной кухней, слышат слово «деглазирование», они редко понимают, о чем идет речь. Хотя по факту это банальная техника, которую может выполнить на своей кухне каждая хозяйка. Все, что нужно сделать – поставить на плиту сковороду с темным густым налетом, который образовался после жарки мяса, добавить измельченный лук, долить немного вина, бульона или уксуса, и уварить массу до состояния соуса. Вместо вышеперечисленных ингредиентов вы смело можете использовать рассол – он также отлично подходит для деглазирования.Положите крылья в миску с рассоломВ качественных маринованных огурцах, а также тех, которые вы готовите самостоятельно, обычно содержится большое количество специй. А еще в маринаде обязательно содержится сахар. Так почему бы не использовать эту жидкость для карамелизации куриных крылышек? Получится нежное мясо с хрустящей и аппетитной корочкой.Вы можете использовать исключительно жидкость из-под овощей, а можете добавить в маринад дополнительные ингредиенты, например, свежую зелень, хлопья чили и пр. Не бойтесь экспериментировать и создавать свои сочетания, которые придутся вам по вкусу – дополняйте теми специями и продуктами, которые чаще всего используете на своей кухне во время приготовления мяса.Куриные крылья с хрустящей корочкойДелимся рецептом потрясающе вкусных крылышек с аппетитной хрустящей корочкой. Возьмите глубокую миску, сложите в нее крылья, залейте рассолом, положите измельченную зелень (укроп, кинзу, петрушку), добавьте немного чили и других специй по вкусу, хорошо перемешайте, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник примерно на полтора часа. По истечении времени приготовьте крылья в духовке, аэрогриле или на сковороде.Также на основе рассола получится отличный маринад для свинины. Для приготовления блюда вам понадобится: один килограмм свинины, один литр рассола, две средних луковицы, одна столовая ложка молотого красного перца и одна чайная ложка молотого черного перца.Нарежьте свинину на порционные кусочки, переложите в глубокую миску, добавьте перец и измельченный лук. Оставьте мясо на один час, после чего залейте рассолом и отправьте в холодильник на ночь. 7-8 часов будет вполне достаточно для того, чтобы свинина хорошо замариновалась.