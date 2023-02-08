Догадайтесь, зачем на самой узкой улице в мире установлен светофор?

Вы спросите, зачем? Всё просто. Чтобы два пешехода могли на ней разминуться, настолько она действительно узкая.







Удивительная пражская улица называется Винарна Чертовка и ее ширина в среднем составляет всего 50 сантиметров. Конечно, можно списать это исключительно на старания чехов превратить город в настоящую туристическую Мекку. Ведь, по сути, это совсем не улица, а проход между домами, длиной всего несколько десятков метров. Как вспоминают работники ближайшего ресторана «Чертовка», однажды здесь реально застрял один тучный немецкий турист, которого пришлось долго вызволять из плена улицы Винарна Чертовка.























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